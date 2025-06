León XIV confirma elección del nuevo Custodio de Tierra Santa

Delegado de la Custodia en Italia, el franciscano sucede al padre Francesco Patton, nombrado en 2016 y confirmado nuevamente en 2022. “El servicio que la Orden y la Iglesia me han confiado me ha hecho sentir profundamente la enorme desproporción entre mi pobre persona y la responsabilidad que se me pide, especialmente en este momento histórico”, reaccionó con humildad el padre Ielpo.

Vatican News El Papa León XIV ha ratificado la elección del Fray Francesco Ielpo, O.F.M., como nuevo Custodio de Tierra Santa y Guardián del Monte Sión, designado por el Ministro General de la Orden de los Hermanos Menores y el órgano decisorio de la misma. Una misión de largo aliento El Fray Ielpo, de 55 años, nació el 18 de mayo de 1970 en Lauria, provincia de Potenza, en Italia. Ingresó al convento durante sus estudios universitarios y realizó su profesión solemne en la Orden Franciscana en 1998. Fue ordenado sacerdote en el año 2000. Desde entonces, ha asumido múltiples responsabilidades: fue profesor de religión hasta 2010; rector del Instituto Franciscanum Luzzago en Brescia desde el año 2000; definidor provincial de la Provincia de Lombardía durante tres años hasta 2010; y párroco de San Antonio de Padua en Varese entre 2010 y 2013. De septiembre de 2013 a 2016, fue comisario de Tierra Santa en Lombardía, y desde 2016 hasta 2023 continuó esta misión para la provincia del Norte de Italia. Forma parte del consejo de administración de la asociación Pro Terra Sancta desde 2014, y desde 2022 es presidente de la Fundación Tierra Santa, delegado del Custodio en Italia y delegado general para la reestructuración de las provincias de Campania, Basilicata y Calabria. “Una enorme desproporción” Tras ser elegido, Ielpo compartió con los medios del Vaticano su primera reacción:

“El servicio que la Orden y la Iglesia me han confiado me hizo sentir de inmediato la enorme desproporción entre mi pobre persona y la tarea que se me encomienda, especialmente en este momento histórico”. Este sentimiento, confesó, lo compartió con su padre espiritual, quien le respondió con ternura ante su desconcierto y sensación de incapacidad:

“¡Eso es hermoso, porque significa que hay espacio para que actúe Otro, para que actúe el Espíritu Santo!”. Confiado en esa certeza, el consagrado concluyó:

“Como el día de mi profesión religiosa, me encomiendo a Dios, a la Iglesia, a mi Orden y a mis hermanos”. Gracias por haber leído este artículo. Si desea mantenerse actualizado, suscríbase al boletín pulsando aquí