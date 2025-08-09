De los Museos Vaticanos, un cuadro sobre San Agustín para el Papa

La obra entregada la semana pasada por una delegación de los Museos Vaticanos a León XIV retrata a «San Agustín y un ángel». Recién restaurada, fue pintada por un autor anónimo del siglo XVIII inspirándose en los frescos de Rafael en las Estancias. Barbara Jatta: «Ha sido un primer encuentro más íntimo con el Santo Padre. Le hemos invitado a visitarnos»

Paolo Ondarza – Ciudad del Vaticano

El cuadro que representa a «San Agustín y un ángel», entregado la semana pasada a León XIV por una pequeña delegación de los Museos Vaticanos, se colocará en el estudio del Santo Padre, contiguo a la pequeña salda del Aula Pablo VI.

La delegación de los Museos Vaticanos ante el Papa con el cuadro restaurado de San Agustín (© Musei Vaticani)

El Papa y los Museos Vaticanos

Un momento especialmente emotivo para los presentes, según cuenta a los medios vaticanos la directora Barbara Jatta: «Ha sido un primer encuentro más íntimo con el Papa, realmente un día de fiesta y una ocasión para contar nuestra actividad de investigación y restauración, nuestra misión al servicio de la evangelización y el intercambio. También le hemos invitado cordialmente a visitar los Museos Vaticanos».

Un homenaje a Rafael

«El Santo Padre me pareció muy atento y comprendí que le gustó mucho el cuadro», continúa. La tela es obra de un pintor anónimo, probablemente activo en el siglo XVIII, pero sobre todo testimonia la importancia de Rafael en las distintas épocas de la historia del arte.

Tanto la figura de Agustín como la del angelito que sostiene un libro a su izquierda son dos citas precisas. De hecho, están tomadas de dos figuras del famosísimo fresco de «La disputa del Santísimo Sacramento», realizado por el artista de Urbino en 1509 en la Sala de la Signatura, en la pared frente a la «Escuela de Atenas».

La figura de San Agustín en los frescos de las Estancias de Rafael

Una obra agustiniana

Dado que el autor de este cuadro se centró especialmente en el autor de las «Confesiones», continúa Barbara Jatta, «es muy probable que el comitente fuera agustiniano. La obra, de grandes dimensiones, es agustiniana en el sentido más amplio del término».

El angelito pintado por Rafael en «La disputa del Santísimo Sacramento en las Estancias»

La restauración

Anteriormente se encontraba en el Vaticano y «no estaba en buenas condiciones». Durante varias semanas fue confiada al cuidado de la maestra Laura Baldelli, del Laboratorio de Restauración de Pinturas y Materiales Lignosos de los Museos Vaticanos, dirigido hasta el mes pasado por Francesca Persegati y hoy por Paolo Violini.

El angelito del cuadro entregado al Papa León XIV

«Cuando el regente de la Prefectura de la Casa Pontificia, el padre Leonardo Sapienza, me propuso la idea de seleccionar una obra sobre San Agustín para el Santo Padre, junto con Alessandra Rodolfo, de las artes de los siglos XVII-XVIII, inmediatamente nos vino a la mente este cuadro».

Un detalle del cuadro entregado al Papa

La audiencia

«Le hemos mostrado la obra al Papa y le hemos entregado una ficha para contextualizarla. Nos ha parecido muy atento también a las diferentes profesiones que le hemos presentado», añade Barbara Jatta al relatar el encuentro: «Esperamos no haberle abrumado, porque hemos hablado mucho y la audiencia ha durado más de lo previsto».

La delegación de los Museos Vaticanos que presentó al Papa el cuadro restaurado de San Agustín (© Musei Vaticani)

La delegación de los Museos Vaticanos estaba encabezada por la hermana Raffaella Petrini, presidenta del Governatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano, y compuesta por las personas mencionadas anteriormente, junto con Giandomenico Spinola, vicedirector artístico-científico de los Museos Vaticanos, Alberto Albanesi, vicedirector administrativo y de gestión, y monseñor Terence Hogan, coordinador de la oficina de relaciones con los Patrons of the Arts in the Vatican Museums.