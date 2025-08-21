El Papa nombra nuevo obispo de Texcoco, en México

Tras aceptar la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Texcoco, presentada por mons. Juan Manuel Mancilla Sánchez, León XIV nombró a mons. Carlos Enrique Samaniego López, hasta ahora, auxiliar de la archidiócesis metropolitana de México.

Vatican News

El Papa ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Texcoco (México), presentada por Mons. Juan Manuel Mancilla Sánchez. En su lugar, León XIV ha nombrado a Mons. Carlos Enrique Samaniego López, hasta ahora obispo titular de Cillio y auxiliar de la archidiócesis metropolitana de México.

Curriculum Vitae

Mons. Samaniego López nació el 8 de octubre de 1973 en Ciudad de México. Obtuvo la Licenciatura en Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de México y la Licenciatura en Teología Dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Fue ordenado sacerdote el 4 de enero de 2001, incorporándose a la Arquidiócesis Metropolitana de Tlalnepantla.

Ha desempeñado los siguientes cargos: miembro del grupo de formadores de los seminarios menor y mayor; juez instructor del Tribunal Arquidiocesano; responsable diocesano de la Pastoral de la Educación; prefecto de estudios del seminario; miembro del Consejo Presbiteral y del Colegio de Consultores; defensor del vínculo; párroco de la parroquia de San Francisco de Asís y vicario episcopal de la Zona Pastoral IV.

Fue nombrado obispo titular de Cillio y auxiliar de México el 16 de febrero de 2019, y recibió la ordenación episcopal el 25 de marzo siguiente.