El Papa: Rechazar la venganza y prepotencia en Oriente Medio

El Santo Padre, al concluir la Audiencia general, expresó su preocupación y esperanza por la situación entre Irán e Israel, deseando que se hagan esfuerzos para seguir "el camino del diálogo, la diplomacia y la paz": "Que se curen las laceraciones causadas por las acciones sangrientas de los últimos días".

Salvatore Cernuzio - Ciudad del Vaticano

El Papa León XIV vuelve a invocar a la paz en un Oriente Medio sumido ya en la división, la violencia y la “lógica de la arrogancia y de la venganza”, y sacudido también el domingo pasado por el “vil” atentado terrorista suicida en Damasco, Siria. Al final de la Audiencia general, antes de saludar a los fieles italianos, el Pontífice lanza su llamamiento por esta región del mundo que se presenta en forma de súplica. Un llamado a cuantos ocupan puestos de responsabilidad en esta tierra para que abracen el “camino del diálogo, de la diplomacia y de la paz”. El Papa León asegura que sigue la situación con "atención", pero también con "esperanza", a la luz del alto el fuego entre Irán e Israel - tras los ataques mutuos de los últimos días – que, desde muchos sectores, se espera que sea duradero y eficaz.

“Continuamos siguiendo con atención y esperanza la evolución de la situación en Irán, Israel y Palestina. Las palabras del profeta Isaías resuenan más urgentes que nunca: ninguna nación alzará más la espada contra ninguna nación, ni aprenderán más el arte de la guerra”.

Elegir el diálogo, la diplomacia y la paz

“Si escuchas esta voz que viene del Altísimo”, es la invitación del Papa, “se curaran las heridas causadas por las acciones sangrientas de los últimos días”.

“Se rechace toda lógica de arrogancia y de venganza y se elija con determinación el camino del diálogo, de la diplomacia y de la paz”.

Cercanía a los fieles en Siria

El Papa León no dejó de condenar el “vil ataque terrorista contra la comunidad greco-ortodoxa en la iglesia de Mar Elias, en Damasco”. Un suceso sangriento, como no se veía desde hacía tiempo en Siria, reivindicado por un grupo de Al Qaeda no perteneciente al ISIS sino formado por antiguos miembros de la coalición militar, que causó casi 30 muertos y más de 60 heridos. Un shock para el país producido en un contexto de guerra que muchos esperaban superado. Ayer, el Papa, a través de un telegrama firmado por el cardenal Secretario de Estado Vaticano Pietro Parolin, ya había expresado todo su dolor y enviado su solidaridad.

“Encomendamos las víctimas a la misericordia de Dios y elevamos nuestras oraciones por los heridos y sus familias. A los cristianos de Oriente Medio les digo: estoy cerca de ustedes, toda la Iglesia está cerca de ustedes”.

Renovado compromiso con la paz y la reconciliación

Este “trágico acontecimiento”, según León XIV, “recuerda la profunda fragilidad que aún afecta a Siria, después de años de conflicto e inestabilidad”. Por tanto, es esencial, para el Papa, que «la comunidad internacional no aparte la mirada de este país, sino que siga ofreciéndole su apoyo con gestos de solidaridad y con un renovado compromiso por la paz y la reconciliación».