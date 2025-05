Serena: “En el abrazo del Papa revive mi hija Angélica”

El 1 de abril de 2023, todos estaban conmovidos por el dolor de Serena y Matteo, quienes durante la noche habían perdido a su única hija, afectada por trisomía 18. Afuera del Policlínico Gemelli, se encontraron con el Papa Francisco y su calor paternal. “Un abrazo que valió más que mil palabras –dice Serena–. Para nosotros, un momento imborrable”.

Benedetta Capelli – Ciudad del Vaticano

“Un corazón roto.” Es una frase que Serena Subania repite varias veces durante la conversación con los medios vaticanos. No hay otra imagen para explicar lo que siente una madre por la muerte de un hijo, ni siquiera hay una palabra que pueda definirlo, repetía frecuentemente el Papa Francisco. Pero hay un gesto, el que él mismo tuvo con Serena y su marido Matteo, al día siguiente de la desaparición de su hija de 5 años y medio: Angélica, afectada de trisomía 18, fallecida la noche del 31 de marzo de 2023. Estaba internada en el Policlínico Gemelli como el propio Pontífice que salía de ese hospital para regresar a Santa Marta tras una bronquitis. El gesto es abrazarlos, estrecharlos fuerte, interesarse por su historia, por su vida y consolarlos con una oración dicha juntos y un rosario donado para continuarla entre las paredes de su casa.

Angélica en los brazos de mamá y papá

Un encuentro indeleble

El dolor inconsolable encuentra así refugio en los brazos del Padre. Serena siempre se emociona al ver las imágenes de ese momento que hoy, tras la muerte del Papa Francisco, se convierten también en clave para explicar su pontificado. «Todo de él quedará, sus enseñanzas, el peso de sus gestos —dice Serena—, así como el encuentro que tuve con él será imborrable para mí. Con la muerte nada termina, el amor permanece como todo lo que se ha sembrado en vida. Estos son los recuerdos que perduran y aún nos dan la fuerza para seguir adelante». “Cuando conocí al Papa hace dos años, fue ciertamente un momento fuerte en el que me sentí muy apoyada, muy comprendida y espero que en ese abrazo se haya difundido también el mensaje de acogida a la vida”.

El abrazo consolador

Serena habla de “inconsciencia por el dolor” cuando recuerda el modo en que se acercó a Francisco. “En ese momento no entiendes realmente cuáles son los protocolos, qué es lo mejor que puedes hacer, simplemente tienes que lidiar con este dolor y ni siquiera sabes cómo hacerlo”. Es un dolor devastador. Perder un hijo es contra natura, el corazón se destroza. Incluso con el paso del tiempo, no sana. Simplemente aprendes a vivir con ello, a seguir adelante con los recuerdos, con las cosas buenas que han sucedido. El abrazo se convierte en una panacea. “Lo experimenté en el hospital cuando las madres compartieron el dolor de la enfermedad de un hijo, y lo experimento en mi vida cuando mi esposo y yo nos abrazamos para consolarnos, recordando a Angélica”.

Angélica en los brazos del Papa

Serena y Matteo cruzaron la mirada de Francisco tres veces. En la solemnidad del Corpus Christi de 2019, el Papa visita la parroquia de Santa Maria Consolatrice en el barrio romano de Casal Bertone, aquí se encuentra con familias con niños discapacitados y ellos también están allí: Serena coloca en sus brazos a Angélica, la más pequeña de los niños presentes. “Me vino instintivamente, en ese momento se creó un vínculo entre nosotros, el Papa Francisco y Angélica”. Posteriormente, el encuentro en Gemelli, al día siguiente de la muerte de su hija, luego en los estudios de la Rai de “A sua immagine”, en un clima emotivo muy diferente pero como siempre intenso. Con Matteo —dice Serena—, intentamos que Angélica siempre esté presente entre nosotros; nos guía con su luz, con su valor, con su presencia. Claro que duele no poder tocarla, no tenerla aquí, pero aun así intentamos seguir adelante.

No es una cruz

El primer dolor llega cuando la pareja descubre que el bebé tan esperado tiene una enfermedad rara. “Inmediatamente nos dijeron que interrumpiéramos el embarazo, no estábamos preparadas y no habíamos tenido en cuenta la posibilidad de la enfermedad”. En ese desánimo, Serena siente un fuerte pensamiento: “la idea que tenía dentro de mí era que debía haberle dado la vida a mi hija, no quitársela”. Es un pensamiento que Matteo también abraza por amor a su esposa. Serena empieza inmediatamente a informarse y descubre la asociación “Soft Italia”, que apoya a las familias que se enfrentan a la trisomía 18. Encuentra otra ayuda en el Policlínico Gemelli. “Así descubrí que podía continuar con el embarazo y darle a mi hija una oportunidad de vida, que podía resolverse espontáneamente durante la gestación o nacer e incluso vivir”. Y hay otro pensamiento, profundo y lleno de amor, que fortalece a Serena: «Comprendí que si hubiera decidido seguir adelante, nunca habría llevado a Angélica como una cruz, sino como un regalo, porque ella tenía derecho a vivir. Siempre recé y pudimos vivir con Angélica cinco años y medio con extrema serenidad, con tanta felicidad, porque lo percibimos, ella siempre nos lo demostró y, en resumen, estamos agradecidos por haber dicho que sí».

La fe es el don de Angélica

Ese sí que cambia el destino, que exige una reorganización de la vida cotidiana pero de la que uno no se aleja ni un instante. Siempre he dialogado con Dios, he intentado una y otra vez hacer de mi vida un regalo, y creo que esto es lo que más me ha ayudado. Respetar mi vida, la de los demás, respetar la vida de Angélica, quien, incluso en los pocos años que estuvo con nosotros, nos enseñó a no rendirnos, a ser resilientes y pacientes. La fe —concluye Serena— se manifestó verdaderamente en el regalo de Angélica. Sé que ahora vive verdaderamente en la luz, en paz, ¡y esperamos que se haya reencontrado con el Papa Francisco!