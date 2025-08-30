El Papa recibe en audiencia al presidente de Zimbabue

Aspectos como la situación política y socioeconómica del país, especialmente, la colaboración con la Iglesia local en el campo de la educación y la salud, fueron algunos de los temas tocados en los coloquios con el primer mandatario Emmerson Dambudzo Mnangagwa en la Secretaría de Estado del Vaticano

Vatican News

El Papa León XIV recibió, esta mañana, en el Palacio Apostólico del Vaticano al Presidente de la República de Zimbabue, S.E. Emmerson Dambudzo Mnangagwa, quien posteriormente se ha reunido con el cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de Su Santidad, acompañado por monseñor Paul Richard Gallagher, Secretario para las Relaciones con los Estados y los Organismos Internacionales.

Conversación del presidente de Zimbabue con le Secretario de Estado Vaticano] (@Vatican Media)

Durante las cordiales discusiones en la Secretaría de Estado, se constataron las buenas relaciones entre la Santa Sede y Zimbabue, y se prestó atención a algunos aspectos de la situación política y socioeconómica del país, especialmente, la colaboración con la Iglesia local en el campo de la educación y la salud.

En el curso de la conversación, también hubo un intercambio de puntos de vista sobre cuestiones regionales, señalando la importancia de promover el multilateralismo, el diálogo y la cooperación entre las naciones.

Un momento del acostumbrado intercambio de regalos entre el Papa y el Jefe de Estado (@VATICAN MEDIA)