En la Turquía siria, la historia de Seydi: El camino hacia la paz

Último reportaje realizado con la asociación Amigos de Oriente Medio sobre la frontera con Siria e Irak. La historia de una mujer que emigró a Suiza y regresó a Idil, su pueblo natal semidestruido, donde trabaja para promover la región y desde donde lleva ayuda humanitaria a refugiados de pueblos vecinos: «Durante años dejé de asistir a la iglesia, me rebelé contra el sufrimiento de mi pueblo. Luego redescubrí la fe que ahora me lleva a visitar a los perseguidos».

Antonella Palermo – Nusaybin, Idil

“Proteger y promover el Oriente cristiano, especialmente en la diáspora” (León XIV, Jubileo de las Iglesias Orientales, 14 de mayo de 2025)

Transitar a lo largo de la Ruta de la Seda imaginando historias de misioneros, comerciantes y exploradores que llegaron hasta el Lejano Oriente es un viaje a la historia milenaria de tierras con sabor mítico. La fertilidad proverbial, la inestimable riqueza cultural y la posición geopolítica estratégica han representado, sin embargo, en muchos casos un catalizador de voluntades depredadoras externas, una fuente de daños que se han estratificado a lo largo de los siglos. “Cuando las guerras del Golfo se combinaron con el radicalismo religioso, quienes pagaron el precio fueron las minorías”, explica monseñor Paolo Bizzeti SJ, ex Vicario Apostólico de Anatolia y actual presidente de Cáritas Anatolia. Los cristianos fueron los que más sufrieron, habiendo emigrado mayoritariamente a Europa, tanto que muchos pueblos quedaron vaciados de su presencia. En los últimos tiempos hemos asistido a un progresivo retorno acompañado de un aumento del turismo también en la Turquía siria, que hasta hace diez años era casi totalmente desconocida. Incluso desde esta perspectiva no escapa a la ambivalencia de un fenómeno que, si bien en algunas partes es todavía embrionario y armonioso, en otras crea un impacto desordenado.

Homs (Siria), distribución de leche para un centenar de niños, de 1 a 4 años, en la guardería Sadad

La guerra del agua

La agricultura es el motor de la economía turca, incluso en la región siria; las presas del Éufrates aportaron mucha agua para cultivar pistachos, cebada, trigo y algodón. Unas obras que, por un lado, han dinamizado las actividades productivas, pero por otro han agravado la guerra por el agua que ya dura treinta años con los vecinos Irak y Siria. De hecho, la riqueza generada por el desarrollo neoliberal que siguió a la guerra de guerrillas contra los kurdos se generó a expensas de estos pueblos. Así, la zona fronteriza que atraviesa el río, que ha sido muy drenada, está actualmente repleta de pequeños árboles plantados recientemente. En autobús continuamos más allá de Midin, donde el grupo es recibido por un párroco en un hermoso salón parroquial, en dirección a Cizre, para llegar a Idil, (Beth Zabday, Azekh), muy cerca de la frontera. En el norte de Mesopotamia, en el siglo IV la zona podía presumir del papel de cuenca importante para la difusión de la literatura siríaca procedente de Edesa. Había kilómetros y kilómetros de huertos, jardines, calles arboladas y casas particulares. Todo quedó destruido en la guerra entre turcos y kurdos. «Había tantos viñedos que no faltaba de nada. Un pequeño paraíso», explican los lugareños.

Reparando iglesias, lazos, territorios

Seydi Gösteris, una mujer que rebosa energía y bondad, un volcán de emprendimiento y generosidad, cuenta con dolor de corazón la historia de este pueblo que hoy cuenta con treinta mil habitantes, treinta de ellos cristianos. Una larga amistad la une a la asociación Amigos de Oriente Medio. Recuerda el destino de la primera iglesia, construida aquí en el año 57 d.C., que según la tradición popular fue lugar de paso de María (madre de Jesús), de San Juan (el evangelista), de María Magdalena y de Tadeo.

