El Papa: Nosiglia, un pastor cercano a los más vulnerables
Ochenta años de vida y ministerio, tan vastos e intensos que no necesitan presentación. El arzobispo de Turín, el cardenal Roberto Repole, recordó así a su predecesor, Cesare Nosiglia, fallecido el 27 de agosto ante una catedral abarrotada.
Durante la misa funeral, el cardenal hizo referencia a un mensaje enviado por León XIV que describía al difunto prelado como un «pastor amable y sabio, siempre cercano al pueblo y atento a los vulnerables». Numerosas autoridades civiles y militares también asistieron al funeral, entre ellas, el alcalde de la capital piamontesa, Stefano Lo Russo, y el presidente de la Región Piamonte, Alberto Cirio.
Arzobispo de Turín de 2010 a 2022 y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Italiana de 2010 a 2015, Monseñor Nosiglia —enfatizó el actual arzobispo— sigue siendo una figura muy querida, y “esta catedral repleta expresa el gran sentido de gratitud que cada uno de nosotros tiene por su vida y su ministerio”.
