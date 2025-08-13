Jornada Mundial del Niño: El Comité se transfiere al Dicasterio para laicos, familia y vida

Con un Rescripto publicado, hoy, León XIV dispone que el organismo instituido por el Papa Francisco para organizar eventos dedicados a los niños sea colocado dentro del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida.

Salvatore Cernuzio – Ciudad del Vaticano

El Comité Pontificio para el Día Mundial del Niño, creado el año pasado por Francisco para organizar y coordinar el llamado "Día Mundial del Niño", ha sido transferido de una organización que reportaba directamente al Pontífice al Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Esta decisión fue tomada por el Papa León XIV tras la audiencia concedida al Sustituto de la Secretaría de Estado, Monseñor Edgar Peña Parra, el 6 de agosto, y publicada mediante un Rescripto. El documento, publicado hoy, pero con fecha del sábado 9, especifica: «Se notificará al Orden Superior a las dos instituciones involucradas para organizar la transición».

En evidencia 20/11/2024 El Papa instituye el Comité Pontificio para la Jornada Mundial de los Niños Al nuevo organismo vaticano, dado a conocer hoy con un quirógrafo, Francisco asignó la tarea de ocuparse de la animación eclesial y de la organización pastoral del evento anual que ...

El establecimiento en 2024

El 20 de noviembre de 2024, el Papa Francisco instituyó el Comité Pontificio para la Jornada Mundial del Niño con un quirógrafo. El Comité se encarga de supervisar la animación eclesial y la organización pastoral de la Jornada Mundial del Niño, evento que, siguiendo el ejemplo de la Jornada Mundial de la Juventud, reúne a niños de todo el mundo en un encuentro de fe, música y testimonio. La primera edición tuvo lugar el 25 de mayo de 2024 en el Estadio Olímpico de Roma, con la presencia de Francisco y más de 50.000 niños y adolescentes, incluidos aquellos de zonas de conflicto.

Atención pastoral a los niños

El documento oficial de la institución destaca también que el Comité Pontificio tiene la tarea de coordinar y promover las iniciativas de los comités organizadores nacionales y regionales, así como colaborar con las oficinas pastorales de las Iglesias locales y las Conferencias Episcopales "para que la Jornada Mundial del Niño no quede en un acontecimiento aislado" y, por tanto, la pastoral infantil se convierta cada vez más en "una prioridad".

En evidencia 28/01/2025 'Devolver la sonrisa', cumbre dedicada a los derechos de la infancia en el Vaticano Presentado en la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el acto del 3 de febrero será inaugurado y clausurado por el Papa Francisco: «Amémoslos y protejámoslos».

Ahora todo pasa dentro del Dicasterio, cuya tarea es ocuparse de las cuestiones relativas a los laicos y a la familia, lo que incluye ciertamente también la pastoral y el cuidado de los más pequeños.

Y es el mismo Dicasterio, actualmente dirigido por el cardenal Kevin Joseph Farrell, el que organiza las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ), coordinadas originalmente por la “Sección Jóvenes” del entonces Consejo Pontificio para los Laicos, que en 2016 –con la reforma del Papa Francisco– se fusionó en el que hoy se conoce como Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida.