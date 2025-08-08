El Papa almorzará con los pobres. El obispo de Albano: la caridad no va de vacaciones

Monseñor Vincenzo Viva habla de la cita del próximo 17 de agosto, anunciada por la diócesis, cuando León XIV celebrará por la mañana la misa en el Santuario de Santa Maria della Rotonda, recitará el Ángelus en la plaza della Libertà en Castel Gandolfo y luego recibirá a una mesa en el Borgo Laudato si’, dentro de las Villas Pontificias, a un grupo de personas asistidas por la Cáritas local.

Antonella Palermo - Ciudad del Vaticano

Para el Papa León XIV, el 17 de agosto será un domingo dedicado a los más vulnerables. El pontífice, según anuncia la diócesis, volverá a Albano Laziale para celebrar la misa a las 9:30 en el santuario de Santa María della Rotonda, con los pobres asistidos por Cáritas diocesana y los operadores. A las 12 recitará el Ángelus en la plaza della Libertà, en Castel Gandolfo, y luego, según comunica la diócesis, compartirá el almuerzo con los usuarios de la organización caritativa en el Borgo Laudato si’, dentro de las Villas Pontificias de Castel Gandolfo. Al almuerzo, organizado por la diócesis en colaboración con el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral (que gestiona el Borgo Laudato si' de Castel Gandolfo), participarán, junto con el obispo Vincenzo Viva, un centenar de personas, entre huéspedes de las casas familiares y de acogida de la zona, huéspedes del dormitorio diocesano, acompañados por el director Alessio Rossi y algunos voluntarios.

El exterior del santuario de Santa María della Rotonda

En la pequeña ciudad del Lacio, el Pontífice celebró la misa en la catedral de San Pancracio Mártir el pasado 20 de julio, durante su primer periodo de descanso estival. Y el 15 de julio visitó el Monasterio de las Clarisas, dedicado a la Inmaculada Concepción. Mons. Vincenzo Viva profundiza en el significado de este tiempo compartido a Vatican News

Excelencia, ¿cómo se están preparando para el regreso del papa León a su tierra?

Sí, la noticia que hemos recibido es que el Papa ha aceptado la propuesta surgida de nuestros Centros de escucha de Cáritas, y nos ha llenado de alegría. Obviamente, dado que el tiempo apremia, ya que estamos a las puertas de la semana de Ferragosto, puede imaginarse que a nivel organizativo nos ha supuesto un gran esfuerzo. En nuestro territorio hay una realidad que conoce bien la situación de las parroquias, por lo que nos pusimos inmediatamente manos a la obra para hacer realidad el deseo del Papa de encontrarse con los pobres, celebrar con ellos y compartir también el almuerzo. Debo decir la verdad, estaba un poco preocupado porque el tiempo que el Papa pasa en Castelgandolfo debería ser, en sí mismo, un tiempo de descanso para él. Sus primeros meses de pontificado han estado tan llenos de encuentros, el Año Jubilar, que hemos visto que no se ha ahorrado nada. Me impresionó mucho, por ejemplo, verlo por las calles de Roma cuando llevó el Santísimo Sacramento [con motivo de la solemnidad del Corpus Domini, ndr], cargó con la cruz... Realmente hemos visto a un Papa León que no se ha ahorrado nada. Mi temor entonces era cansarlo con una propuesta de este tipo, añadiendo otra cita. Pero el Papa ha aceptado esta invitación, por lo que estoy muy contento. Es también un hermoso testimonio de un Pastor que, incluso en tiempo de vacaciones, no se ahorra en conocer el territorio, en encontrarse con tanta gente.

Una dimensión de gran cercanía, familiaridad, amistad...

Sí, para nosotros los pobres no son un problema que hay que afrontar, los pobres son el rostro, son la presencia de Cristo Jesús que se revela en el mundo. Encontrar a los pobres significa no solo encontrar a Dios, sino también encontrarnos un poco a nosotros mismos, son un espejo de las pobrezas que cada uno de nosotros lleva dentro, quizá no pobrezas materiales, pero pueden ser pobrezas relacionales, psicológicas, morales. En este sentido, la atención que nosotros, como diócesis, prestamos a Cáritas, que todas las diócesis de Italia prestan a Cáritas, es algo que está en el centro de nuestras iglesias, en el centro de la acción pastoral.

Una imagen del Santuario de Santa María della Rotonda

Almorzar con los pobres es un gesto que también se puede interpretar a la luz del pasado pastoral del Pontífice, en tierras donde la pobreza era realmente palpable...

Sí, porque en realidad no se trata solo de asistencialismo o de dar un paquete, creo que se trata más bien de encontrarse con personas, con sus historias, expresar cercanía, compartir y hacer sentir a estas personas lo que son, es decir, sujetos, sujetos activos dentro de la vida de la Iglesia y dentro de nuestras comunidades. No son solo destinatarios de un acto de caridad, sino protagonistas de la vida de la Iglesia, por lo que es bonito que el Papa quiera prestarles esta atención.

La ciudad de Albano, en la región del Lacio, se asocia principalmente con un agradable lugar de vacaciones. ¿Cuáles son las dificultades que atraviesa, las situaciones de fragilidad que se esconden en ella?

