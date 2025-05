León XIV, rector del seminario de Chiclayo: "Un pastor con corazón de padre"

El padre Marcos Antonio Ballena Rentería fue nombrado para dirigir el seminario diocesano por el entonces obispo Robert Francis Prevost y tuvo la suerte y la alegría de trabajar con él en el frente de la formación sacerdotal y la pastoral: "Se notaba claramente que el Evangelio vive en él. Siempre llevaba en el corazón a los últimos y a los desposeídos".

Federico Piana - Ciudad del Vaticano

Un amigo, o más bien: un guía. Era el 7 de noviembre de 2014 cuando el padre Marcos Antonio Ballena Rentería conoció por primera vez la mirada de Robert Francis Prevost, entonces recién nombrado administrador apostólico de la diócesis peruana de Chiclayo, de la que se convertiría en obispo al año siguiente. "Estábamos en la basílica diocesana el día que Prevost asumió oficialmente como administrador y los sacerdotes concelebramos misa con él. Ese mismo día también participamos en un encuentro dedicado a formadores y seminaristas, fue una gran alegría", recuerda el sacerdote, que entendió desde el principio que la relación con el misionero agustino sería tan intensa que iría más allá de la amistad para convertirse en un vínculo más espiritual y humano.

Confianza y paternidad

El padre Ballena Rentería, además, no tardó en sentir toda la confianza, el apoyo y la paternidad de la que era capaz el futuro León XIV. Ocurrió cuando fue nombrado por Prevost rector del seminario diocesano Santo Toribio de Mogrovejo, en 2017. "No fue un período fácil -dijo a los medios vaticanos-, porque en los cinco años de mi mandato tuvimos que afrontar las dramáticas consecuencias de un fenómeno climático extremo llamado El Niño, una enfermedad respiratoria contagiosa y la pandemia del Covid-19 que desencadenó una grave crisis económica que afectó a todo el Perú. Sin embargo, nuestro obispo nunca ha dejado de ser subsidiario, paternal y solidario. Nunca me he sentido solo". Tampoco sentí nunca la falta de libertad porque, añade el padre Ballena Rentería, "nos dejaba hacer nuestro trabajo y nos acompañaba como un padre con frecuentes visitas y reuniones familiares para celebrar cumpleaños, jugar al tenis y conversar con los seminaristas y diáconos. Además, siempre nos exhortaba a ser sacerdotes con olor a oveja y a no descuidar a los pobres, a los enfermos, a los migrantes'.

Amor incondicional

En los años que atendió al pueblo de Chiclayo, Prevost manifestó claramente toda su cercanía, amor al prójimo, celo apostólico, humildad y serenidad que lo hicieron popular y querido no sólo entre los fieles católicos. "Se veía claramente que el Evangelio vive en él. Y esto se entendía también por el hecho de que quiso incidir en el frente cultural impulsando a la universidad católica Santo Toribio de Mogrovejo en la excelencia académica sin dejar de lado la fe, y en el de la formación lanzando iniciativas no solo en Chiclayo sino también en la Prelatura de Chota, en la Diócesis de Chachapoyas y en la de Chimbote a través de la creación del Instituto Teológico Santo Toribio de Mogrovejo", explica el sacerdote. Quien no olvida dirigir los focos también hacia otra dimensión: la más puramente pastoral. "Visitó varias veces todas las parroquias diocesanas, no se saltó ni una. Por la mañana se le encontraba en una parroquia de la sierra y por la tarde en una de la costa. También animó y evangelizó diversas manifestaciones de religiosidad popular, como el milagro eucarístico de Eten o el milagro de la cruz de Chalpón".

Auténticamente misionero

Pero, ante todo, el futuro León XIV fue auténticamente misionero, hasta el punto de que se produjo una conquista mutua de corazones: él conquistó el de los chiclayanos y ellos el suyo. "El pueblo de Chiclayo es un pueblo de fe, enamorado de la Eucaristía y de los sacerdotes. Monseñor Prevost no pidió a la gente que se adaptara a él, sino que poco a poco él se adaptó a ellos".

Ovación de "estadio"

Nadie podrá borrar jamás de la mente del padre Ballena Rentería el momento en que el nuevo Pontífice apareció por primera vez desde el balcón central de la basílica vaticana: "En ese momento me encontraba en el auditorio del seminario siguiendo una conferencia junto a decenas de personas. Todos estábamos emocionados y el corazón nos latía con fuerza". Cuando el Papa mencionó su querida diócesis de Chiclayo hubo una ovación increíble: yo lo compararía con ganar un Mundial de fútbol'.

Futuro del pontificado

El sacerdote, que tras varios años ha vuelto como ecónomo al seminario Santo Toribio de Mogrovejo, también llega a especular sobre cuáles podrían ser las características distintivas del próximo pontificado: "Serán la continuidad con la sinodalidad iniciada por el Papa Francisco; la defensa y promoción de los más necesitados y vulnerables a través de una Doctrina Social de la Iglesia reflexiva y práctica; el diálogo y la conciliación en los conflictos mundiales; y la formación inicial y permanente del clero".