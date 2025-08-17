Dolor del Papa por las víctimas de las inundaciones en Pakistán, India y Nepal

León XIV reitera su llamado a poner fin a las guerras que ensangrientan el mundo (@VATICAN MEDIA)

Después del rezo mariano del Ángelus, León XIV reiteró su llamado a poner fin a las guerras y promover la paz. También un agradecimiento a todos los que promueven el Evangelio con iniciativas y actividades en este período veraniego

Alina Tufani Díaz -Ciudad del Vaticano

Las dramáticas inundaciones que han causado centenares de muertes y miles de desaparecidos en esta estación monzónica de Asia, ha sido el primer pensamiento del Papa tras el rezo del Ángelus, manifestando su cercanía a quienes sufren sus consecuencias.

“Estoy cerca de los pueblos de Pakistán, India y Nepal afectados por las violentas inundaciones. Rezo por las víctimas y sus familias, y por todos los que sufren a causa de esta calamidad”

En efecto, inundaciones y deslizamientos de tierra por las lluvias en Pakistán han causado hasta ahora la muerte de más de 350 personas, especialmente en la zona noroccidental del país. Se cuentan miles de desaparecidos en las últimas 48 horas. Una catástrofe que se repite año tras año en la región. En India y Nepal, el número de v´citimas sobre pasa el centenar desde el comienzo del período monzónico.

En evidencia 16/08/2025 Inundaciones entre Pakistán e India: cientos de víctimas y daños Según las autoridades locales, se ha confirmado la muerte de más de trescientas personas en el noroeste de Pakistán tras dos días de fuertes lluvias. Cientos de personas están ...

Poner fin a las guerras

Nuevamente, león XIV hace un llamamiento a reforzar las negociaciones que lleven a poner fin a las guerras y conflictos en el mundo.

Oremos para que tengan éxito los esfuerzos por poner fin a las guerras y promover la paz; para que, en las negociaciones, se anteponga siempre el bien común de los pueblos.

Una referencia especial a las negociaciones en curso para lograr un alto el fuego y la paz entre Ucrania y Rusia, tras la cumbre entre el presidente de los Estados Unidos, Trump, y el presidente ruso, Putin, pero también, en la Franja de Gaza, entre Israel y los palestinos de Hamás.

Al respecto, se anuncia la reunión de mañana, 18 de agosto, en Washington, entre Donald Trump y el presidente ucraniano Volodymir Zelensky, anunciada ayer, en la que también participarán el presidente francés Emmanuel Macron, el de Finlandia, Alexander Stubb, el canciller alemán Friedrich Merz, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, además de la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen. Se espera que se sumen a la reunión otros líderes europeos.

Un verano bajo el signo del Evangelio

León XIV no dejó de agradecer a todas las instituciones y asociaciones católicas que aprovechan este tiempo estival de descanso y esparcimiento para educar y transmitir el Evangelio de Cristo en actividades e iniciativas que involucran a numerosas personas, sean niños, jóvenes y adultos.

“En este tiempo estival recibo noticias de muchas y variadas iniciativas de animación cultural y evangelización, organizadas a menudo en los lugares de vacaciones. Es hermoso ver cómo la pasión por el Evangelio estimula la creatividad y el compromiso de grupos y asociaciones de todas las edades”.

Y mencionado algunas iniciativas y actividades el Santo Padre les dio “las gracias a los promotores y a todos los que participan de diversas maneras en estos eventos”, mientras que, a los más de 2500 fieles y pelegrinos presentes en la Plaza de la Libertad, les deseó un feliz domingo.

El Papa saluda a los miles de fieles y visitantes presentes en la Plaza de la Libertad de Castel Gandolfo (@Vatican Media)