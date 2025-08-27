El Papa: Que se ponga fin al conflicto en Tierra Santa, tanto terror y muerte

Este miércoles, 27 de agosto, al final de la Audiencia General, el Santo Padre ha renovado su llamamiento por la paz, especialmente ha pedido que se ponga fin al conflicto en Gaza. Ha invocado que se liberen a los rehenes, se alcance un alto el fuego permanente, se facilite el acceso seguro a la ayuda humanitaria. Asimismo, el Pontífice se sumó a la Declaración Conjunta de los Patriarcas Griego Ortodoxo y Latino de Jerusalén, que ayer pidieron el fin de esta espiral de violencia.

Renato Martinez – Ciudad del Vaticano

“Hoy, renuevo un enérgico llamamiento a ambas partes implicadas y a la comunidad internacional para que pongan fin al conflicto en Tierra Santa, que ha causado tanto terror, destrucción y muerte”, este fue el llamamiento que realizó el Papa León XIV este miércoles, 27 de agosto, al final de la Audiencia General, en el Aula Pablo VI del Vaticano.

Proteger a los civiles y garantizar la ayuda humanitaria

Antes de sus saludos a los peregrinos de lengua italiana y tras haber recordado que, “el viernes pasado, hemos acompañado con la oración y con el ayuno a nuestros hermanos y hermanas que sufren a causa de la guerra”, el Santo Padre pidió la liberación de los rehenes israelís y que se garantice el acceso a la ayuda humanitaria.

“Suplico que sean liberados todos los rehenes, se alcance un alto el fuego permanente, se facilite el acceso seguro a la ayuda humanitaria y el pleno respeto del derecho humanitario, en particular la obligación de proteger a los civiles y la prohibición de los castigos colectivos, el uso indiscriminado de la fuerza y ​​el desplazamiento forzado de poblaciones”.

Que se ponga fin a esta espiral de violencia

Antes de invocar la protección materna de la Virgen María, Reina de la Paz, el Papa León XIV se sumó “a la Declaración Conjunta de los Patriarcas Griego Ortodoxo y Latino de Jerusalén, que ayer pidieron el fin de esta espiral de violencia, el fin de la guerra y dar la prioridad al bien común de las personas”.

“Invoquemos a María, Reina de la Paz, fuente de consuelo y esperanza. Que su intercesión obtenga la reconciliación y la paz en esa tierra tan querida por todos”.