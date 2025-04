Vía Crucis, el Papa: En un mundo de algoritmos, la economía de Dios no descarta

En las meditaciones escritas para la meditación del Viernes Santo en el Coliseo (Roma) esta noche, 18 de abril, presidido por el cardenal Baldo Reina; Francisco explica que el camino del Gólgota es el descenso de Jesús «hacia el mundo que Dios ama». Cristo, «clavado», se pone «en medio», «entre opuestos» y los lleva al Padre; su cruz «derriba muros», «establece la reconciliación».

Tiziana Campisi - Ciudad del Vaticano

Un camino propuesto a cada hombre, un camino para mirar dentro de uno mismo y reconciliarse con la propia conciencia, deteniéndose en los sufrimientos de Cristo camino del Calvario. Las meditaciones preparadas por el Papa Francisco para el Vía Crucis del Viernes Santo en el Coliseo, que el vicario general para la diócesis de Roma, cardenal Baldo Reina, preside esta tarde, 18 de abril, por delegación del mismo Pontífice, muestran que el camino de la cruz es el descenso que Jesús hizo hacia los que amaba, «hacia el mundo que Dios ama» (estación II). Y es también «una respuesta, una asunción de responsabilidad» por parte de Cristo. Aquel que, «clavado», intercede, se coloca «entre las partes, entre los opuestos» (estación XI) y los lleva a Dios, porque su «cruz derriba muros, cancela deudas, anula juicios, establece la reconciliación». Jesús, «el verdadero Jubileo», que se despoja de sus vestiduras, se revela «íntimo incluso con los que le destruyen» y mira a «aquellos» que le denigran «como personas queridas que el Padre» le ha confiado, muestra que quiere salvar «a todos, a todos» (10ª estación).

TEXTO COMPLETO DEL VÍA CRUCIS 2025

La economía de Dios

En las reflexiones del Pontífice hay una invitación a salir de los propios esquemas, a comprender «la economía de Dios» -que «no mata, no descarta, no aplasta. Es humilde, fiel a la tierra»- y el camino de Jesús, el «de las Bienaventuranzas», que «no destruye, sino que cultiva, repara, custodia» (3ª estación). Pero es en la «economía divina» (7ª estación), tan distinta de las economías actuales hechas «de cálculos y algoritmos, de lógica fría e intereses implacables», en la que insiste Francisco. Para los hombres, Cristo aceptó la cruz y esa carga que se le impone «habla del soplo» que «le mueve, ese Espíritu “que es Señor y da la vida”» (II estación). A nosotros, en cambio, «nos falta el aliento a fuerza de eludir la responsabilidad». Pero «bastaría no huir y permanecer: entre aquellos que nos has dado, en los contextos en los que nos has colocado», exhorta el Papa, para comprometernos, porque «sólo así» dejamos de «ser prisioneros» de nosotros mismos. Pesan, pues, el «egoísmo» y la «indiferencia».

El Vía Crucis, oración de los que se mueven

En la introducción a las 14 Estaciones, Francisco escribe que en los pasos de Jesús camino del Gólgota «está nuestro éxodo hacia una nueva tierra», porque Cristo «vino a cambiar el mundo», y por eso debemos «cambiar de dirección, ver la bondad de» sus «pasos». Por eso «el Vía Crucis es la oración de los que se mueven. Interrumpe nuestros caminos habituales». Y es un camino que «nos cuesta» el de Jesús, «en este mundo que lo calcula todo» y donde «la gratuidad tiene un alto precio». Pero «en el don», señala el Papa, «todo vuelve a florecer: una ciudad dividida en facciones y desgarrada por los conflictos avanza hacia la reconciliación; una religiosidad marchita redescubre la fecundidad de las promesas de Dios» e «incluso un corazón de piedra puede transformarse en un corazón de carne».

La libertad del hombre

La sentencia de muerte de Jesús es la señal para recordar «el juego dramático de nuestras libertades» (Estación I). De la confianza «irrevocable» con la que Dios se pone «en nuestras manos», presagio de una «santa inquietud», podemos sacar «maravillas», subraya Francisco: «liberar a los injustamente acusados, profundizar en la complejidad de las situaciones, oponerse a los juicios que matan». Sin embargo, somos «prisioneros» de «roles» de los que no queremos «salir, preocupados por las molestias de un cambio de rumbo», por lo que a menudo «dejamos caer» la «posibilidad» del «camino de la cruz». Sin embargo, Cristo, «silencioso ante nosotros en cada hermana y hermano expuesto a juicios y prejuicios», nos provoca, pero «mil razones», «argumentos religiosos, argucias jurídicas» y «el aparente buen sentido que no se implica en el destino de los demás» nos hacen como Herodes, los sacerdotes, Pilato y la muchedumbre. A pesar de ello, Jesús no se lava las manos, ama «quieto en silencio». El tema de la libertad se repite en la undécima estación: Cristo es clavado en la cruz y «nos muestra que en toda circunstancia hay una elección que hacer». Es «el vértigo de la libertad». Jesús elige prestar «atención» a los dos hombres crucificados a su lado, dejando «pasar los insultos de uno» y acogiendo «la invocación del otro». Y no olvida a los que le clavaron en el madero, pide perdón por «los que no saben lo que hacen» y los conduce a Dios.

