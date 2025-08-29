El Papa: La misión de la Iglesia es dar testimonio del encuentro con Dios

El Santo Padre en audiencia con las Escuelas de Evangelización “San Andrés” recuerda que la misión e la Iglesia y de todo bautizado es dar testimonio del encuentro con el Dios de la vida.

Johan Pacheco – Ciudad del Vaticano

El Papa León XIV recibió en audiencia la mañana del 29 de agosto a los miembros de las Escuelas de Evangelización “San Andrés”, y teniendo como referencia la figura de San Juan Bautista reflexionó sobre la clave de la evangelización: “dar testimonio de aquello que se ha contemplado, del encuentro que se ha tenido con el Dios de la vida”.

“Hoy en la Iglesia universal se celebra la memoria litúrgica del martirio de San Juan Bautista. Su figura puede ayudarnos mucho a reflexionar sobre la misión de los evangelizadores hoy, en la actualidad, en la Iglesia y el mundo”, dijo el Papa.

Mencionando el Prólogo del evangelio de San Juan, «la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros» (Jn 1,14) “y después se indica que Juan, el Bautista, da testimonio de ello (cf. v. 15)”, explica el Papa que “si releemos con atención los primeros capítulos del cuarto evangelio podemos descubrir cuál es la clave de toda escuela de evangelización: dar testimonio de aquello que se ha contemplado, del encuentro que se ha tenido con el Dios de la vida”.

Audiencia del Papa León XIV a los miembros de las Escuelas de San Andrés (@Vatican Media)

Y sobre lo que dice también San Juan en su primera carta: «Lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos también a ustedes, para que vivan en comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo» (1 Jn 1,3). El Pontífice afirma que “esta es la misión de la Iglesia, esta es la misión de todo cristiano”.

El Papa León reitera: “Queridos hermanos y hermanas, esta es nuestra vocación como bautizados, por eso, hemos de transmitir lo que a su vez hemos recibido, para que todos lleguemos a ser uno en Cristo”.

Y los invita a que estos días de peregrinación contemplen la vida de los santos, “que, como San Juan el Bautista, han sido fieles seguidores de Jesucristo, manifestándolo en palabras y obras de bien”.

Finalmente, el Santo Padre les agradeció por la labor evangelizadora que realizan: “Les agradezco la fecunda labor que llevan adelante en favor de la evangelización, a través de distintos medios, y los animo a seguir caminando con renovada esperanza”.

Las Escuelas de Evangelización “San Andrés” nacieron en 1980, en Chilpancingo localidad en el estado de Guerrero, México, y que hoy se ha trasformado en una red de apostolado presente en 60 países, y más de 2000 escuela. Utilizando una Metodología Activo-Participativa, donde el participante aprende en relación con los demás y expresa sus experiencias.