De hecho, el Papa no solo viene a visitar a los pobres de Albano, sino que visita la diócesis de Albano, que se extiende desde los Castelli Romani hasta la costa. Estamos muy comprometidos no solo con la pobreza que también es visible entre nosotros, es decir, las personas sin hogar que duermen en sus coches —nuestra Cáritas tiene tres casas de acogida, dormitorios, hemos sido pioneros en Italia con la primera casa para padres separados—, sino también con muchas formas de pobreza invisibles: familias que, a pesar de tener ingresos, no llegan a fin de mes, no pueden pagar las facturas. Nos enfrentamos a formas de exclusión social, hay chicos que, por ejemplo, a pesar de tener una familia y de ir al colegio, muchas veces no pueden participar en iniciativas que para otros chicos son normales. Nuestra diócesis cuenta con una densa red de centros de escucha presentes prácticamente en todas las parroquias, conseguimos ser una especie de sismógrafos que interceptan todas estas formas de marginación, necesidad y pobreza.

¿Se han agudizado las desigualdades sociales?

Por supuesto que lo notamos. Cada vez más nos damos cuenta de que, como decía, muchas familias tienen ingresos, pero son insuficientes para llevar una vida social digna y participar en las actividades que hoy en día demandan los jóvenes. Por ejemplo, ir al gimnasio, participar en una excursión, asistir a una fiesta o simplemente poder recibir a un compañero en casa para hacer los deberes y no tener una casa adecuada o un lugar para estudiar tranquilamente. Hay muchos tipos de pobreza, el bienestar ha aumentado también en nuestra diócesis, como en todo el país, pero junto con el bienestar también han aumentado las distancias sociales y la pobreza. Tenemos cinco comedores sociales en Nettuno, Albano, Marino, Ardea y Ariccia, donde cada domingo, a veces incluso todos los días, se ofrece una comida, se comparte una comida con las monjas, los sacerdotes y los voluntarios que trabajan en nuestros centros de escucha. Por lo tanto, poner en marcha una acción, un evento como el que estamos preparando para el 17 de agosto, es algo que quiere llamar la atención de la opinión pública sobre una realidad que muchas veces ocultamos y olvidamos.

Lea también 07/08/2025 17 de agosto: el Papa celebrará una misa en Albano con los pobres La Prefectura de la Casa Pontificia anuncia que León XIV visitará el Santuario de Santa María della Rotonda en la ciudad de Lazio. Y luego, rezará el Ángelus dominical en Castel ...

Jubileo y descanso, una combinación muy significativa que nos permite volver a la raíz del significado del Año Santo...

Creo que deberíamos añadir también un tercer sustantivo: jubileo, descanso, pero también justicia. La Palabra de Dios, la tradición de los Padres, nuestro rico Magisterio nos recuerdan que no podemos hablar de justicia cuando en una sociedad hay quienes consumen mucho y quienes no pueden consumir ni lo mínimo, lo esencial. Por lo tanto, el Jubileo nos ofrece una perspectiva de descanso, nos ofrece una perspectiva de alegría, pero tanto el Papa Francisco como el Papa León también han recordado la importancia de la solidaridad, la caridad, los actos de misericordia y, por lo tanto, los gestos concretos que son importantes en la dinámica jubilar.

¿Nos cuenta algo más sobre el Santuario de la Virgen de la Rotonda?

Es especialmente querido por la devoción de la ciudad de Albano y de la diócesis, es un antiguo ninfeo de la época romana que se transformó en iglesia cristiana. Tiene una arquitectura particular, es especialmente bello, hay varios testimonios, hallazgos arqueológicos. Es un lugar rico en historia, pero también vivo, ya que hay una gran devoción por la Virgen de la Rotonda. Cuando el Papa celebró la misa en la catedral de Albano, el pasado 20 de julio, al final hubo una invocación a la Virgen: habíamos colocado una copia del icono que se conserva en el santuario y rezado ante esa imagen. En mi interior, pensando que León XIV se dirige precisamente a ese santuario donde se encuentra la imagen original, tengo la percepción de que es como si la Virgen hubiera inspirado esta cita en un lugar mariano, que también habla de las antiguas raíces de esta diócesis, cuya historia se remonta a la época apostólica. En Albano, en la antigua vía Apia, tenemos las catacumbas de San Senatore, tenemos muchos testimonios precisamente de la primera época de la vida cristiana en Roma y sus alrededores, por lo que también estamos muy felices y llenos de alegría por ello.

Quizás sea también una forma de dirigir el pensamiento a tantos cristianos que viven una situación de persecución en diversas zonas del mundo...

Sí. Me impresionó mucho, al final del Jubileo de los Jóvenes —yo también estaba allí con una nutrida representación de nuestra diócesis y de jóvenes—, escuchar al Papa recordar precisamente a los jóvenes que no pudieron venir a Roma debido a situaciones de guerra, pobreza, imposibilidad de desplazarse, denegación de visados... En este año jubilar, nuestro corazón debe estar abierto a todas las situaciones del mundo como estas. La misma celebración del 17 de agosto quiere abrir el corazón a tantas situaciones que a menudo olvidamos y que, sin embargo, a veces están presentes en nuestra propia sociedad, en nuestra ciudad.