Robert Prevost: Un Papa con alma agustiniana y compromiso social

En una emotiva entrevista, el Padre Anthony Pizzo, Prior de los agustinos en Chicago, comparte su testimonio personal sobre el nuevo Papa León XIV, Robert Prevost. Lo describe como un hombre íntegro, equilibrado y profundamente comprometido con la misión de la Iglesia y la espiritualidad agustiniana.

Vatican News entrevistó al Prior agustino padre Anthony Pizzo. En la entrevista, el actual Prior de los agustinos en la Provincia del Medio Oeste de Chicago, habla sobre su relación personal y trayectoria junto a Robert Prevost, quien fue elegido Prior Provincial en 1999 y luego Prior General de la Orden de San Agustín, siendo reelegido en 2007. Destaca que conoció a Prevost desde 1974, compartiendo formación religiosa y académica, y lo describe como un hombre íntegro, respetuoso, atento al escuchar y profundamente comprometido con servir a la Iglesia desde el carisma agustino.

Según Pizzo, Prevost vive con humildad, tiene los pies en la tierra y equilibra muy bien distintos puntos de vista, sin encasillarse como conservador o progresista. Su toma de decisiones está basada en el Evangelio y en el deseo de reflejar a Cristo.

En cuanto al nombre papal "León XIV", explica que es una referencia a León XIII, quien escribió la primera encíclica social en 1891, denunciando las condiciones laborales injustas durante la Revolución Industrial, lo cual refleja el compromiso social del nuevo Papa.

Sobre la Provincia agustiniana de Chicago, Pizzo menciona que cuenta con 55 frailes y mantiene una cultura propia, pero unida a través de la espiritualidad común de San Agustín. Resalta el mensaje del Papa León XIV como un llamado a la unidad en un mundo dividido, guiando con corazón y mente para sanar heridas y superar el egoísmo individual.

En 1999 Robert Prevost es elegido Prior Provincial de la Provincia Agustina 'Madre del Buen Consejo' de Chicago, y dos años y medio después, en el Capítulo General Ordinario de la Orden de San Agustín, sus hermanos le eligieron Prior General, confirmándole en 2007 para un segundo mandato. Tenemos con nosotros al Prior actual de los agustinos en Chicago, padre Anthony Pizzo.

Nos hemos conocido desde el año 1974, estuvimos juntos en la universidad, en la formación religiosas después del noviciado. Con una diferencia de un año, el un año más que yo. Dedicamos el tiempo en la formación religiosa y académica con nuestros compañeros. Somos amigos, desde ese tiempo, no obstante no estábamos en el mismo año académico.



Lo recuerdo en ese tiempo como ahora, una persona muy amistosa, respetuoso, un hombre de integridad. Un hombre que respeta la dignidad de cualquier persona. Es una persona que escucha bien, con atención. Es siempre atento cuando alguien le habla, no quiere decir que él está de acuerdo de todo lo que sale de la boca de la otra persona. Más bien, él escucha bien, responde, con respeto. Un hombre que tiene ambos pies puestos en el suelo. Firme. Porque su enfoque es servir a la Iglesia, es reflejar y demostrar la presencia de Cristo, la espiritualidad de nuestro "Santo Padre" San Agustín, viviendo la regla de la vida de él, donde, nosotros como frailes agustinos compartimos todo en común.



Es así como vivimos los agustinos. En todos los apostolados, nosotros, los agustinos servimos para servir al Pueblo de Dios. Tratamos de alguna manera de reflejar el rostro de Cristo.



La razón por la que escogió el nombre de León XIV es porque León XIII fue el primer Papa que escribió la primera encíclica social. Era el 1891, durante la revolución industrial, en que habían condiciones de trabajo de poca calidad. Reconociendo las injusticias que habían contra los trabajadores. Una encíclica que nos dio la esperanza de cambiar condiciones de injusticias, para mejorar las condiciones laborales.

Prevost como amigo es muy fiel, y como estudiante muy listo, sin embargo, no enfatiza su mente académica, más bien, y es algo que yo creo, es que tiene la capacidad de integrar casi todo, o todo. No me gusta imponer categorías en él, que es progresista, que sí es conservador. No, yo creo él tiene un buen equilibrio de todo. Porque cuando él escucha, escucha bien para responder efectivamente pensando, reflexionando sobre la respuesta mejor. Y no quiere decir que está en desacuerdo o de acuerdo. Siempre se basará en el Evangelio de Cristo.

El Padre Pizzo es Prior en la Provincia del Medio oeste de Chicago. Háblenos de la Provincia allá

Tenemos ahora 55 frailes miembros de la Provincia de donde viene el Papa León. Tenemos nuestra propia cultura, diferente de las otras partes de los EEUU. Pero somos Uno, somos agustinos. Seguimos la misma regla de nuestro Padre San Agustín, que nos llama a seguir más allá en vez de enfocarnos en nuestros propios egos. Individualmente, más bien reconocemos que tenemos una responsabilidad como el Papa León, reconocer la palabra Cor Unum, significa la unidad entre nosotros. Si, fallamos, somos humanos, y él reconoce eso, pero sobre todo reconocemos que la gracia de Dios nos sostiene de todo. El Papa reconoce eso. Uno de sus mensajes, decía, que vivimos en un mundo fracturado, dividido. No podemos seguir así, debemos contribuir nuestras propias habilidades, intelectualmente, emocionalmente. Mente y corazón que sane. Todoe el mundo ve el pontificado el Papa León, como el que nos une a todos.

