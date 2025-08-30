Buscar

Un momento de la ceremonia fúnebre de Monseñor Nosiglia en la Catedral de Turín Un momento de la ceremonia fúnebre de Monseñor Nosiglia en la Catedral de Turín   (ANSA)
El Papa: Nosiglia, un pastor cercano a los más vulnerables

Durante la misa funeral por el arzobispo emérito de Turín fallecido el miércoles pasado, su sucesor Roberto Repole leyó el mensaje del Papa en la Catedral.

Vatican News

Ochenta años de vida y ministerio, tan vastos e intensos que no necesitan presentación. El arzobispo de Turín, el cardenal Roberto Repole, recordó así a su predecesor, Cesare Nosiglia, fallecido el 27 de agosto ante una catedral abarrotada.

Durante la misa funeral, el cardenal hizo referencia a un mensaje enviado por León XIV que describía al difunto prelado como un «pastor amable y sabio, siempre cercano al pueblo y atento a los vulnerables». Numerosas autoridades civiles y militares también asistieron al funeral, entre ellas, el alcalde de la capital piamontesa, Stefano Lo Russo, y el presidente de la Región Piamonte, Alberto Cirio.

Arzobispo de Turín de 2010 a 2022 y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Italiana de 2010 a 2015, Monseñor Nosiglia —enfatizó el actual arzobispo— sigue siendo una figura muy querida, y “esta catedral repleta expresa el gran sentido de gratitud que cada uno de nosotros tiene por su vida y su ministerio”. 

30 agosto 2025, 10:38

