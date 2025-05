Cónclave: La música también invoca la Sabiduría

El canto de “Veni Creator Spiritus” entre la tradición y la innovación

Marcello Filotei - Ciudad del Vaticano

“La tradición es cuidar el fuego, no adorar las cenizas”, dijo Gustav Mahler. Por eso, volver constantemente al mismo texto para darle un cariz diferente nunca ha sido un problema para un compositor. En todo caso, la cuestión es cómo abordarlo, la voluntad de aceptarlo, el deseo de revertirlo o, simplemente, el coraje para enfrentarlo. Si uno decide adentrarse en el gran alfabeto de la música sacra, es difícil evitar el Veni Creator Spiritus , el canto pensado precisamente para momentos como éste porque no es sólo una oración litúrgica de Pentecostés, sino un auténtico arquetipo espiritual: una petición dirigida al Espíritu Santo para que infunda sabiduría, que es lo que necesitan estos días los cardenales encerrados en el Cónclave.

Escrito en latín en el siglo IX, atribuido con cierta seguridad a Rábano Mauro, abad y teólogo de la escuela palatina de Carlomagno, este himno ha conservado la misma letra durante siglos, pero la música ha adoptado formas muy diferentes, adaptándose a la lengua de cada época y reflejando diferentes visiones de lo sagrado. Recorrer la historia musical de este campo es una tarea enciclopedista, pero en pocas líneas podemos señalar algunos puntos fijos, difíciles de ignorar. Giovanni Pierluigi da Palestrina en el Renacimiento, Gustav Mahler en el apogeo del sinfonismo romántico y Maurice Duruflé en la Francia del siglo XX.

Palestrina y el equilibrio de lo invisible

El primero es una especie de funambulista que en el siglo XVI, justo cuando la reforma tridentina había impuesto una nueva sobriedad a la música sacra, asumió la tarea de asegurar la inteligibilidad del texto sin renunciar a la polifonía. Varias voces se superponen, pero el fiel no se pierde ni una palabra. Su versión del Veni Creator Spiritus es una arquitectura espiritual transparente: las voces se persiguen en un contrapunto imitativo, pero la palabra es siempre inteligible. Aquí el Espíritu es la luz interior, y la melodía gregoriana de la que todo deriva permanece como un cantus firmus , un término técnico utilizado cuando una melodía forma la base de una composición polifónica. El sonido es abstracto, puro, atemporal. Éste es el Espíritu Creador de Palestrina.

Mahler y la espiritualidad como totalidad

Para Mahler, sin embargo, que se mueve en el corazón del Romanticismo tardío del siglo XIX, en una época en la que la idea de lo sagrado se hace añicos y se recompone en nuevas síntesis, se trata de una auténtica reinvención. Su himno resuena en la imponente apertura de la Octava Sinfonía, conocida como la “Sinfonía de los Mil” por la enorme cantidad de intérpretes requeridos. Compuesta en 1906, esta obra combina el antiguo texto latino con el final del Fausto de Goethe, fusionando teología y filosofía en una única tensión.La invocación al Espíritu Creador se convierte así ya no en una simple oración, sino en el inicio de un viaje sinfónico-místico.

Mahler concibe lo sagrado como totalidad, lo que para él significa totalidad sonora. Para ello se necesitan simultáneamente dos coros mixtos, 8 solistas, un coro infantil, una gran orquesta, una celesta, un piano, un armonio, un órgano y una cantidad de percusión. Así, el ataque de su Veni Creator Spiritus se convierte en una explosión de luz, una especie de Big Bang, donde el Espíritu no sólo consuela, sino que es, sobre todo, el principio vital, el aliento que mueve el universo. Su música no está dirigida a las iglesias, sino a los teatros, al mundo, a todos los humanos. Mahler parece buscar el vértigo más que la introspección, en pleno estilo romántico, época en la que se busca el infinito a través del arte.

Duruflé y la nostalgia de lo sagrado perdido

Después de esa explosión universal, en el siglo XX, en una época marcada por las guerras y una fuerte crisis de sentido, Maurice Duruflé sintió la necesidad de mirar atrás, de volver a la tradición, buscando en el pasado una clave para dar nueva forma a lo sagrado. Su Veni Creator Spiritus , de 1930, está escrita para órgano solo. El texto desaparece, sólo queda la melodía, que surge y desaparece en un flujo altamente articulado.

Como organista titular de Saint-Étienne-du-Mont en París, Duruflé era un profundo conocedor del repertorio gregoriano, pero también sintió la necesidad de releer ese himno a la luz de lo que había sucedido en la historia de la música. Cuando mira a su alrededor y ve a Debussy y Ravel con sus refinadas armonías, no puede ignorarlos y, de hecho, no querría hacerlo. Su Veni Creator es una meditación sin palabras, un gesto sonoro que evoca en lugar de decir. Una música que no afirma, sino que cuestiona.

Un texto, tres visiones, un único aliento que va del rigor geométrico de Palestrina, a la monumentalidad sinfónica de Mahler, hasta la introspección de Duruflé. El Veni Creator Spiritus muestra cómo la música sacra es una larga conversación con lo Invisible y cómo cada época proyecta en esas palabras su propia idea de Dios, de Espíritu, de creación. Al menos cuando cuidas el fuego, en lugar de adorar las cenizas.