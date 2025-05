El último veto al Cónclave y la abolición decidida por Pío X

En el Cónclave de 1903, el emperador de Austria decidió hacer uso del jus exclusivae, bloqueando la elección del siciliano Rampolla. Tras subir al trono pontificio, Pío X abolió el antiguo derecho de veto, tolerado pero nunca concedido oficialmente a las grandes monarquías católicas, reforzando el secreto del proceso de votación. Los detalles de aquel episodio histórico se encuentran en el Archivo Apostólico Vaticano.

Paolo Ondarza - Ciudad del Vaticano

Excluir cualquier injerencia externa en la elección papal y garantizar la libertad absoluta en la elección del Romano Pontífice. La constitución apostólica Commissum nobis fue promulgada por San Pío X el 20 de enero de 1904 para abolir el aclamado derecho de veto o jus exclusivae, por algunas naciones de tradición católica, ejercido por última vez en el Cónclave de 1903 que había elegido al Papa Sarto el año anterior. Una elección de la que conocemos muchos detalles gracias a una abundante producción de memorias, posteriormente prohibidas.

Los papeles del Archivo Apostólico Vaticano (© Archivo Apostólico Vaticano) (© Archivio Apostolico Vaticano)

La última injerencia política en un Cónclave

A partir de los papeles conservados en el Archivo Apostólico Vaticano es posible reconstruir los acontecimientos de aquellas consultas en la Capilla Sixtina que siguieron a la muerte de León XIII, fallecido a los noventa y tres años el 20 de julio de 1903.

Papa Pío X

«El Colegio Cardenalicio - cuenta a Vatican News Alejandro Mario Diéguez, Oficial del Archivo Apostólico desde 1999 y encargado de la ordenación del material de los siglos XIX y XX - se encontró con la “fuerte” candidatura del ex Secretario de Estado, el cardenal Mariano Rampolla del Tindaro, única figura conocida internacionalmente y proponente de una política claramente opuesta a Alemania, Austria-Hungría e Italia, acercando la Santa Sede a Francia y Rusia». Era, por tanto, el candidato «único» de Francia y el «hombre del saco» de las naciones de la Triple Alianza.

Al Cónclave asistieron 62 cardenales electores. Hubo dos ausentes por impedimento: el cardenal Patrick Francis Moran, que no llegó a tiempo a la Ciudad Eterna desde Sydney, y Michelangelo Celesia, de 90 años, gravemente enfermo y fallecido al año siguiente. «La composición del colegio electoral -continuó Diéguez- reflejaba el enfoque entonces completamente eurocéntrico de la Iglesia». El único cardenal que no procedía del Viejo Continente era el estadounidense James Gibbons, arzobispo de Baltimore. «También había un número considerable de cardenales de la corona, nombrados por sus respectivos gobiernos e impuestos en Roma en virtud de concordatos o de antiguos privilegios de jus patronato».

La nota de las celdas ocupadas durante el Cónclave de 1903 © Archivo Apostólico Vaticano (© Archivio Apostolico Vaticano)

El veto susurrado pero disruptivo

El nombre de uno de ellos, entre los favoritos para la sucesión, se impuso en las tres primeras votaciones: era el siciliano Mariano Rampolla del Tindaro, pero la intervención de uno de los electores frenó su carrera. Se trataba del cardenal, obispo-príncipe de Cracovia, Jan Maurycy Paweł Puzyna de Kosielsko. «Con un hilo de voz y una formulación claramente desafortunada, ya que había muy poco con lo que “hacerse el honor”», comenta el estudioso del Archivo Apostólico, pronunció la fatídica declaración: «Por la autoridad de Su Majestad Apostólica Francisco José, Emperador de Austria, deseando Su Majestad hacer uso de un antiguo derecho y privilegio, me hago el honor de pronunciar el veto contra mi Eminentísimo Señor el Cardenal Mariano Rampolla». «Fue la última vez que la política intervino flagrantemente en el resultado de un Cónclave».

