El Papa a los universitarios del Opus Dei: caminen con entusiasmo en la fe

En un mensaje enviado a los participantes en el Congreso Internacional UNIV 2025, Francisco les exhorta a llevar el Evangelio de Jesús al mundo «como anuncio de la esperanza que cumple las promesas y no defrauda».

Es una viva exhortación a «caminar con entusiasmo en la fe, diligentes en la caridad y perseverantes en la esperanza» que el Papa Francisco, en un mensaje en español, dirige a los participantes en el Congreso Internacional UNIV que comienza hoy, sábado 12 de abril, hasta el día 20, Pascua de Resurrección, en Roma. Una iniciativa que, recuerda el Pontífice, cae en el Año Santo dedicado a la esperanza y en el centenario de la ordenación sacerdotal de san Josemaría Escrivá, fundador del Opus Dei. «Razones -escribe- para dar gracias a Dios».

«Me uno a vuestra alegría -se lee en el texto- y os acompaño con mi oración, pidiendo al Señor que este tiempo de peregrinación y de encuentro fraterno os impulse a llevar a todos el Evangelio de Jesucristo, muerto y resucitado, como anuncio de la esperanza que cumple las promesas, conduce a la gloria y, fundada en el amor, no defrauda». Finalmente la bendición del Papa y la invitación a rezar por él.

El UNIV es un encuentro internacional de jóvenes universitarios, nacido en 1968 de una idea de san Josemaría Escrivá, que soñaba con un intercambio de opiniones de jóvenes universitarios de los cinco continentes. Los chicos de UnivForum y las chicas de Univ Inspire se reúnen durante una semana llena de encuentros formativos, momentos de oración, ocasiones para estar juntos y participar en las celebraciones litúrgicas de Semana Santa en San Pedro. El tema elegido para este Jubileo de la Esperanza es «Ciudadanos de nuestro mundo» y se han inscrito casi tres mil, procedentes de 25 países y 32 universidades diferentes. Entre los diversos actos, los chicos tendrán su sesión académica en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz el martes 15, mientras que el miércoles 16 será el turno de las chicas.

Es un encuentro internacional de universitarios que desean transcurrir junto al Papa y en Roma la Semana Santa y la Pascua en este año jubilar. Según un comunicado del Opus Dei, los estudiantes participarán en las ceremonias litúrgicas de la Semana Santa y en varios encuentros con el prelado del Opus Dei, Mons. Fernando Ocáriz.

UNIV 2025

Los participantes tendrán la posibilidad de asistir a encuentros académicos-como el UNIV Forum y UNIV Lab, que tendrán lugar el 15 y 16 de abril respectivamente- de profundización y debate sobre el tema de este año: “Ciudadanos de nuestro mundo”. En esta edición, la reflexión indaga en el concepto de “ciudadanía”: “Aunque parecemos estar cada vez más interconectados en nuestra era globalizada -explican los organizadores- parece que hemos perdido el verdadero significado del término. ¿Qué significa eso para la forma en que vivimos nuestra ciudadanía? ¿Qué tipo de virtudes y ejemplos se necesitan para promover el bien común en nuestro mundo? ¿Cómo podemos crecer?”

A este propósito, Víctor Torre de Silva, uno de los organizadores del UNIV, explica: “el bien común se logra a través de las relaciones personales. Los clásicos – como Aristóteles o Cicerón – también nos muestran los fundamentos de la solidaridad, uno de los principios fundamentales del pensamiento social cristiano y un aspecto clave de cómo esperamos que el UNIV 2025 pueda abordar el tema de la ciudadanía, teniendo muy en cuenta lo que escribió el Papa Francisco en Laudato Si”.

El UNIV 2025 prevé manifestaciones culturales en varios lugares de Roma: conferencias, coloquios, muestras artísticas, mesas redondas con ponentes como Luis G. Franceschi, Secretario General Adjunto de la Commonwealth de Naciones; Karen Bohlin, directora del Practical Wisdom Project en el Abigail Adams Institute e investigadora en el Harvard Human Flourishing Program; Guido Stein, profesor de IESE (España); Michelle Scobie, catedrática de Relaciones Internacionales y Gobernanza Medioambiental Mundial en The University of the West Indies (UWI); Ndidi Edeoghon, abogada internacional, fundadora de la Iniciativa de Embajadores para el Desarrollo de la Juventud y la Resolución de Conflictos (Nigeria), entre otras personas.

En estos 57 años más de 100.000 estudiantes universitarios han participado en el encuentro. Cada año los estudiantes participan en la audiencia con el Papa. En esta ocasión, se lee en el comunicado, los participantes tendrán especialmente presente la acuciante llamada a la paz del Papa Francisco, y la dramática situación de tantos coetáneos de Ucrania, Rusia, Israel, Gaza, Sud Sudán y de otras zonas sometidas a situaciones de guerra, persecución o desastres naturales como Myanmar. En particular, los participantes en el UNIV 2025 promoverán diversos tipos de ayuda (económicas, asistenciales, etc.) para destinar al Dicasterio para el servicio de la Caridad del Papa (www.elemosineria.va).