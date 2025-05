Unidad, misión y verdad: claves de la octava Congregación de Cardenales

Al concluir la octava reunión, el Director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, actualizó a los periodistas sobre los contenidos del encuentro: los cardenales debatieron sobre evangelización, sinodalidad y el testimonio creíble de la Iglesia. Desmentidos los rumores sobre un incidente de salud del cardenal Parolin.

Sebastián Sansón Ferrari - Ciudad del Vaticano

La octava Congregación General del Colegio de Cardenales se llevó a cabo este viernes 2 de mayo de 2025 en el Vaticano, comenzando puntualmente a las 9:00 a.m. con un momento de oración, tras la pausa del jueves 1, día feriado en Italia, el Vaticano y otros países. Asistieron algo más de 180 cardenales, de los cuales más de 120 son electores. Durante la pausa de media mañana, a las 10:30, varios purpurados recién llegados prestaron juramento, sumándose formalmente a los trabajos de la asamblea.

El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, puntualizó que se realizaron 25 intervenciones que abordaron algunos de los desafíos más cruciales para la Iglesia contemporánea, en un clima de reflexión fraterna y colegiada.

Entre los temas más destacados se reiteró la centralidad de la evangelización, entendida no solo como tarea permanente de la Iglesia, sino también como un eje característico del pontificado del Papa Francisco. Se subrayó la necesidad de anunciar el Evangelio con renovado vigor, especialmente entre los jóvenes, y de hacerlo desde todos los niveles eclesiales: desde las parroquias locales hasta las estructuras de la Curia.

La Iglesia fue descrita como una comunión fraterna evangelizadora, cuyo testimonio debe ser claro y coherente con el mensaje de Cristo. En este sentido, varios cardenales hicieron hincapié en el deber del testimonio cristiano y en el riesgo que suponen los escándalos sexuales y financieros, que comprometen la credibilidad de la misión eclesial. Se recordó el pasaje evangélico "Por cómo os amáis, os reconocerán", como llamado a la unidad visible y al amor fraterno como signo de autenticidad.

Otro punto de atención fueron las Iglesias de Oriente, cuyos sufrimientos fueron evocados, reconociendo al mismo tiempo la fuerza de su testimonio en contextos de persecución y conflicto.

La liturgia también ocupó un lugar destacado en el debate, considerada no solo como fuente espiritual sino también como motor de la misión de la Iglesia. En línea con esto, se destacó el papel central de la Eucaristía en clave misionera.

El diálogo abordó además cuestiones relacionadas con el Derecho Canónico, la necesidad de fortalecer la sinodalidad y la colegialidad episcopal, y los desafíos del secularismo. Hubo una importante reflexión sobre la continuidad hermenéutica entre los pontificados de san Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco, subrayando la fidelidad dinámica al depósito de la fe en contextos culturales cambiantes.

Octava Congregación General del Colegio de Cardenales, 2 de mayo de 2025. (@VATICAN MEDIA)

La sesión concluyó a las 12:30 del mediodía.

Matteo Bruni también fue consultado sobre rumores respecto a un presunto problema de salud que habría afectado al cardenal Pietro Parolin en la jornada anterior. Sin embargo, desmintió rotundamente tales versiones: "No, no ha ocurrido. No es cierto". Ante la pregunta sobre una posible intervención de médicos o enfermeros, la respuesta fue clara: "No, en absoluto".