El Papa: basta de armas en Ucrania, basta de hambre en Gaza

Los deseos de León XIV, en relación con los dos conflictos en curso, y los objetivos de la «diplomacia blanda» de la Santa Sede, para intentar resolver los problemas mediante el diálogo y no con la guerra, expresados a los periodistas a su llegada a Villa Barberini, en Castel Gandolfo.

Vatican News

Alto el fuego y acuerdo de paz en Ucrania, resolución de la crisis humanitaria y del hambre, y liberación de los rehenes israelíes en Gaza. Estos son los objetivos de la «diplomacia blanda» de la Santa Sede para problemas que «no se pueden resolver con la guerra», y es lo que pide y desea el papa León XIV, al que han entrevistado esta tarde algunos periodistas a su llegada a Castel Gandolfo, donde pasará un segundo periodo de descanso estival, hasta el 19 de agosto.

Mientras saluda a las numerosas personas que esperan su llegada, frente a la puerta de Villa Barberini, que será su residencia durante estos días, el Papa responde a las preguntas de algunos periodistas sobre la actualidad internacional.

Cuando se le pregunta qué espera de la cumbre de mediados de agosto entre el presidente estadounidense Donald Trump y el ruso Vladimir Putin, León XIV responde: hay que buscar siempre «el alto el fuego, hay que acabar con la violencia, con tantos muertos. Veamos cómo pueden ponerse de acuerdo. Porque la guerra después de tanto tiempo, ¿cuál es el fin? Hay que buscar siempre el diálogo, el trabajo diplomático y no la violencia, no las armas».

Y a la pregunta de si le preocupa la posibilidad de que se deporte a la población de Gaza, el Papa responde: «En cualquier caso, hay que resolver la crisis humanitaria, no se puede seguir así. Conocemos la violencia del terrorismo y respetamos a los muchos que han muerto y también a los rehenes, es necesario que sean liberados. Pero también hay que pensar en los muchos que están muriendo de hambre».

Por último, se le pregunta qué está haciendo la Santa Sede para detener estos y otros conflictos. El Pontífice responde que «la Santa Sede no puede detenerlos... pero estamos trabajando, digamos, por una ‘soft diplomacy’, invitando siempre, impulsando la búsqueda de la no violencia a través del diálogo y buscando soluciones, porque estos problemas no se pueden resolver con la guerra».

Esta mañana, durante la audiencia general en la Sala Pablo VI, al saludar a los peregrinos polacos, el Pontífice llamó la atención del mundo sobre las poblaciones de los países afectados por conflictos y violencia. «Rueguen a Dios que conceda la paz a todos los pueblos que viven la tragedia de la guerra». El motivo del llamamiento del Pontífice fue la figura de San Maximiliano María Kolbe, el franciscano polaco que murió en el campo de concentración de Auschwitz, donde se ofreció a ocupar el lugar de un padre de familia destinado al búnker del hambre.

Durante este segundo período de descanso en la residencia de Villa Barberini, dentro de las Villas Pontificias, León XIV tendrá algunos compromisos públicos. El viernes 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María, a las 10:00 horas, el Pontífice celebrará la Santa Misa en la parroquia de San Tomás de Villanova en Castel Gandolfo, y a las 12:00 horas rezará el Ángelus desde la entrada del Palacio Pontificio, en la Piazza della Libertà, también en Castel Gandolfo.

El domingo 17 de agosto, a las 9.30, el Papa León XIV celebrará la misa en el Santuario de Santa Maria della Rotonda en Albano Laziale, con los pobres asistidos por Cáritas diocesana y los operadores. A las 12 recitará el Ángelus en la plaza della Libertà, en Castel Gandolfo. Finalmente, compartirá el almuerzo con los pobres y los asistidos por Cáritas en el Borgo Laudato si’, dentro de las Villas Pontificias.