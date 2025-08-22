El Papa recibe al Presidente de la República de Seychelles

Colaboración con la Iglesia local en materia de protección del medio ambiente, salud y educación: estos fueron los principales temas abordados durante la audiencia con Wavel Ramkalawan en el Vaticano. Las conversaciones posteriores en la Secretaría de Estado también incluyeron un intercambio de opiniones sobre temas regionales e internacionales.

Vatican News

Hoy, 22 de agosto, León XIV ha recibido en audiencia, en el Palacio Apostólico, al Presidente de la República de Seychelles, Wavel Ramkalawan, quien sucesivamente se ha reunido con el Secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, acompañado por Monseñor Mirosław Stanisław Wachowski, Subsecretario para las Relaciones con los Estados.

Medio ambiente, salud, educación, diálogo

Durante las cordiales conversaciones en la Secretaría de Estado, según informó la Oficina de Prensa del Vaticano, se destacaron las buenas relaciones entre la Santa Sede y Seychelles. El debate se centró en ciertos aspectos de la situación política y socioeconómica del país, especialmente en la colaboración con la Iglesia local en materia de protección del medio ambiente, sanidad y educación, con especial atención a la formación de los jóvenes del archipiélago. La conversación continuó con un intercambio de opiniones sobre cuestiones regionales e internacionales, destacando la importancia de promover el diálogo y la cooperación entre las naciones.

Los regalos

El Papa entregó al Presidente un bajorrelieve que representa la alegoría de la Teología, un fresco de Rafael Sanzio hallado en la bóveda de la Stanza della Segnatura de los Museos Vaticanos: una mujer flanqueada por dos querubines con la inscripción «Divinar(um) rer(um) notitia», que significa teología como «revelación de las cosas divinas». Otros regalos del Papa incluyeron el volumen sobre el Apartamento de Audiencias del Palacio Apostólico y el Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 2025. El Presidente Ramkalawan entregó al Pontífice una pequeña réplica de madera de una canoa de pesca típica del archipiélago.