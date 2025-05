Un regalo para el Papa: El “pastel de la felicidad” de San Agustín

El postre cuya receta está inspirada en los ingredientes sugeridos por el obispo de Hipona en la obra “De beata vita” fue entregado a León XIV. El Papa agradeció el regalo enviado por un antiguo conocido suyo para la fiesta de Santa Rita y lo compartió con sus hermanos agustinos.

Salvatore Cernuzio – Ciudad del Vaticano

Un regalo sabroso y muy bienvenido fue entregado en las últimas horas al Papa León XIV: la “Torta de la Felicidad” de San Agustín. Se trata de un dulce elaborado a base de harina de espelta, almendras y miel, cuyos ingredientes están inspirados en el propio obispo de Hipona en uno de sus diálogos, el “De beata vita” , obra que trata entre otros temas el tema de la felicidad. De ahí el nombre del pastel.

Un antiguo conocido suyo lo preparó y lo envió al Pontífice Agustino, quien lo empaquetó y lo hizo entregar al Papa León con ocasión de la fiesta de Santa Rita. El Papa lo disfrutó con gusto junto a sus hermanos y su secretario personal.

La “receta” dictada por San Agustín

Este tipo de postre, que se consume frío, nació como experimento en el norte de Italia, precisamente en el municipio de Cassago Brianza, donde Agustín escribió De beata vita. En esta obra el santo narra el día de su 32 cumpleaños, el 13 de noviembre, celebrado con un almuerzo junto a su hijo Adeodato, su madre Mónica, su hermano Navigio, sus primos Rustico y Lastidiano y sus discípulos Licencio y Trigecio. “Creo que debo ofrecer en mi cumpleaños un almuerzo más abundante no sólo para nuestro cuerpo, sino también para nuestro espíritu”, dijo San Agustín a sus invitados. Y, partiendo de los alimentos que se ingieren para nutrir el cuerpo, explicó a los invitados que también hay un banquete espiritual que nutre el alma y lleva a la felicidad: alimentarse de la Verdad, hacer las obras que Dios quiere hace feliz.

Un deseo de felicidad

La tarta, probablemente preparada por Santa Mónica para la ocasión, fue el punto de partida de una discusión que se prolongó durante tres días con el tema de la búsqueda de la vida bienaventurada, es decir, la búsqueda de la felicidad. San Agustín lo describe en este diálogo en el que refutaba las teorías de los académicos, que buscaban la verdad pero no la conseguían (“…no tienen lo que desean y por lo tanto se sigue que no son felices. Pero uno no es sabio si no es feliz…”). Así pues, Agustín aduce tres razones que hay que tener en cuenta, como si fueran tres ingredientes de un pastel para disfrutar ( De beata vita 2,15).

La receta se ha transmitido hasta nuestros días y el postre se ofrece como deseo de felicidad. Ahora bien, para el Papa, ¡qué buen augurio para su ministerio universal que comenzó el 8 de mayo!