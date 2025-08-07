Condolencias y cercanía espiritual del Papa por accidente en Ghana

Un telegrama firmado por el secretario de Estado Vaticano, informa de la cercanía espiritual del Papa León XIV por las víctimas y familiares del accidente de un helicóptero en Ghana.

El Santo Padre envía sus condolencias ante el accidente de helicóptero acaecido en Ghana, en el que murieron el ministro de Defensa, el ministro de Medio Ambiente, y otras seis personas que viajaban a bordo, se estrelló el 6 de agosto en la región de Ashanti.

El telegrama firmando por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, señala que “Su Santidad el Papa León XIV envía sus condolencias por la muerte de los ministros, funcionarios del gobierno y todos los que perecieron en el accidente del helicóptero militar. Confiando las almas de los fallecidos a la misericordia de Dios Todopoderoso, y con oraciones por aquellos que lloran su pérdida, especialmente sus familias, el Santo Padre asegura a la nación su cercanía espiritual en este momento difícil”, dice el mensaje dirigido a monseñor Matthew k. Gyamfi, obispo de Suyani y presidente de la Conferencia Episcopal Católica de Ghana.

También en un mensaje, el episcopado de Ghana expresa que “en momentos como estos recordamos la naturaleza frágil y transitoria de la vida humana y el valor perdurable del servicio basado en la integridad moral, el sacrificio y la búsqueda del bien común”.