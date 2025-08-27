El dolor del Papa León XIV por tiroteo en escuela católica de EE. UU.

En un telegrama firmado por el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, León XIV expresa "su sentido pésame" por todos los afectados por la "terrible tragedia" que ha causado hasta el momento la muerte de dos niños, que fueron tiroteados a través de las ventanas de la iglesia dentro del complejo escolar.

Vatican News

El Papa León XIV se ha enterado "con profunda tristeza" del tiroteo ocurrido en la iglesia de la Anunciación de Minneapolis. Así reza el telegrama firmado por el cardenal secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, enviado por el Pontífice al arzobispo de Saint Paul y Minneapolis, Bernard Hebda.

El balance por el momento es de dos víctimas, ambos niños, y 17 personas heridas. El hombre que abrió fuego, disparando a través de las ventanas de la iglesia, donde se celebraba la misa, en el interior del complejo escolar, se habría quitado la vida.

La oración por los que lloran "la pérdida de un hijo"

El Papa, dice el texto, "expresa su sentido pésame junto con la seguridad de su cercanía espiritual a todos los que se han visto afectados por esta terrible tragedia", especialmente a las familias "que ahora lloran la pérdida de un hijo".

León XIV "confía las almas de los niños fallecidos al amor de Dios Todopoderoso" y les asegura sus oraciones "por los heridos, así como por los socorristas, el personal médico y los miembros del clero que se ocupan de ellos y de sus seres queridos".

La bendición a la comunidad local

El telegrama concluye con la Bendición Apostólica impartida por León XIV a la comunidad de la Escuela Católica de la Anunciación, a la Archidiócesis de Saint Paul y Minneapolis y a todos los habitantes del área metropolitana de las Ciudades Gemelas, como "prenda de paz, fortaleza y consuelo en el Señor Jesús".