Jornada Mundial de la Paz 2026: “desarmada y desarmante”

El mensaje del Papa, informa un comunicado del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, invita a "rechazar la lógica de la violencia y de la guerra", promoviendo una reconciliación "desarmante y desarmada", fundada en "el amor y la justicia". Un ideal que ha acompañado las palabras y los gestos de León XIV desde los primeros momentos de su pontificado.

Edoardo Giribaldi - Ciudad del Vaticano

La paz esté con todos ustedes: hacia una paz “desarmada y desarmante"

Desde los primeros momentos de su pontificado, cuando en la tarde del 8 de mayo se asomó por primera vez a la Logia central de la Basílica de San Pedro, hasta el tema de la Jornada Mundial de la Paz 2026 -anunciada hoy, 26 de agosto, por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral-, la paz ha seguido siendo el hilo conductor de las palabras y los gestos del Papa León XIV.

"Abrazar la paz auténtica"

En el comunicado que acompaña al tema, se lee que el Pontífice "invita a la humanidad a rechazar la lógica de la violencia y de la guerra, para abrazar una paz auténtica, fundada en el amor y en la justicia". Una paz que no es simplemente la ausencia de conflicto, sino una opción de desarme, "es decir, no fundada en el miedo".

El silencio de las armas se convierte entonces en "desarme", porque es "capaz de disolver los conflictos, abrir los corazones y generar confianza, empatía y esperanza". Pero no basta con invocarlo, advierte además el texto: "debe encarnarse en un estilo de vida que rechace toda forma de violencia, visible o estructural".

"La paz esté con ustedes": desde el saludo de Cristo resucitado hasta el del Sucesor de Pedro, la invitación es universal, dirigida a "creyentes, no creyentes, responsables políticos y ciudadanos", con el ardiente deseo de "construir el Reino de Dios y edificar juntos un futuro humano y pacífico".

Reconocer, asumir, superar las diferencias

En palabras de León XIV, el tema de la paz nunca se separa del contexto actual, con sus heridas aún abiertas. "Nuestro mundo lleva las profundas cicatrices del conflicto, la desigualdad, la degradación medioambiental y un creciente sentimiento de desconexión espiritual", recordó recientemente, dirigiéndose a los participantes en la Semana Ecuménica de Estocolmo con motivo del centenario de la Reunión Ecuménica de 1925.

La reconciliación, señaló en su discurso a los movimientos y asociaciones que dieron origen a la Arena de la Paz de Verona, nace "de la realidad", de los territorios y las comunidades, y crece en las instituciones locales. No negando las "diferencias" y los "conflictos", sino reconociéndolos, asumiéndolos y atravesándolos.

"Si quieres la paz, prepara instituciones de paz"

Sin embargo, allí donde parece prevalecer el dolor, surge la mayor responsabilidad: construir un mañana de reconciliación. Una paradoja, en el mundo actual, que exige sacudidas capaces de romper la inercia del statu quo. Si los latinos decían Si vis pacem, para bellum (Si quieres la paz, prepara la guerra), León XIV plantea con contundencia: "Si quieres la paz, prepara instituciones de paz". No sólo desde las alturas, sino "desde abajo, en diálogo con todos". La condición universal para construirla sigue siendo una: "¡Sin perdón, nunca habrá paz!", había dicho a los fieles de larga ascendencia portuguesa durante la audiencia general del pasado 20 de agosto.

"Queremos la paz en el mundo"

Con un gesto tan fuerte, la paz se convierte así en la "luz del mundo": "todos" la buscan, pero especialmente los jóvenes, llamados a habitar el futuro. "¡Cuánta necesidad tiene el mundo de misioneros del Evangelio que sean testigos de la justicia y de la paz!", les dijo en la Vigilia del Jubileo dedicada a ellos, celebrada en Tor Vergata.

Y les indicó un camino sencillo, a menudo olvidado: "la amistad puede cambiar verdaderamente el mundo. La amistad es un camino hacia la paz". Y a ellos, finalmente, reunidos en la Plaza de San Pedro para la Misa de los acontecimientos del Año Santo, les confió un grito que atravesaría el cielo y permanecería en la memoria: "¡Queremos la paz en el mundo!".