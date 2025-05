El Papa Francisco y la guerra, hasta el final su no al rearme

Los doce años de pontificado de Bergoglio están densos de intervenciones de las que se desprende un claro rechazo a los conflictos y a la carrera armamentística. Fuerte y muy actual es también su magisterio sobre el rearme atómico

Andrea Tornielli

Fue su legado, su último grito al mundo. Él, profeta desoído y casi sin voz por la enfermedad, quiso gritar al mundo su mensaje de paz. Su mensaje contra la loca carrera armamentística que sustrae recursos para el bien de los pueblos y los invierte en instrumentos de muerte y destrucción. «¡No hay paz posible sin un verdadero desarme!», dijo el Papa Francisco en el Urbi et Orbi del Domingo de Pascua de 2025 «La necesidad que cada pueblo tiene de proveer a su propia defensa no puede convertirse en una carrera armamentística general [...]. Hago un llamamiento a todos los que en el mundo tienen responsabilidades políticas para que no cedan a la lógica del miedo que cierra, sino que utilicen los recursos disponibles para ayudar a los necesitados, combatir el hambre y promover iniciativas que favorezcan el desarrollo. Éstas son las "armas" de la paz: ¡las que construyen el futuro, en lugar de sembrar la muerte!».

Que el principio de humanidad no falle nunca

«Que nunca falle el principio de humanidad como piedra angular de nuestras acciones cotidianas», añadió. «Ante la crueldad de los conflictos que afectan a civiles indefensos, atacan escuelas y hospitales y a trabajadores humanitarios, no podemos permitirnos olvidar que no se ataca a objetivos, sino a personas con alma y dignidad». Francisco ha sido un profeta desoído porque ya en 2014 denunció lo que llamó la «tercera guerra mundial a pedazos», cuyos pedazos se han ido juntando poco a poco. En un mundo que parece resignado a la lógica del todos contra todos, y que ve aumentar sin cesar los capitales utilizados para llenar arsenales ya atiborrados de armas capaces de destruir varias veces a toda la humanidad, el Sucesor de Pedro no ha dejado de llamar a la paz, a la negociación, a la honestidad, a la tregua. Incluso desde la cama del hospital, durante su larga hospitalización, la paz mundial ocupaba el primer lugar en su pensamiento y en sus oraciones. En su carta enviada el 14 de marzo de 2025 al director del «Corriere della Sera», el Papa decía: «Debemos desarmar las palabras, para desarmar las mentes y desarmar la Tierra. Hay una gran necesidad de reflexión, de calma, de sentido de la complejidad. Mientras la guerra sólo devasta comunidades y el medio ambiente, sin ofrecer soluciones a los conflictos, la diplomacia y las organizaciones internacionales necesitan nueva linfa y credibilidad».

El no a la guerra

Sus doce años de pontificado están repletos de intervenciones de las que se desprende un claro rechazo a la guerra y a la carrera armamentística. En octubre de 2014, en un encuentro con movimientos populares, Francisco dijo: «Hay sistemas económicos que tienen que hacer la guerra para sobrevivir. Entonces se fabrican y se venden armas, y así se sanean obviamente los presupuestos de las economías que sacrifican al hombre a los pies del ídolo del dinero. Y no se piensa en los niños hambrientos de los campos de refugiados, no se piensa en los desplazamientos forzosos, no se piensa en los hogares destruidos, ni siquiera se piensa en las muchas vidas rotas». En 2020, en la reunión de obispos mediterráneos en Bari, Francisco lamentó el «grave pecado de hipocresía» cuando «en las conferencias internacionales, en las reuniones, tantos países hablan de paz y luego venden armas a países que están en guerra». Dirigiéndose a las autoridades de Malta en 2022, dijo: «Nos hemos acostumbrado a pensar con la lógica de la guerra. A partir de aquí empieza a soplar el viento helado de la guerra, que se ha ido alimentando a lo largo de los años. Sí, la guerra se ha preparado durante mucho tiempo con grandes inversiones y acuerdos armamentísticos».

Contra el rearme

En 2023, con motivo del 60 aniversario de la encíclica Pacem in Terris, Francisco dijo: «El aumento de los recursos económicos para armamentos se ha convertido de nuevo en un instrumento de relación entre los Estados, mostrando que la paz es posible y alcanzable sólo si se basa en el equilibrio de su posesión. Todo esto genera miedo y terror y corre el riesgo de desbordar la seguridad porque olvida cómo un acontecimiento imprevisible e incontrolable puede hacer saltar la chispa que pone en marcha el aparato de la guerra». El magisterio del Papa Francisco sobre el rearme atómico también es contundente y tan actual como siempre. En noviembre de 2019, desde Hiroshima, había reiterado «que el uso de la energía atómica con fines bélicos es, hoy más que nunca, un crimen, no sólo contra el hombre y su dignidad, sino contra cualquier posibilidad de futuro en nuestra casa común. El uso de la energía atómica con fines bélicos es inmoral, como inmoral es la posesión de armas atómicas, como dije hace dos años. Seremos juzgados por ello».