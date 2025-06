El Papa agradece el trabajo de la Secretaría de Estado: “Me consuela saber que no estoy solo”

“Me consuela saber que no estoy solo y que comparto la responsabilidad de mi ministerio universal junto con ustedes. No en el texto, pero lo digo muy sinceramente, en estas pocas semanas -aún no llevo ni un mes de servicio en este ministerio petrino-, es evidente que el Papa solo no puede ir adelante y que hace falta, es muy necesario, poder contar con la colaboración de tantos en la Santa Sede, pero de manera especial, con todos ustedes en la Secretaría de Estado. Y se los agradezco de todo corazón”