Hacia el primer encuentro digital del Papa con los jóvenes

En el marco de la sesión plenaria de la National Catholic Youth Conference (NCYC), a las 10:15 (hora de la costa este de los Estados Unidos) del 21 de noviembre, León XIV participará en streaming en la sesión, dirigiéndose a unos quince mil jóvenes actualmente inscritos, de entre 14 y 18 años, provenientes de movimientos juveniles católicos de todo el país. Durante 45 minutos, el Pontífice interactuará directamente con ellos en un diálogo en vivo

El próximo 21 de noviembre el Papa participará en directo mediante streaming en el encuentro de la Federación Nacional para la Pastoral Juvenil Católica (NFCYM) durante la sesión plenaria en Estados Unidos de la National Catholic Youth Conference (NCYC). La conexión, la primera de este tipo para León XIV, se realizará a las 10:15 (hora de la costa este de EEUU).

El Papa se dirigirá a quince mil jóvenes estadounidenses

Con “profundo honor” la Federación recibe el anuncio. Se prevé que el Pontífice se dirija a alrededor de quince mil jóvenes inscritos, con edades comprendidas entre los 14 y 18 años, procedentes de movimientos juveniles católicos de todo el país, y que interactúe directamente con ellos en un diálogo en vivo de cuarenta y cinco minutos.

Será una oportunidad significativa, se lee en un comunicado del organismo, para que los jóvenes perciban la solicitud y la atención de la Iglesia Universal hacia sus voces, experiencias y esperanzas.

Christina Lamas, directora ejecutiva de NFCYM, subraya que la presencia del Pontífice “es un profundo recordatorio de que los jóvenes están al corazón de la Iglesia y que sus voces cuentan”.

Este evento se inscribe en la estela del primer Jubileo de los influencers Digitales, que se llevó a cabo el 28 y 29 de julio en Roma.

Como Francisco, León XIV tiene el corazón en los jóvenes

"La elección del Santo Padre de encontrarse de esta manera con la juventud americana – afirma monseñor Nelson J. Pérez, arzobispo de Filadelfia, Asesor Episcopal y miembro de la Junta Directiva de NFCYM – es una expresión de su cercanía a los jóvenes católicos, siguiendo las huellas de su predecesor, el Papa Francisco, que definió a los jóvenes 'el ahora de Dios'".

Será un grupo seleccionado de jóvenes el que dialogará directamente con el Papa León durante la sesión.

Eternal Word Television Network (EWTN) será el socio exclusivo para la transmisión televisiva y la transmisión en vivo. La plenaria reunirá a miles de jóvenes católicos, responsables de pastoral, clero y voluntarios de todos los Estados Unidos para tres días de oración, formación, comunidad y celebración en Indianápolis.