Caer y levantarse

La tercera estación representa a Jesús «cayendo por primera vez», una imagen de la que aprendemos que «el camino de la cruz está trazado profundamente en la tierra: los grandes se caen de él, querrían tocar el cielo. En cambio, el cielo está aquí, está bajado, uno se lo encuentra incluso cayendo, permaneciendo en tierra». En su segunda caída (7ª estación), en cambio, Cristo enseña a leer «la aventura de la vida humana»: «caer y volver a levantarse; caer y aún volver a levantarse», observa el Papa, para que los hombres «vacilen, se distraigan, se pierdan» y también «conozcan» «la alegría: la de los nuevos comienzos, la de los renacimientos». Pero son «únicos, entrelazados con la gracia y la responsabilidad». Jesús, haciéndose «uno de nosotros» no «temió tropezar ni caer», y, sin embargo, hay «quien se avergüenza de ello, quien hace alarde de infalibilidad», consideró el Pontífice, «quien esconde las propias caídas y no perdona las de los demás, quien niega el camino» elegido por Cristo, quien, sin embargo, cuida de cada uno «como de la única oveja descarriada». Por el contrario, hoy existen economías inhumanas, en las que «noventa y nueve vale más que uno», porque lo que «hemos construido» es «un mundo de cálculos y algoritmos, de lógica fría e intereses implacables». La «economía divina», en cambio, «es otra», y por eso, volverse a Cristo que cae y resucita «es un cambio de rumbo y de ritmo». Conversión que nos devuelve la alegría y nos lleva a casa». Finalmente, con su tercera caída, Jesús, Hijo de Dios, que está libre de pecado, «se acerca a cada pecador» -amando sus corazones y calentándolos-, resucita y nos pone «de nuevo en el camino nunca pisado, audaz, generoso». «De nuevo en tierra, en el camino de la cruz» Cristo es “el Salvador de esta tierra nuestra”.

Como cirineos

En los distintos personajes del Vía Crucis, Francisco identifica experiencias que todo hombre puede vivir. Como la de Simón de Cirene (5ª estación), que al volver del campo se detiene para ayudar a Jesús a llevar la cruz. Este hombre, que se encuentra cargando la cruz de Cristo «sin haberlo pedido», nos hace comprender que «uno puede encontrarse con Dios» incluso por casualidad, cuando la «dirección» de uno es otra, reconoce el Papa. Pero el yugo de Jesús «es dulce» y su «peso es ligero», leemos en el Evangelio, y Él ama «implicarnos» en su «obra, que labra la tierra, para que vuelva a ser sembrada». En la realidad de hoy «necesitamos a alguien que a veces nos detenga», admite Francisco, «y ponga sobre nuestros hombros algún trozo de realidad que simplemente hay que cargar». Pero si se trabaja sin Dios «uno se dispersa», por eso «en el camino de la cruz surge la nueva Jerusalén» hacia la que hay que volverse como el Cirineo, cambiando de «camino» y trabajando con Jesús.

Las mujeres en el camino del Calvario

En las estaciones 4ª, 6ª y 8ª, surgen las figuras femeninas que se acercan a Jesús. María, en primer lugar, que restituye los rasgos del seguimiento: no «una renuncia, sino un descubrimiento continuo, hasta el Calvario», un «hacer sitio» a la «novedad» de Dios. Ella, «la primera discípula», nos ayuda a comprender que para Cristo «madre» y «hermanos son los que escuchan y se dejan cambiar. No hablan sino que hacen», porque “en Dios las palabras son hechos, las promesas son realidad”, y además María nos devuelve al mundo con su fe. Luego está la Verónica, que enjuga amorosamente el rostro de Jesús, invitándonos a mirar ese rostro en el que se lee claramente «la decisión de amarnos hasta el último suspiro: e incluso más allá, porque fuerte como la muerte es el amor». Un rostro que cambia «nuestro corazón», señala Francisco, porque Jesús se entrega «a nosotros, día tras día, en el rostro de cada ser humano», y por eso «cada vez que nos volvemos a los más pequeños» prestamos «atención» a sus «miembros». Las «hijas de Jerusalén», por su parte, recuerdan el especial entendimiento que Cristo estableció con las mujeres. Pero ante su compasión y sus lágrimas, Jesús recomienda llorar más bien por las nuevas generaciones. Hoy, sin embargo, son necesarias «lágrimas de reconsideración de las que no debemos avergonzarnos», señala el Papa, «lágrimas que no deben encerrarse en privado», especialmente por «nuestra convivencia herida» que «en este mundo roto, necesita lágrimas sinceras, no lágrimas de circunstancia».

Jesús está entre los que aún esperan

Al final del Vía Crucis, el conmovedor retrato de Jesús depuesto de la Cruz (13ª estación) y entregado a José de Arimatea, «que “esperaba el Reino de Dios”», sugiere que Cristo está «entre los que aún esperan, entre los que no se resignan a pensar que la injusticia es inevitable» y nos capacita «para una gran responsabilidad», nos hace «audaces». Por último, la decimocuarta estación nos introduce en el silencio del Sábado Santo. Ante la muerte de Cristo, «en un sistema que no se detiene nunca», Francisco eleva una oración fuerte: «Enséñanos a no hacer nada, cuando sólo se nos pide esperar. Edúcanos en los tiempos de la tierra, que no son los del artificio». Jesús, «acostado en el sepulcro», comparte «la condición que todos compartimos» y alcanza «los abismos que tanto nos asustan» y de los que «escapamos multiplicando nuestras actividades», volviéndose «a menudo en vano». Cristo parece ahora «dormir en el mundo tormentoso», pero con su resurrección, que implicará a toda la creación, habrá paz entre todas las naciones.