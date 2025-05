“La cabalgata papal”, entre tradición, significado e historia

En los siglos pasados, después de ser coronado en San Pedro, el Papa recién elegido acudía a la Basílica de San Juan de Letrán para la entronización. Entre ambas Basílicas se extendía toda Roma, que recorría escoltado por una larguísima y suntuosa procesión. El paso entre los restos de la antigua Roma imperial, con semejante aparato escenográfico, celebraba el primer acto público oficial del Papa. Una procesión que combinaba múltiples significados, vinculados al poder espiritual como temporal.

María Milvia Morciano – Ciudad del Vaticano

La procesión marchaba lenta, solemne y magníficamente. Cientos de personas vestidas con sus mejores galas, telas preciosas, flecos y plumas de colores, algunos a pie, otros a caballo. Parecía que nunca terminaría. Una serpiente sinuosa, cuyo orden de precedencia estaba regulado con precisión milimétrica. Una jerarquía meticulosa y obsesiva, regulada por las distintas ordenanzas papales que se han sucedido a lo largo de los siglos. El Papa recién elegido que era coronado en San Pedro y ahora se dirigía a la Basílica de San Juan de Letrán para su entronización. Era su primer acto público oficial. “La cabalgata” mostraba a la gente congregada en las estrechas calles o plazas el rostro del nuevo Papa, pero también el de sus colaboradores y soldados y tenía por tanto un significado importante también como afirmación de su autoridad. “La cabalgata papal” – así se llamaba – era una ceremonia de orígenes muy antiguos y llena de complejos significados alegóricos, litúrgicos, religiosos y políticos.

Orígenes remotos

El Papa León XIV, Obispo de Roma, tomará posesión de su “Cátedra Romana” el domingo 25 de mayo. Desde la Basílica de San Pedro, se dirigirá a la sede episcopal, la Santísima Catedral Papal, Archibasílica Mayor Romana del Santísimo Salvador y de los Santos Juan Bautista y Evangelista de Letrán, atravesando la ciudad. El ceremonial hoy, más de un siglo y medio después del fin del poder temporal de los Papas, es significativamente más simple y de carácter eminentemente espiritual, pero sus raíces históricas se remontan a muchos siglos atrás.

La primera “cabalgata papal” fue deseada por el Papa Nicolás IV el 27 de abril de 854, otros la remontan a un año más lejano, a León III, en 795, mientras que la de Bonifacio VIII en 1295 fue descrita con gran pompa, en hexámetros latinos. Otro ejemplo de particular pompa fue la toma de posesión del Papa León X, el 11 de abril de 1513. Francesco Guicciardini escribió al respecto:

«El primer acto del nuevo pontificado fue su coronación, celebrada, según la costumbre de sus predecesores, en la iglesia de San Juan de Letrán, con tanta pompa, tanto por su familia y corte, como por todos los prelados y numerosos señores allí reunidos, y por el pueblo romano, que confesó no haber visto jamás en Roma, tras las inundaciones de los bárbaros, un día más magnífico y soberbio que este...».

Las primeras cabalgatas papales

Ceremoniales papales

Las fuentes describen con gran detalle el recorrido desde San Pedro hasta Letrán, como en el Códice Cencio (Liber Censuum Romanae Ecclesiae) de 1192, la sección Ordo Romanus de consuetudinibus, que recoge los ritos y ceremonias papales, en uso hasta principios del siglo XVI, o la Gesta Innocentii III, una biografía de Inocencio III que se remonta a los años de su pontificado, entre 1198 y 1216. Por otra parte, ya de por sí un impacto visual impresionante lo dan las diversas estampas o el fresco de una luneta de la Biblioteca Apostólica Vaticana: una larga procesión serpenteante distribuida, para incluirlo todo, en diferentes registros horizontales. Debajo de cada grupo de personas, una nota explica quiénes son: grupos de cardenales a caballo, otros miembros del clero, nobles, milicias papales, extranjeros, mozos de cuadra, camareros, etc. Algunas figuras desaparecieron con el tiempo y aparecieron otras, como los abogados consistoriales presentes desde el siglo XVII.

