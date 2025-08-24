El Papa en el sínodo valdense: cooperar por la dignidad humana, la justicia y la paz

El mensaje de León XIV llegó, a través del secretario de Estado Parolin, a la inauguración de la asamblea reunida en Torre Pellice hasta el 27 de agosto. El deseo es que se camine "con sinceridad de corazón hacia la plena comunión, para testimoniar a Jesucristo y su Evangelio", dando "respuestas comunes al sufrimiento que aflige a los más débiles".

A través del secretario de Estado vaticano, cardenal Parolin, el Papa envió su saludo al Sínodo valdense que se abrió ayer, 23 de agosto, en Torre Pellice (Turín). Expresa allí el deseo de una "plena comunión" entre los cristianos, tema particularmente querido a León XIV, que quiso confirmar en su lema "In Illo uno unum".

Los cristianos cooperen por la dignidad humana, la justicia y la paz



El Pontífice dirigió un "cordial y fraterno saludo" a cuantos toman parte en el sínodo valdense-metodista. Les aseguró el "ferviente recuerdo en la oración para que todos los cristianos puedan caminar con sinceridad de corazón hacia la plena comunión, para testimoniar a Jesucristo y su Evangelio, cooperando al servicio de la humanidad, en particular en defensa de la dignidad de la persona humana, en la promoción de la justicia y de la paz, y en dar respuestas comunes al sufrimiento que aflige a los más débiles".

El pastor Ciaccio: Dios llama no para dominar al prójimo, sino para servirlo y amarlo



Constituido por los diputados de las iglesias locales, por un número equivalente de pastores y pastoras, y por los responsables de sectores particulares de actividad, el Sínodo valdense se reúne cada año en los Valles Valdenses, inaugurado por un culto durante el cual los futuros ministros, al término de sus estudios y después de un examen público, se comprometen a servir en la Iglesia y son consagrados con la imposición de manos por parte de todos los miembros de la asamblea. Los trabajos se desarrollan según un modelo de confrontación asamblearia, en la conciencia de que la acción del Espíritu guía las decisiones compartidas.

Ayer, el sermón de apertura estuvo a cargo del pastor Peter Ciaccio, quien subrayó "la ardua tarea de nuestras iglesias: hablar de Dios; hablar de la relación que tenemos con Dios y de sus implicaciones; hablar del hecho de que Dios nos ha encontrado, nos ha llamado, y no como justificación para dominar al prójimo —precisó—, sino como fundamento para servir y amar al prójimo, para sostener y defender a los últimos".