Los votos por Sarto y Rampolla - © Archivio Apostolico Vaticano (© Archivio Apostolico Vaticano)

Giuseppe Sarto: el outsider elegido por el Colegio Cardenalicio

Grande fue la indignación entre el colegio electoral, parte del cual en protesta no dejó de expresar su preferencia por Rampolla: «volvieron entonces los ojos hacia un outsider: el Patriarca de Venecia Giuseppe Sarto elegido el 4 de agosto de 1903». Consultando el texto preparado por Pío X para estudiar el asunto, un documento del Archivo Apostólico Vaticano, surgen observaciones y correcciones del eminente jurista Pietro Gasparri, que más tarde sería cardenal y principal impulsor de la Codificación del Derecho Canónico, y de su joven colaborador Eugenio Pacelli, el futuro Pío XII.

El registro de los votos © Archivio Apostolico Vaticano (© Archivio Apostolico Vaticano)

La Constitución que blindó el Cónclave

Alejandro Mario Dieguez ilustra el contenido del Commissum nobis: «Es un texto que no dejaba lugar a interpretaciones erróneas para garantizar la absoluta libertad de la Iglesia en la elección del Romano Pontífice. Para excluir cualquier injerencia externa en la elección pontificia, bajo pena de excomunión inmediata, Pío X prohibió: "a todos y cada uno de los Cardenales electores, presentes y futuros, así como al Secretario del Colegio Cardenalicio y a todos los demás implicados en la preparación y realización de lo necesario para la elección, recibir, bajo cualquier pretexto, de cualquier autoridad civil el encargo de vetar o de la llamada exclusión, incluso bajo la forma de un simple deseo, o de darlo a conocer, ya sea a todo el colegio electoral reunido, ya sea a cada uno de los electores, por escrito o verbalmente, ya sea directa e inmediatamente, ya sea indirectamente o a través de otras personas, ya sea antes de que comience la elección o durante su transcurso. Pretendo que esta prohibición se extienda a todas las posibles interferencias, oposiciones, deseos, por los que las autoridades seculares de cualquier orden y grado, o cualquier grupo humano o personas individuales puedan querer interferir en la elección del Papa''».

La distribución de los espacios asignados a los cardenales © Archivio Apostolico Vaticano (© Archivio Apostolico Vaticano)

Antes de la Ciudad del Vaticano: la logística de un Cónclave

Repasando la historia hasta aquel memorable verano de 1903 en el que, al abrigo del calor, se celebraron en la Capilla Sixtina las siete votaciones que culminaron con la designación del entonces Patriarca de Venecia como Sucesor de Pedro, las divergencias con las actuales reglas del Cónclave son evidentes. Este último, en efecto, señala el archivero vaticano de origen argentino, «se regía entonces por reglas mucho menos precisas que las actuales. En primer lugar, era muy difícil garantizar la confidencialidad de la reunión de los cardenales, porque el Vaticano no era todavía la Ciudad-Estado que conocemos hoy, fruto de la mente de Pío XI, el Papa de la Conciliación, sino un conglomerado desordenado de palacios abiertos y mal controlados, expuestos a la vigilancia de los servicios de inteligencia italianos y extranjeros, hasta el punto de que León XIII mantenía abierta la posibilidad de que su sucesor fuera elegido lejos de Roma: Malta, España o la abadía benedictina de Einsiedeln en Suiza, para proteger la elección del Papa de las presiones políticas. Desde el punto de vista logístico, antes de la construcción de la Casa Santa Marta en 1996 -a instancias de San Juan Pablo II-, destinada a albergar a los cardenales reunidos en Cónclave, incluso su alojamiento era un problema: las celdas se alojaban también en despachos, vestuarios o en las casas de los asistentes papales, diseminadas por los Palacios Apostólicos».

La lista de las celdas ocupadas por los cardenales © Archivio Apostolico Vaticano (© Archivio Apostolico Vaticano)

El teléfono y el cocinero personal

«En cuanto al secreto y la libertad de las votaciones en la Capilla Sixtina -añade-, mientras que hoy nos apoyamos en la tecnología con inhibidores de señal para asegurar las reuniones y evitar filtraciones, en el Cónclave de 1903 se pensó que bastaba con instalar un único teléfono conectado con el exterior, a disposición del Secretario del Cónclave, Rafael Merry del Val». No faltaron las sospechas de que las noticias pudieran haberse filtrado por otras vías. Las dudas sobre el aislamiento real de los grandes electores se suscitaron, por ejemplo, por la concesión dada al cardenal Kolos Vaszáry, primado de Hungría, de que sus comidas fueran preparadas por su cocinero personal, «traído al Cónclave por un húsar a través del sistema de ruedas».