Largo viaje urbano

El Papa salía del Vaticano – la salida, llamada en latín, exitus – y recorría el Borgo, cruzaba el Puente Sant'Angelo y tomaba la Via Papalis (hoy Via dei Banchi Nuovi, Via del Governo Vecchio, Piazza Pasquino, Piazza San Pantaleo, Piazza di Aracoeli), hasta llegar al Campidoglio a donde ascendía (adscensus) y en el palacio senatorial se reunía con las autoridades de la ciudad que le rendían homenaje. El descenso (descensio) conducía al Foro Romano, cuyas ruinas se extendían a lo largo de la antigua Vía Sacra. El Papa pasaba bajo los arcos triunfales de Septimio Severo, Tito y Constantino y también bajo un efímero arco de madera, correspondiente al Jardín Farnesio. Caminaba entre montones de escombros antiguos, pero también de volúmenes que permanecían en pie, como la enorme masa del Coliseo.

Una representanción de "la cabalgata papal"

Símbolos que vinculan el pasado y el presente

Este recorrido estaba imbuido de un significado simbólico muy fuerte, de continuidad entre el pasado del Imperio Romano, ahora terminado, y el presente del papado cuyo Vicario desfilaba ahora triunfante por la ciudad, como un antiguo caudillo, como un legítimo sucesor de los Césares. También sirvió como advertencia sobre la transitoriedad de las cosas terrenales. La frase Sic transit gloria mundi, “Así pasa la gloria del mundo”, que el cardenal protodiácono le había dirigido durante la coronación quemando un trozo de estopa, no quedaba aislada. Toda la ceremonia, hasta el acto final de la entronización, recordaba al nuevo Pontífice la naturaleza transitoria de las cosas terrenas.

Metáfora de la peregrinación

Una vez pasados ​​los Foros, la procesión papal recorría el último tramo de la Vía Papalis y superaba el complejo de los Cuatro Santos Coronados; al final del “stradone di San Giovanni” llegaba a su destino, la Basílica de Letrán. Este largo itinerario es prácticamente el mismo que siguen los peregrinos, tanto jubilares como no jubilares, que acuden a las basílicas. No era un recorrido fácil: los caminos entonces eran tortuosos, húmedos y oscuros, más bien estrechos. Después de las lluvias el suelo estaba embarrado, a menudo también debido a las aguas servidas de las casas. El recorrido de la Vía Papalis o Vía Papae fue ampliado y pavimentado recién en 1588 bajo Sixto V. Una procesión que adquirió significados espirituales, que se convirtió en una peregrinación y unió alegóricamente la Jerusalén de Occidente, San Pedro, con la Jerusalén de Oriente, San Juan.

Los periódicos daban testimonio de la procesión

Medios de transporte

A partir del siglo XII, el Papa viajaba a lomo de una mula blanca, lo que adquirió significados más simbólicos. Los Evangelios cuentan que el Domingo de Ramos, Jesús entró en Jerusalén montado en un burro o pollino; incluso antes, en la Biblia, Zacarías prefiguró la venida del Mesías que “humilde, cabalga sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna”. Finalmente, el burro blanco, llamado “chinea”, era el tributo del rey de Nápoles al Estado Pontificio, instituido en el siglo XIII y abolido en 1885. La mula no siempre fue el medio de transporte para realizar el trayecto a San Giovanni desde San Pietro o desde la residencia papal que entre 1583 y 1870 estuvo en el Quirinal. El caballo fue utilizado a menudo, sobre todo en el Renacimiento, como asimilación a la nobleza caballeresca, para demostrar también externamente la dignidad del Vicario de Cristo. Además, el caballo elevaba aún más al jinete, haciendo que quienes lo miraban y lo aclamaban percibieran toda su majestad, tanto espiritual como temporal. En el siglo XVI se popularizó la litera y en el siglo siguiente el carruaje. Desde 1939, con Pío XII, el medio de transporte pasó a ser el automóvil.

Un dibujo de la "cabalgata papal"

Tiempos de cambio

Y fue el mismo Papa Pacelli quien retomó el antiguo uso de la "toma de posesión", interrumpido durante varios pontificados, desde León XIII a Pío XI. Después de la toma de Roma en 1870, el Estado Pontificio permaneció confinado dentro de los muros leoninos. La ciudad se había perdido y con ella el poder temporal del Papa, que desde entonces ya no era rey sino pastor de la Iglesia universal. En aquellos años, todos los ritos relacionados con la elección se celebraban en San Pedro. Incluso el Habemus Papam, el anuncio del Papa elegido, no se pronunciaba desde la Logia de las Bendiciones, frente a la plaza, y por tanto Urbi et Orbi, sino dentro de la misma Basílica. Naturalmente, también se suspendió la procesión papal a Letrán. Pero con el Papa Pacelli los tiempos habían cambiado: la modernidad imponía otros lenguajes e impresionaba también una aceleración “tecnológica”. La “toma de posesión” se convirtió en un trayecto en coche mucho más sobrio y sencillo.