Un beso enviado con la mano a Francisco: “Era un hermano”

Por cuarta vez, la pequeña hermana de Jesús, persona muy querida por el Papa, cuya foto se hizo viral el día de la traslación con sus lágrimas en un ángulo del féretro, volvió a rendir homenaje al Papa. «Muchas personas me han dicho: cuando vayas a ver al Papa, llévanos contigo. También lloré por ellos»

Salvatore Cernuzio – Ciudad del Vaticano

“Era un padre, un hermano, un amigo. Todos lo echarán de menos”

Con su gran mochila verde, sus zapatos gastados, su velo en la cabeza y sus profundos ojos azules, la hermana Geneviève Jeanningros había hecho cola esta mañana temprano en Via della Conciliazione, en medio de ciento veintiocho mil fieles y peregrinos que se dirigían a la Basílica Vaticana para presentar sus respetos al Papa. A su lado estaba la exuberante y simpática Laura Esquibel, de Paraguay:

“Fui la primera transexual en darle la mano al Papa Francisco. Lo vi siete veces, comimos juntos”

De hecho, el Papa de vez en cuando se acordaba de ella y elogiaba sus empanadas: «Ah sí, claro, yo las cocinaba de vez en cuando y se las mandaba. Lo quería mucho».

Las llamadas, la ayuda, y los chistes

Sor Geneviève, la pequeña hermana de Jesús, ángel de los feriantes y gitanos, pobres y transexuales de Ostia, escucha, asiente y sonríe. Ella, la «niña buena», la «enfant terrible» de casi 82 años, era una persona muy querida por Francisco, que la llamaba por teléfono, la ayudaba y a veces incluso le hacía chistes burlándose cariñosamente de ella.

Como aquella vez, durante la visita del 31 de julio al Luna Park de Ostia, donde la hermana transcurrió años y años de trabajo pastoral. Cuando el Pontífice preguntó a los asistentes del circo: «Pero explíquenme una cosa: ¿qué hace aquí sor Geneviève? ¿Doma a los leones?».

O también cuando – durante una de las muchas audiencias generales en las que la monja estaba en primera fila llevando al Papa grupos de esa humanidad que sufre y a la que ella cuida – Francisco, al verla con una faja en el brazo, le preguntó: «¿Qué hiciste?». «Santo Padre, me he caído». «¿Y te duele el suelo?». Una broma en referencia al espíritu curtido de esta mujer, de poco más de metro y medio de estatura, de trato amable y corazón sencillo.

Llorando junto al féretro

La imagen que se ha hecho viral de ella, sin embargo, es la del miércoles, día del traslado del cuerpo del Pontífice a la Basílica, cuando, rompiendo todo protocolo, se separó de la cola y se quedó llorando en un rincón. Brazos cruzados, pañuelo sobre los ojos, su mirada dirigida al Papa «amigo y hermano».

Sor Geneviève no quiere comentar ese momento: «No puedo hacerlo», dijo fuera de San Pedro, con los ojos todavía brillantes. Es la cuarta vez que va a ver al Papa, pero siempre tiene la misma reacción. Todo el mundo la ha buscado estos días para una entrevista o un recuerdo: «No, no puedo hacerlo. No quiero hablar con nadie, les pido disculpas», repite con su marcado acento francés. Las hermanas difunden un testimonio en vídeo de un minuto para páginas web, radio y televisión.

Sor Geneviève reza ante el cuerpo del Papa Francisco

«Lo quería mucho»

La monja accede a compartir una breve reminiscencia con los medios vaticanos, no para presumir de una relación especial, sino sólo – subraya –para rendir homenaje a un «gran» Papa. «No puedo hacerlo porque es demasiado, ¿sabe? Le he querido demasiado, eso es todo».

De Jorge Mario Bergoglio dice que echará de menos «sus ojos, su mirada, cuando me decía que siguiera adelante. Y también su ayuda. Tuvimos mucha ayuda. Sí, sí. Pero tal vez más la ayuda moral, ya ves, vinimos tantas veces, su acogida no tenía límites. Y luego mucha esperanza».

Lea también 31/07/2024 El Papa visita el Luna Park de Ostia: "Gracias por hacer sonreír" Francisco se ha encontrado, este miércoles 31 de julio por la tarde, con las comunidades del espectáculo itinerante y del circo y con Sor Geneviève Jeanningros que, con la hermana ...

Padre, hermano, amigo

«Siempre digo que era un padre, un hermano, un amigo. Todo el mundo le echará de menos. Y se nota. Me emociona ver a tanta gente», dice la monja, afirmando que su comunidad está «triste»: «Vinimos anoche, hoy está Laura, luego espero a otros»

Esta mañana, sor Geneviève rezó ante el féretro del Papa Francisco, y finalmente le envió in beso con la mano. Otro gesto de ternura después de haber llorado durante tres días: «Muchos me habían dicho: cuando vayas con el Papa Francisco, llévanos contigo. Y así se lo confié todo».

Sor Geneviève y Laura Esquibel