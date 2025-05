El nombre del Pontífice, la “partida de nacimiento” del nuevo Papa

Tras la elección al solio de Pedro, la sustitución del nombre bautismal por el pontifical se ha convertido, a lo largo de los siglos, en una costumbre milenaria profundamente arraigada en la historia de la Iglesia que está ligada a los orígenes del cristianismo: fue Jesús quien cambió el nombre del apóstol Simón por el de Pedro, el primer Pontífice.

Amedeo Lomonaco – Ciudad del Vaticano

«Si no voy yo, seguramente irá Juan XXIV». Con estas palabras respondió el Papa Francisco el 4 de septiembre de 2023, en la conferencia de prensa durante el vuelo de regreso de Mongolia , a la pregunta de un periodista sobre la posibilidad de un viaje apostólico a Vietnam. ¿Será Giovanni el nombre elegido por el próximo Pontífice? Las palabras de Francisco podrán quizá ser confirmadas por la inminente página de la historia de la Iglesia que está a punto de abrirse con el Cónclave, pero no es posible establecerlo antes de la elección: es una decisión personal que tomará el nuevo sucesor de Pedro.

¿Cómo quieres que te llamen?

La elección del Papa tiene su vía principal en el Cónclave. Dos preguntas, después de una votación válida, preceden a la vestimenta papal del nuevo obispo de Roma por primera vez: Acceptasne electionem de te canonice factam in Summum Pontificem? ¿Aceptas tu elección canónica como Sumo Pontífice? ¿ Quo nomine vis vocari? (¿Cómo queréis que os llamen?) Si se acepta la elección, la multitud de fieles escuchará al protodiácono pronunciar estas palabras en latín que resonarán en todo el mundo: " Nuntio vobis gaudium magnum: habemus papam! Eminentissimum et reverendissimum dominum..., qui sibi imposuit nomen." . Les traigo una gran alegría: ¡tenemos al Papa! El eminentísimo y reverendísimo señor... que se ha dado a sí mismo el nombre..." Estas palabras suelen pronunciarse desde la logia central de la Basílica de San Pedro. El nombre del nuevo Papa queda como la primera palabra grabada en la mente no sólo de los cristianos.

Un nuevo nombre

En la fórmula del anuncio, conocida con la expresión “Habemus papam ”, la pronunciación de la palabra nomen – uno de los elementos esenciales que distinguen la identidad de una persona – es un momento crucial, que precede a un “nacimiento”, a la elección de una nueva identidad. Es el momento en el que la multitud, atraída por el humo blanco a la Plaza de San Pedro, se dispone a conocer el nombre elegido por el nuevo Papa. El nombre pontificio se pronuncia, tradicionalmente, en uno de los dos casos de la gramática latina, genitivo o acusativo, pero en pasado también en nominativo, y posiblemente va seguido de un adjetivo numeral ordinal. Por ejemplo, si el nuevo Papa decide llamarse Franciscus como su predecesor, en este caso el nombre del 267º Pontífice será el de Papa Francisco II.

Los nombres más usados ​​y los que nunca se eligen

La tradición de cambiar el nombre después de ser elegido para el trono papal se ha convertido en una costumbre a lo largo de los siglos. Está vinculado a los orígenes de la historia de la Iglesia. Pedro es el nombre del primer Papa. «Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia», dijo Jesús a uno de sus apóstoles que, en realidad, se llamaba Simón. El nombre bautismal es sustituido por el pontificio, casi para resaltar "un segundo nacimiento" al que es llamado el obispo de Roma después de su elección. Entre los nombres más utilizados por los Pontífices después de su elección están los de Pío, Gregorio, Juan, Benedicto, Inocencio, León y Clemente. La lista de nombres de los Pontífices incluye, entre otros, los de José, Santiago, Andrés y Lucas. Ningún Pontífice, hasta ahora, ha elegido llamarse Pedro como el primer Pontífice.