En 1915, el pueblo resistió un asedio de cuarenta días por parte de las tropas turcas, que finalmente se retiraron, evitando así el exterminio que sufrió muchos otros cristianos de los pueblos cercanos. Como se relata en la guía “Iglesias y monasterios de tradición siria” (Bizzeti-Chialà, ediciones TS, 2024), un oficial alemán, a sueldo de los otomanos, se convirtió (más tarde se convirtió en sacerdote en Alemania) al ver una aparición de la Virgen María que protegía el país con su manto, repeliendo los disparos del ejército. En la década de 1980, Idil fue arrasada casi por completo por el ejército turco que luchaba contra los kurdos. Del antiguo asentamiento, que hasta hace cincuenta años fue enteramente cristiano, sólo quedan algunas iglesias, pero la comunidad está viva y también ha construido una casa de huéspedes para peregrinos y visitantes cristianos, inmersa en un bonito jardincito. Las iglesias de la ciudad han sido casi todas restauradas por cristianos de la diáspora o que han regresado a vivir a los lugares de donde huyeron sus abuelos y padres. La visita es posible gracias a la agencia abierta por Seydi y Medina que se preocupan por el conocimiento de estos preciosos sitios y que han organizado los servicios terrestres de la peregrinación.

Monasterio del Salvador, (en casa de los jesuitas de Homs), animación para niños abandonados (unos 70 niños con 30 animadores)

Encontrando la fe de nuevo

Es aquí, en una iglesia convertida en cuartel entre 1940 y 1947, donde Seydi conversa amablemente con el grupo guiado por monseñor Bizzeti, entre recuerdos de infancia y entusiasmo por el futuro. Nacida en Idil, emigró a Suiza en 1975. Su educación católica no le sirvió de consuelo ante el recuerdo de las masacres cuyas heridas aún hoy arrastran estos lugares. Ya no quería saber nada de religión. Nos habían hecho demasiado daño. Culpaba a Dios por no protegernos. Me rebelé y no quería que nadie me dijera que fuera a la iglesia. En 1995, presenció lo que consideró un milagro: la curación de su madre de una enfermedad debilitante: «Le dije a Jesús: ¡Confío en ti! Empecé a llorar; ya no sabía cómo orar. Hacía 13 años que no iba a la iglesia. No sé qué me pasó, pero sentí al Espíritu Santo descender sobre mí con su amor y mi madre, que estaba condenada, se levantó y sanó sin que los médicos pudieran explicarlo. Me había enseñado los salmos, las alabanzas, todas las oraciones. En ese momento me convertí de verdad y desde ese momento el Señor puso en mi corazón regresar al lugar donde nací».

Documentando la guerra en Irak

Fue en 2008 cuando Seydi decidió regresar, empezando desde cero, con muy poco dinero para invertir en la construcción de una nueva casa: "Los primeros tres años fueron muy duros. No sabía qué haría a largo plazo". La Providencia llegó en su ayuda de maneras completamente inesperadas que forjaron aún más un temperamento ya muy decidido.

Sin embargo, su vínculo con Suiza nunca se ha interrumpido, es más, a lo largo de los años se ha visto impulsado por nuevos proyectos sociales que se entrelazan con su actividad de guía turístico, que nunca ha abandonado. Ya había traído periódicamente grupos desde Lugano, desafiando la observación de que desde los años 80 hasta 2010 casi nadie venía más. Su conocimiento de idiomas y algunos encuentros afortunados la ayudaron a crear sinergias con periodistas interesados ​​en realizar un documental en Irak. En 2012 participó en una producción sobre los cristianos en Irak, Turquía y Siria con un canal de televisión alemán. Oportunidades que la llevan a centrarse cada vez más en lo que se convertiría en una verdadera misión para ella. Era la época de la guerra civil en Irak. En la televisión vimos a muchos niños huyendo de sus hogares en las montañas. Sentí el deseo de ir y en dos horas encontré un autobús que se dirigía allí, donde, de hecho, era corresponsal junto con un periodista de Le Monde. Recorrimos todo el norte del país durante dos semanas hasta Kirkuk. De 2014 a 2018 ayudamos a estas personas que lo habían perdido todo.

