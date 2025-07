León XIV: Guerra sin sentido en Ucrania, ruego para que la paz vuelva

Audiencia con los miembros del Sínodo de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana reunidos, en Roma. ras la peregrinación jubilar del 28 de junio. El Papa recuerda el encuentro con los fieles ucranianos en San Pedro y les pide que reciten juntos el canto del Padrenuestro: «Me gustó mucho». Audiencia con los miembros del Sínodo de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, reunidos en Roma tras la peregrinación jubilar del 28 de junio.

“Guerra insensata”. El Papa León XIV reitera su condena, ya expresada el sábado pasado, contra el conflicto que dura más de tres años en Ucrania. “Que la paz regrese a su patria lo antes posible”, es la oración que el Pontífice comparte con los miembros del Sínodo de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, reunidos en Roma hace unos días tras la peregrinación jubilar del 28 de junio, culminada con el encuentro con el Papa en la Basílica de San Pedro.

El canto del Padre Nuestro

Un encuentro que conmovió profundamente a León XIV (quien en esa ocasión también bendijo a un grupo de madres de soldados caídos en la guerra), como se observó durante el canto final del Padrenuestro en ucraniano, cantado a coro por toda la Basílica. El Papa recordó ese preciso momento en la audiencia de hoy: «El otro día lo disfrutamos mucho…», dijo improvisadamente en italiano, y luego continuó en inglés: “We enjoyed very much the Our Father song in Ukrainian. If you would sing for us, we could sing the Our Father”.

"Disfrutamos mucho cantando el Padre Nuestro en ucraniano. Si ustedes lo cantaran para nosotros, podríamos cantar juntos el Padre Nuestro.

La esperanza que no defrauda

Con los metropolitanos, obispos y miembros del Sínodo, el Papa cantó la oración enseñada por Jesús. Después les habló sobre la esperanza, en el contexto del Año Jubilar que invita a todo el Pueblo de Dios a renovarse en la esperanza.

Como solía repetir el Papa Francisco, la esperanza no defrauda, ​​porque está fundada en el amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor.

Por supuesto, "no es fácil" hablar de esperanza en el contexto histórico actual, admitió el Papa. No es fácil encontrar palabras de consuelo para las familias que han perdido a sus seres queridos en esta guerra sin sentido, subrayó. Me imagino que no lo es tampoco para ustedes, que están en contacto diario con personas heridas en el corazón y en la carne.

Testimonios de fe desde el país

A pesar de ello, el Pontífice aseguró haber recibido numerosos testimonios de fe y esperanza de hombres y mujeres del pueblo ucraniano. Una señal de la fuerza de Dios que se manifiesta en medio de los escombros de la destrucción.

Y el Obispo de Roma los exhorta a no perder esta fuerza ante los desafíos y las necesidades que hay que afrontar, «tanto en el ámbito eclesial como en el humanitario».

Están llamados a servir a Cristo en cada persona herida y angustiada que se dirige a sus comunidades pidiendo ayuda concreta.

«Estoy cerca de ustedes», asegura el Papa León XIV, «y a través de ustedes estoy cerca de todos los fieles de su glesia. Permanezcamos unidos en la única fe y la única esperanza. Nuestra comunión es un gran misterio: "es también verdadera comunión con todos los hermanos y hermanas cuya vida, arrancada de esta tierra, es acogida en Dios. En Él todo vive y encuentra pleno sentido».