Una hoja de votación (© Archivo Apostólico Vaticano) (© Archivio Apostolico Vaticano)

Las crónicas de los cardenales y los memoriales prohibidos

Con la Constitución Apostólica de 1904, Pío X puso remedio también a otra cuestión crítica que había surgido durante el Cónclave que lo había elegido: el enjambre de diarios, memorias e informes escritos por los participantes gracias a cuya circulación, prohibida a raíz de la medida del Papa Sarto, «fue posible reconstruir, casi hora por hora, lo que sucedió en el retiro de la Sixtina y muchos detalles de las actividades de los cardenales antes y durante el Cónclave». Además del cardenal Andrea Carlo Ferrari, arzobispo de Milán, que escribió un diario o relato secreto que se hizo público tras su muerte, también los cardenales de la Curia romana Francesco di Paola Cassetta y Domenico Ferrata, el estadounidense James Gibbons y Georg von Kopp, Adolphe-Louis-Albert Perraud, François-Marie-Benjamin Richard y Domenico Svampa, obispos y arzobispos respectivamente de Breslau, Autun, París y Bolonia, dejaron recuerdos para la posteridad de lo que ocurrió en el secreto de aquellos calurosos días de agosto. De los prelados presentes, se conocen los informes de Merry del Val, Gasparri y el cardenal cónclave Benoît-Marie Langénieux, arzobispo de Reims, que llevaba un diario con sus impresiones y confidencias de su cardenal.

La papeleta de voto (© Archivo Apostólico Vaticano) (© Archivio Apostolico Vaticano)

Las instrucciones para rellenar la papeleta

Alejandro Mario Dieguez recuerda, por ejemplo, la decepción de los cardenales cuando «en la segunda congregación general se distribuyó una papeleta para que aprendieran a usarla: era tan obvia que los cardenales se resintieron, creyendo que estaban en un jardín de infancia». También está el caso de un elector italiano «aquejado de “anemia cerebral”, de la que se recuperó prodigiosamente años más tarde: votó Neminem eligo, es decir “no elijo a nadie” en todas las votaciones, por lo tanto un continuo voto en blanco».

Documentos del Archivo © Archivo Apostólico Vaticano (© Archivio Apostolico Vaticano)

El Papa Sarto y el francés

El círculo se fue estrechando en torno al Patriarca Sarto de Venecia. «Había un cardenal francés -cuenta el archivero- que quería comprobar su idoneidad preguntándole si hablaba su lengua. Sarto, que de principio a fin trató de convencer a sus colegas de su ineptitud, respondió obviamente que no. En realidad, la había estudiado en Padua y dominaba el francés. Entonces se oyó a sí mismo responder: Non loqueris gallice? Ergo non es papabilis, siquidem papa debet gallice loqui (¿No hablas francés? Entonces no eres papable, porque el Papa debe hablar francés). La historia nos enseña cuán cerca estaba entonces Pío X de la Iglesia de más allá de los Alpes despojada por la ley de separación de 1905: su elección radical de “pobres pero libres” abrió una de las temporadas más felices del catolicismo francés».

Las papeletas © Archivo Apostólico Vaticano (© Archivio Apostolico Vaticano)

Las papeletas de la elección

Son muchas las anécdotas y crónicas relacionadas con aquel Cónclave celebrado entre el 31 de julio y el 4 de agosto. El Archivo Secreto Vaticano conserva documentos de los siglos XV al XIX en el Archivo Consistorial, mientras que de los dos últimos siglos la serie de la Secretaría de Estado llamada Muertes de los Pontífices y Cónclaves, recoge las normas y todos los documentos emitidos para su organización, con listas de los cardenales electores, planos de los alojamientos de los cardenales en el Palacio Apostólico e incluso muestras de papeletas. «Con exclusión de las cumplimentadas -señala Diéguez-, porque, como todos sabemos, se queman al final de las votaciones».