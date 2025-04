Ucrania, Nuncio Kulbokas: «La noticia de la muerte del Papa conmocionó al país

En Kiev, nada más conocerse la noticia del fallecimiento de Francisco, no sólo los católicos, sino también las comunidades ortodoxas elevaron una plegaria por su alma. El arzobispo: «El Papa habló al mundo, arrojando luz sobre el conflicto».

Svitlana Dukhovych y Benedetta Capelli - Ciudad del Vaticano

Al hablar de Ucrania, uno recuerda inmediatamente el adjetivo «atormentada», que el Papa Francisco ha utilizado tantas veces en su petición de oración por el país de Europa del Este. Su amor por este pueblo le ha llevado a prestar una atención especial a las personas que atraviesan grandes dificultades a causa de la guerra. Ha enviado camisetas térmicas, ambulancias, medicinas, generadores de energía. La última misión fue hace unas semanas, cuando el cardenal limosnero Konrad Krajewski llevó cuatro vehículos equipados con todos los instrumentos médicos para salvar vidas.



Ucrania conmovida

«Aquí en Ucrania», dice a los medios vaticanos el nuncio Visvaldas Kulbokas, “muchas personas ya me han llamado para expresarme sus condolencias, viendo su fallecimiento en estos días de Pascua como un signo”. El prelado recuerda la importancia del pontificado de Francisco en el asunto ucraniano, enseguida estuvo atento a las necesidades de la gente, «no solo espiritualmente sino en iniciativas humanitarias que no solo concernían a los católicos sino también a otras comunidades de fe y no solo de fe, para abrazar a toda la población que sufría». «No hay Ángelus, no hay llamamientos en los que falte el pensamiento de Ucrania, que siempre ha estado en su corazón, en su oración, tanto más estoy seguro de que seguirá estando ahora, mientras él está en los brazos del Padre».

Una voz que hablaba al mundo

No sólo rezaron por el alma del Papa los católicos, recuerda Kulbokas, sino también algunas comunidades ortodoxas. Mientras, en Kiev, se han organizado varias celebraciones en las distintas iglesias porque «esta noticia ha conmocionado a toda Ucrania». «El Papa Francisco -subraya el nuncio- ha sido una voz que ha hablado a todo el mundo, llamando la atención sobre el país e invitando a todos a no olvidar Ucrania, sino a moverse con creatividad, sin ceder al fatalismo según el cual las cosas son como son y no se pueden cambiar».

Nuncio Kulbokas

Un Papa joven con un alma que olía a frescura

Monseñor Kulbokas también deja espacio para sus recuerdos personales, pensando en su trabajo con el Papa en la Secretaría de Estado como traductor y en el servicio diplomático. «Personalmente, no puedo pasar por alto un aspecto de importancia primordial, que es el de haber tenido en el Papa Francisco a un Papa joven. Él me decía que le gustaba que la gente brillara por su frescura. Y esa era su alma. Por eso le encantaba encontrarse con personas creativas, valientes. Era un Papa lleno de frescura, de juventud y quería ver a la Iglesia volcada hacia los pobres, siempre renovada. Por eso, ¡muchas gracias, Papa Francisco!».