Audiencia del Papa: Presentes los católicos de lengua hebrea de la Comunidad de Santiago en Israel

Catorce mil fieles de todo el mundo asistieron hoy a la audiencia general de León XIV. Tras llenar el Aula Pablo VI, una pequeña parte se dispersó al Patio Petriano y el resto al interior de la Basílica Vaticana. Entre ellos, se encontraban 150 jóvenes del Campamento Internacional promovido por la Organización Juvenil "Giorgio La Pira", procedentes de diversos países mediterráneos.

Fabrizio Peloni - Ciudad del Vaticano



La presencia en el Aula Pablo VI de 35 fieles de la Comunidad de Santiago Apóstol para los católicos de lengua hebrea de Israel en la audiencia general con el Papa León XIV esta mañana, 13 de agosto, fue particularmente significativa. "Regresamos a casa para ser signos visibles de esperanza", dijo el Vicario Patriarcal Piotr Zelazko, explicando que el grupo se encuentra "en Roma en una peregrinación jubilar representando a las siete comunidades que conforman el Vicariato y a esta hermosa iglesia en Jerusalén. Y nuestra esperanza diaria", confiesa el sacerdote polaco, "es tender puentes entre el mundo judío y el católico, rezando por la liberación de los rehenes, así como por el fin del sufrimiento en Gaza y por todas las víctimas del conflicto en Tierra Santa". Para él, la perspectiva es de perdón: "Intentamos estar siempre con quien sufre, porque las lágrimas de las madres no tienen bandera, y nosotros, como cristianos, debemos ofrecer una luz para todos". «En estos días, lejos de la devastación de los últimos dos años y en el corazón de la cristiandad, nuestros fieles sienten la libertad de expresar su fe y vivirla junto a tantos otros católicos de todo el mundo», afirma el padre Benedetto di Bitonto, responsable de la comunidad católica de lengua hebrea en Jerusalén.

El aula Pablo VI, la Basílica de San Pedro y la Plaza del Petriano repletas en la Audiencia General del Papa León XIV con unos 14 mil peregrinos de todo el mundo (@Vatican Media)

Jóvenes de la Organización Juvenil Giorgio La Pira

Otras señales visibles de esperanza en el Aula Pablo VI son los 150 jóvenes que asisten al Campamento Internacional promovido por la Organización Juvenil Giorgio La Pira. «Todos juntos, sin importar religión, cultura o nacionalidad, demostraron al Papa cómo, con fuerza de voluntad y compromiso activo, la paz es una posibilidad concreta. Viven una experiencia humana inspirada por el pensamiento oportuno del 'santo alcalde' y abordan los principales temas del diálogo por la paz en el Mediterráneo», subraya el presidente Gabriele Pecchioli.

Los jóvenes se alojan del 10 al 21 de agosto en el Villaggio La Vela de Castiglione della Pescaia, que este año celebra su 70.º aniversario. Son estudiantes universitarios procedentes de Italia, Líbano, Egipto, Siria, Ucrania, Rusia, Israel y Palestina, y de otros países mediterráneos. Entre ellos, Elia Granchi, en su primera experiencia, afirma estar impresionado por «la acogida incondicional y sin barreras que experimentamos cada día; compartiendo a diario, se construye la paz».

El Papa con los participantes en el Campamento Internacional promovido por la Organización Juvenil Giorgio La Pira (@Vatican Media)

Los monaguillos de Malta

Varios monaguillos malteses de Gozo también saludaron al Pontífice. Tienen entre 13 y 16 años y forman parte del tercero de los seis grupos que dirigen las celebraciones litúrgicas en las misas que se celebran en la Basílica de San Pedro durante el verano, renovando una tradición de 60 años. Desde 1965, con el Concilio Vaticano II aún pendiente, jóvenes monaguillos han venido al Vaticano cada verano desde la isla en el corazón del Mediterráneo.

León XIV saluda a los monaguillos de Gozo, Malta (@Vatican Media)

Dos cuadros de regalo

Michal Libant, fundador y líder de la comunidad de Dismas , dedicada a brindar asistencia espiritual en las cárceles eslovacas, donó a León XIV un cuadro de un preso de Leopoldov que cumple cadena perpetua. «Dios no solo obra fuera. Dios también quiere cambiar a las personas en prisión», aclara Libant, enfatizando que «el Padre celestial también les da a estas personas la oportunidad de regresar a casa». Eva Vukina, una joven artista croata, también donó su propio cuadro, titulado «Habemus Papam» . «El pasado 8 de mayo, día de la elección de León XIV, lo pinté en cuatro horas y sentí que representaba cómo obra el Espíritu Santo en la Iglesia», explica la joven, acompañada en la audiencia por la hermana Matija Pacar, escolástica franciscana de Cristo Rey. «En sus obras veo el cielo; son un acto de fe y alegría, son el fruto de su oración», comenta la monja.

El Santo Padre saluda a los peregrinos en la Basílica de San Pedro (@Vatican Media)