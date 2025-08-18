El Papa escribe a una madre: Confía en María para afrontar cualquier incertidumbre

En el último número de la revista "Piazza San Pietro", León XIV responde a la carta de Laura, quien compartió algunas tentaciones de fe en las páginas de la revista. Tener como punto de referencia a la Virgen María, aconseja el Pontífice, invitándonos a "llamar a nuestras dificultades por su nombre". "Compartir proyectos de amor cristiano es esencial para el progreso espiritual y para cooperar con la gracia y la voluntad de Dios".

Vatican News

Publicado en el nuevo número de la revista Piazza San Pietro, la respuesta del Papa León XIV a una carta que le envió a través de la revista mensual de la Basílica de San Pedro una mujer, Laura, que quería compartir las alegrías y las luchas de su fe.

Con María se enfrenta cualquier incertidumbre

Ante las preguntas de esta esposa y madre sobre cómo afrontar las dificultades, el Pontífice la insta a mencionarlas por su nombre y compartir sus propias experiencias. Laura se pregunta, y pide consejo al Papa, de cómo superar las tentaciones que parecen imponerse a pesar del gran amor de su esposo por sus tres maravillosas hijas, quienes se están criando en la fe cristiana, una fe que ella misma siente "más fuerte que nunca". ¿Le faltará solidez a esta fe?, se pregunta. El Papa León enfatiza: "Tu entusiasmo por la fe y la verdad de tu corazón son una bendición para ti y tu familia. […] Si tu punto de referencia es María, podrás afrontar cualquier incertidumbre. […] Compartir proyectos de amor cristiano es esencial para el progreso espiritual y para colaborar con la gracia y la voluntad de Dios". Estos son algunos de los pasajes escritos del Papa, destacados en el comunicado de prensa publicado hoy, 18 de agosto, por la redacción de la revista.

Diálogo, descanso, paz, unidad: los temas del número de agosto

La revista mensual también incluye un artículo especial sobre el Encuentro de la Fraternidad , programado para los días 12 y 13 de septiembre en Roma, una oportunidad para el encuentro, la confraternidad y el intercambio a través del diálogo. Asimismo, explora el tema subyacente de la paz en la historia de los doce Papas, desde León XIII hasta León XIV, y su profunda conexión con la fraternidad. En el editorial titulado "Descanso, Fraternidad y Paz", el Padre Enzo Fortunato explora el significado del descanso estival. El símbolo de la última edición de la "Plaza de San Pedro" evoca la primera comunidad reunida en torno a Jesús, convirtiéndose así en la imagen de una Iglesia llamada a construir puentes, no muros.