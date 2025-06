"Sacerdotes felices": el Papa se reúne con responsables de pastoral vocacional

Con ocasión del Jubileo de los Seminaristas y de los Sacerdotes, el próximo 26 de junio, de las 15 a las 18 horas, en el Auditorium Conciliazione, tendrá lugar el encuentro de reflexión y de compartir organizado por el Dicasterio para el Clero, con el tema tomado del Evangelio de Juan: “Los he llamado amigos”. El evento, con la presencia de León XIV, está dirigido a todos aquellos que están comprometidos en la pastoral vocacional y en la formación en los seminarios.

Con ocasión del Jubileo de los Seminaristas y de los Sacerdotes, el Dicasterio para el Clero promueve un importante momento de encuentro, reflexión y compartir, con el título “Sacerdotes felices – Los he llamado amigos” (Jn 15,15), encuentro internacional con la presencia del Papa León XIV, dirigido a todos aquellos que están comprometidos en la pastoral vocacional y en la formación en los seminarios. El evento se celebrará el jueves 26 de junio de 2025, de las 15 a las 18 horas, en el Auditorium Conciliazione, en Via della Conciliazione 4. El título elegido para el encuentro, tomado del Evangelio de Juan – “Los he llamado amigos” (Jn 15,15) – quiere evocar el corazón de la vocación sacerdotal como amistad con Cristo Buen Pastor y servicio gozoso al Pueblo de Dios, en el descubrimiento y la realización del llamado del Maestro, que es ante todo un llamado a la felicidad.

Oración, compartir, testimonios



El encuentro será abierto con un momento de oración y con el saludo del cardenal Lazzaro You Heung-sik, prefecto del Dicasterio para el Clero, quien introducirá los trabajos subrayando el valor de este espacio en el Año Jubilar de la esperanza. Seguirá una primera sesión dedicada a cinco experiencias significativas de pastoral vocacional, que ofrecerán una mirada global sobre las buenas prácticas en curso en los diferentes continentes. Don José Alberto Estrada García, ya secretario para la Pastoral Vocacional de la Conferencia Episcopal de México, presentará la experiencia del Centro Diocesano Vocacional de Monterrey como ejemplo concreto de acompañamiento vocacional a nivel local.

Por Italia intervendrá don Michele Gianola, director de la Oficina Nacional para la Pastoral de las Vocaciones, con una presentación de varias dimensiones de la pastoral vocacional en curso en el país. Desde Argentina, la doctora María Lía Zervino ilustrará una experiencia de pastoral juvenil misionera que genera llamadas al sacerdocio, a la vida consagrada y al matrimonio cristiano. Por Irlanda, la doctora Maura Murphy, directora general y cofundadora de Holy Family Mission, llevará su testimonio sobre un sorprendente renacimiento vocacional nacido de los mismos jóvenes: de un mínimo histórico de 12 seminaristas, hoy se registra un crecimiento significativo con más de 35 jóvenes en camino. Por España, donde se ha puesto en marcha un nuevo proyecto de pastoral vocacional, estará don Florentino Pérez Vaquer, director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para los Seminarios de la Conferencia Episcopal Española.

La intervención del Papa



El corazón del encuentro “Sacerdotes felices” será la intervención del Papa León XIV, un tiempo de escucha y reflexión sobre el sentido de la vocación sacerdotal hoy, sobre su belleza y sobre el llamado a la santidad y a la comunión en la cotidianidad del ministerio. A continuación, un probable espacio de diálogo, con preguntas, testimonios e intercambio de experiencias.

Seguirá la segunda parte del encuentro, dedicada a cinco ejemplos de buenas prácticas en la formación inicial de los seminaristas. Desde África llegarán testimonios sobre cómo, en un contexto de abundancia vocacional, se está apostando por un serio discernimiento y una formación sólida, también a través de la articulación de los grandes seminarios en pequeñas comunidades de vida y la inserción del trabajo manual como instrumento educativo, especialmente en contextos de pobreza. Las Filipinas ofrecerán el ejemplo del Seminario Inmaculada Concepción de Malolos, que promueve una formación integral, participativa y misionera, fuertemente vinculada a las pequeñas comunidades eclesiales de base. Colombia presentará la experiencia del Seminario Conciliar San Carlos de la diócesis de Socorro y San Gil, que se articula en cinco pequeñas comunidades que viven en otras tantas casitas dispuestas alrededor de un edificio central con la capilla, como signo de la presencia viva de Jesús entre ellos. Desde Brasil, se hablará de los Consejos Misioneros de los Seminaristas, una red nacional que comprende más de 110 realidades locales, promotoras de experiencias misioneras, encuentros formativos y un congreso nacional trienal. Finalmente, desde Estados Unidos, se presentará la experiencia de la diócesis de Wichita (Kansas), reconocida como modelo ejemplar por un enfoque en la formación que atrae muchas vocaciones.

Vigilia en San Pedro



El evento se propone no solo como un momento formativo e informativo, sino también como una ocasión fraterna de encuentro entre sacerdotes, formadores, religiosos, religiosas y laicos comprometidos en la formación inicial y en la pastoral vocacional. La conclusión de los trabajos está prevista para las 18 horas, para participar en la Vigilia vocacional prevista en la Basílica de San Pedro.

La participación es gratuita, pero es necesario inscribirse a través del sitio oficial del Dicasterio para el Clero www.clerus.va, hasta agotar plazas.