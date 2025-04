"Un amigo y un santo a quien rezar"

Adrián Pallarols, un querido amigo del Santo Padre Francisco, frecuentemente conocido como el orfebre del Papa recuerda a su fallecido amigo, con quien se sentaba a charlar mientras tomaban el café y las galletas preparadas por las monjas, “como un cura que estuvo a mi lado sin importar lo que pasara”.

Deborah Castellano - Ciudad del Vaticano

“Un padre que estuvo a mi lado pasara lo que pasara…”

Con estas palabras, Adrián Pallarols, un amigo cercano del Papa Francisco y comúnmente conocido como el “orfebre del Papa”, recordó al fallecido Pontífice en una entrevista reciente con Vatican News.

El Papa Francisco casó a Adrián y a su esposa, también bautizó a sus hijos, Francesca y Matteo.

El orfebre de séptima generación solía encontrarse con el arzobispo de Buenos Aires regularmente para hablar de teología y arte mientras bebían café y comían de las galletas preparadas por las religiosas. Ellos se conocieron en 2002, durante la restauración de la Catedral de Buenos Aires y, en 2005, crearon juntos un cáliz que le regalarían al entonces Papa Benedicto XVI.

La colaboración continuó a través de los años. En 2015, Adrián hizo el cáliz utilizado por el Santo Padre durante la Misa en Madison Square Garden, en Nueva York, y, en 2022, el trofeo del Partido por la Paz.

Papa Francisco en el Madison Square Garden (Adrian Pallarols)

Café y charla

En Buenos Aires recuerda Adrián, «solía llamar a la puerta y preguntarle: “Padre, si está libre, si tiene cinco minutos, me gustaría tomar un café con leche y charlar un poco”. Y él solía decir: 'Vale, espere cinco, diez o veinte minutos', y entonces tomábamos un café y charlábamos un poco. Me daba un abrazo y rezábamos un poco juntos».

Adrian Pallarols con el Santo Padre Francisco (Adrian Pallarols)

Las reuniones “solían ser rápidas, pero él nunca, en ninguna ocasión, dijo que no”, porque como Bergoglio solía decir, “si estás aquí, es porque Dios dice que debes estar aquí, así que déjame verte. Dime cómo estás y cómo está la familia…”.

Me dio fortaleza para afrontar el día a día

El Santo Padre, insiste Adrián, “cambió mi vida y me sanó. Me trató como un hermano, un padre, un amigo. Me ayudó a construir una mejor vida -especialmente al saber que, debido a algunas carencias familiares, había partes de mi vida que no estaban completas-. He tenido la bendición, gracias a él, de sen time acompañado, protegido y fortalecido”.

“Él me dio la fortaleza para enfrentar cada día. Me he convertido en padre y he podido llevar una vida sencilla, llena de amor y alegría -con dificultades, como todos- pero gracias a la guía firme de este hombre, quien, por la gracias de Jesús, de Dios, se cruzó en mi camino”.

El orfebre del Papa junto al Santo Padre Francisco

Benditos seamos entre los ladrillos y el polvo

A nivel concreto, Adrián también reflexiona sobre cómo comenzó su taller en Buenos Aires.

El orfebre recuerda como Bergoglio “vino, en medio de la nada, porque el edificio era sólo bloques y polvo porque estaba en construcción”, pero él se mostró “imperturbable”. El Santo Padre bendijo todo su trabajo, así como a los obreros y “rezó por mí, para que tuviera un santo comienzo, con la ayuda de Dios”.

Bergoglio, reconoce Adrián, estaba “tan presente” que le hace sentirse muy afortunado de haberle conocido.

Al pensar en presentar sus respetos al difunto Papa en Roma, el orfebre reflexiona sobre cómo “llegué a honrar a mi amigo, mi padre, mi pastor, mi familia”, alguien tan querido para él tras haberle conocido durante “casi 28 años”.

Luego de haber creado un medallón encargado en 1998, Adrián rememora cómo el Papa Francisco “nunca dejó de pedirme lo que necesitaba para las ceremonias”; aun así, Pallarols hace memoria de cuán emotivo fue para él cuando su amigo le dio la noticia de que había sido electo como Papa, “Adrián, me quedaré aquí, en Roma”.

“Hijo mío, no olvides lo mucho que te quiero”

«El Papa Francisco solía llamarme a mi celular de vez en cuando, incluso cuando estaba muy ocupado. Sus palabras cuando terminábamos de conversar solían ser “hijo mío, incluso cuando no pueda estar en contacto, por favor no olvides lo mucho que te quiero”».

Con el corazón apesadumbrado, pero consolándose con sus recuerdos, Adrián expresó su amor por el difunto Papa y su certeza de que ahora Francisco está en paz, en compañía de Dios, su padre.

“Ahora”, concluye el orfebre del Papa, “sé que tengo un verdadero amigo y un santo a quien rezar cuando atravieso dificultades, cuando necesito a alguien que interceda ante Dios por mí”.