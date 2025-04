Un impresionante dispositivo técnico de seguridad para garantizar a los fieles un disfrute pacífico de la celebración fúnebre del Papa Francisco. Agradecimiento unánime de los presentes a lo largo de las calles: «Estamos aquí para dar gracias por su vida y su ejemplo»

Daniele Piccini – Ciudad del Vaticano

Hoy, las emociones y las razones del corazón han prevalecido sobre las razones de la tecnología. Despliegue masivo de hombres y medios para que el funeral del Papa Francisco se desarrollara sin incidentes en el atrio de la Basílica de San Pedro. Unos cuatro mil hombres y mujeres de la policía, cuatro mil voluntarios y dos mil policías de tráfico de servicio. Y en los edificios, francotiradores.

En los alrededores, escuadrones antibombas, unidades caninas y policía fluvial patrullan el río Tíber y los muelles. En el cielo, helicópteros y drones de última generación; en tierra, unidades policiales, antiterroristas y anti-sabotaje. También se desplegaron cincuenta ambulancias Ares 118, seis puntos médicos avanzados y más de veinte equipos de bomberos.

Seguridad de alta tecnología por el funeral del Papa Francisco (ANSA)

También había equipos Nbcr para detectar sustancias tóxicas y radiactivas. De igual forma había sistemas Rcd antidrones utilizados por el Ejército de Tierra y el Ejército del Aire, y equipos inhibidores para neutralizar teléfonos.

La tecnología al servicio de lo sagrado

Sin embargo, a pesar del vasto despliegue de aparatos técnicos, hoy el homo technicus y todos sus dispositivos se han puesto al servicio del homo religiosus, para permitirle experimentar mejor lo sagrado. Y una despedida a una persona especial.

La escena, en realidad, era toda para los cerca de doscientos cincuenta mil fieles que no quisieron perderse el funeral del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro, para despedirlo y prometerle que su legado espiritual – misericordia, preocupación por los últimos, corazón humilde y atento a las necesidades de los demás – no se perderá.

Un Papa que enseñó el «cuidado»

«El Papa Francisco fue un buen ejemplo para todos – explica Elisabetta, responsable de la Acción Católica Juvenil de la diócesis de Alghero-Bosa – y estamos contentos de estar aquí con él, de alguna manera, también hoy. De Francisco heredamos un impulso de cambio dentro de la Iglesia y la idea de que los jóvenes deben tener más espacio en ella».

Seguridad de alta tecnología por el funeral del Papa Francisco (ANSA)

«Uno de los legados más importantes del Papa Francisco es sin duda el cuidado, la dedicación a los demás. Siento que también estoy aquí para esto: para agradecerle esta nueva motivación que nos ha dado. Aunque a menudo parece que los jóvenes están alejados de la Iglesia, él se ha dedicado a sus experiencias, a su fe y, sobre todo, a su búsqueda de la fe».

Migrantes en el corazón

Apoyado en una barrera, un médico observa a la compacta multitud. Está aquí por su seguridad sanitaria, pero al mismo tiempo se siente parte de la asamblea, por Francisco. «Soy médico voluntario – dice Mario Limodio, del Cuerpo de Socorro Italiano de la Orden de Malta (CISOM) – y hoy estoy aquí para dar mi contribución a este mar de gente que está dando sus últimos respetos al Papa Francisco».

Un voluntariado que se siente como un agradecimiento por toda la inspiración recibida. «Francesco ha sido un punto de referencia – continúa el médico – para mí, en particular, porque trato específicamente con migrantes. Con los médicos del CISOM atendemos a migrantes en Lampedusa, a bordo de la Guardia Costera. Atendemos a los que, como dijo el Pontífice, nacieron en el lado equivocado del Mediterráneo. En mi ASL también me ocupo de los migrantes. Estoy a cargo de la unidad operativa, me llamo a mí mismo el último médico de los últimos».

Seguridad de alta tecnología por el funeral del Papa Francisco (ANSA)

Hoy es un día de emociones, recuerdos y despedidas. «Es una alegría participar en este momento de la historia de la Iglesia despidiendo al Papa Francisco», dice el padre Diego, de los Carmelitas Mensajeros del Espíritu Santo, de Brasil, acompañando a un grupo de cincuenta y ocho personas. «Es un momento muy emotivo para mí. Quería alabar a Dios por la vida del Papa Francisco, un Pontífice que ha llegado a mi corazón».

El poderoso mensaje de los gestos

«Estoy aquí en el funeral del Papa – dice el joven Matteo, de Piove di Sacco (Padua), con el Grupo de Jóvenes 2010 – porque me gustó cómo trató a la gente que normalmente estaba marginada. Por eso lo recuerdo como uno de los mejores Papas de la historia». Un Papa que deja iconos sagrados en los corazones, grabados en la memoria con gestos fuertes. Siempre llevaré en mi corazón la imagen de Francisco, que en las cárceles lavaba los pies a los presos».

Seguridad de alta tecnología por el funeral del Papa Francisco (ANSA)

«Nos volveremos a encontrar con él»

«Hoy queremos despedirnos de un Papa maravilloso – dice Fátima, de Nigeria, hermana de la Compañía del Santo Niño Jesús – y testimoniar que estamos orgullosos de él. Estamos muy contentos del modo en que interpretó su liderazgo religioso y de cómo llevó a todos los cristianos y a todas las personas con su poderoso estilo. Por una parte, lloramos su fallecimiento, pero al mismo tiempo celebramos y acogemos su legado espiritual, los valores espirituales que nos ha dejado».

La alegría de heredar un precioso tesoro de valores supera la tristeza de perder a un ser querido. «La presencia de esta multitud envía un mensaje al mundo entero, no sólo aquí y ahora, sino también para el futuro. Somos de países y comunidades diferentes, y trabajamos en lugares distintos, pero sin duda nos esforzaremos por reflexionar sobre la vida del Papa Francisco para tomarla como ejemplo para vivir la nuestra». Reconfortante es la seguridad de que la pérdida es sólo temporal y ya tiene sabor a esperanza. «Francisco ya está en el cielo y un día – concluye Fátima – nos reencontraremos con él y celebraremos con nuestro Señor Jesucristo en el cielo».