El nombre de los Santos y Apóstoles

El nombre pontificio está unido en muchos casos al de los santos, a los de los apóstoles. Pablo VI, por ejemplo, motivó esta elección con las siguientes palabras: «Pablo —dijo el papa Montini durante su homilía del 30 de junio de 1963— es el apóstol que amó a Cristo de una manera suprema, que deseó y se esforzó por llevar el Evangelio de Cristo a todos los pueblos, que ofreció su vida por amor a Cristo». El pontificado es una cadena, una sucesión de nombres. «Quise llamarme Benedicto XVI —dijo el papa Joseph Ratzinger en la audiencia general del 27 de abril de 2005— para reconectar idealmente con el venerado pontífice Benedicto XV, quien dirigió la Iglesia en un período convulso debido a la Primera Guerra Mundial... El nombre Benedicto también evoca la extraordinaria figura del gran «Patriarca del monacato occidental», san Benito de Nursia». El papa Bergoglio eligió un nombre nunca usado por ninguno de sus predecesores. En la audiencia con representantes de los medios de comunicación el 16 de marzo de 2013 , el papa Francisco explicó su elección con estas palabras: «Me llegó al corazón el nombre: Francisco de Asís ». Para mí es el hombre de la pobreza, el hombre de la paz, el hombre que ama y protege la creación”.

Motivaciones afectivas

La elección del nombre también está vinculada a motivaciones emocionales. Vocabor loannes. Nomen Nobis dulce, quia nomen patris Nostri ... Mi nombre será Juan. Este nombre —explicó Juan XXIII en el discurso del 28 de octubre de 1958 con el que aceptó el mandato petrino— nos resulta dulce porque es el nombre de nuestro padre, nos resulta tierno porque es el título de la humilde parroquia donde recibí el bautismo: es el nombre solemne de innumerables catedrales, repartidas por todo el mundo, y en primer lugar de la Santísima Basílica de Letrán.

El nombre doble

El nombre también está ligado a algunas elecciones insólitas: en los dos mil años de historia de la Iglesia, fue el Papa Juan Pablo I quien eligió, por primera vez, un nombre doble. “No tengo ni la sapientia cordis del Papa Juan, ni la preparación y la cultura del Papa Pablo”, afirmó en el Ángelus del 27 de agosto de 1978 , “pero estoy en su lugar, debo tratar de servir a la Iglesia”. Algunos Pontífices han elegido el nombre de su predecesor. Juan Pablo II, por ejemplo, heredó la del Papa Luciani. «El nuevo Papa», explicó el Papa Wojtyla en la audiencia general del 22 de agosto de 1979 , « eligió dos nombres: Juan Pablo II. Recuerdo bien ese momento, cuando en la Capilla Sixtina expresó su voluntad: «Quiero llevar los nombres de Juan y Pablo ». Esta decisión fue de una elocuencia convincente. Personalmente, me pareció una decisión carismática».

El nombre del 267º Papa

En estos días que preceden al inicio del Cónclave, sólo se pueden formular hipótesis sobre el nombre del 267º Pontífice en la historia de la Iglesia. Presumiblemente será el de alguno de sus predecesores, probablemente el de un santo. Quizás sea un nombre que ya se haya usado muchas veces en los dos mil años de historia de la Iglesia. También puede ser un nombre nunca elegido hasta ahora. Ciertamente lo que escogerá el nuevo obispo de Roma será el nombre del nuevo vicario de Cristo que se insertará en una sucesión de nombres, de enseñanzas, de ministerios. El Pontífice, como recuerda la Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium, es «fuente y fundamento perpetuo y visible de la unidad tanto de los obispos como de la multitud de los fieles». También a través del nombre del Papa se puede leer y percibir la universalidad de la Iglesia, difundida en toda la tierra y unida al sucesor de Pedro. El nombre del nuevo Pontífice, unido a su magisterio, será una brújula que guiará el camino del Pueblo de Dios en este momento complejo de la historia.