Niños beneficiados con la ayuda del proyecto "El jardín de los niños"

El coraje de una mujer

Seydi trabaja para recaudar fondos con la ayuda de la asociación Il Giardino dei Bambini, con sede en Suiza y de la que actualmente es delegada para Oriente Medio. El primer camión transporta 22 toneladas de material de ayuda humanitaria que será entregado, vía Idil, al pueblo yazidí, a los cristianos y a otras minorías que se han refugiado en el norte de Irak tras las masacres del ISIS. Una gran empresa, llevada a cabo por una mujer, sola. Se enfrenta a largas colas en la aduana, pero finalmente el camión consigue pasar. Desde entonces ha logrado entrar repetidamente a Irak y Siria con medicamentos y donaciones. “El Señor me da la voluntad y el coraje”, dice mientras recibe al grupo de peregrinos en su casa con un buen café. La tenacidad no se ha detenido desde entonces: desde hace más de once años Seydi continúa su trabajo también en el Líbano. Somos totalmente voluntarios. Si vamos, aportamos a nuestros propios recursos. Trabajamos con la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y asociaciones locales», explica.

Ayudando a los refugiados y niños sirios

Gracias a Dios y a todos los donantes, hemos podido distribuir artículos de primera necesidad a más de 2500 familias, hemos llevado a cabo más de doscientos proyectos, hemos instalado escuelas, oratorios, hospitales, residencias de ancianos, hemos abierto sastrerías y cafeterías en Irak y Siria. Hemos creado un centro para cientos de niños abandonados en Alepo, en colaboración con la Fundación Sant'Efrem. Durante mi último viaje, en mayo pasado —recuerda—, vi que la situación de los niños ha empeorado mucho en las grandes ciudades, como Homs, Alepo, Damasco, Latakia y Tartús. Esperamos poder abrir dos centros más, uno en Homs y otro en Latakia. Durante su viaje también visitó la zona costera, donde escuchó historias difíciles de minorías, especialmente alauitas, drusos y cristianos. Los peregrinos también contribuyeron con una colecta improvisada que sirvió para comprar, como informó más tarde Jean-François Thiry, de la asociación Pro Terra Sancta, material escolar y ropa para los niños de la provincia de Idlib, en el pueblo de Knaje.

Un momento de la formación de los menores

En Nusaybin, la esperanza de una luz

Me vienen a la mente las palabras del Obispo sirio ortodoxo Filiksinos Saliba Özmen, conocido en Mardin, cuya mirada a la vecina Siria no oculta aprensión: «Por ahora no tenemos grandes expectativas, pero debemos mirar con esperanza. La esperanza es que los sirios puedan aspirar a cierto bienestar y que los cristianos puedan asumir un papel central en el futuro del país; en resumen, que se reconstruya el puente entre Oriente y Occidente. Los pasos que Europa dará en este ámbito son muy importantes». Mientras tanto volvemos a Nusaybin, una ciudad en la frontera turco-siria. La celebración en el espléndido y más grande Baptistery del mundo, anexado a la Iglesia de San Giacomo, de la cual solo quedan ruinas, y donde el Santo de Antioquía que participó en el primer Consejo Ecuménico en la Historia, en Nicea, está enterrado, concluye un itinerario que ha mostrado una cara delicada y oculta de Türkiye. Un grupo de niños en la calle reconoce a unos desconocidos y se les invita a jugar. Hay una avenida con árboles, luz de un lado y oscuridad del otro. “Mamá nos dice que tengamos cuidado, que no podemos aventurarnos más allá”, dicen en inglés. Más allá está Siria. Hay una parte del mundo que actualmente podemos vislumbrar tímidamente y que merece la luz clara de un renacimiento.