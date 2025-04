Carlos y Camilla en visita privada al Papa en su aniversario de boda

La realeza británica, de visita de Estado en Italia del 7 al 10 de abril, fue recibida esta tarde por Francisco para una visita privada a la Casa Santa Marta, donde el Pontífice continúa su convalecencia tras ser ingresado en el Hospital Gemelli. El Papa y el Rey se desearon mutuamente una pronta recuperación.

Salvatore Cernuzio - Ciudad del Vaticano

En un día especialmente significativo para su familia, entre su 20º aniversario de boda y el cuarto aniversario de la muerte de Felipe de Edimburgo, los miembros de la realeza británica Carlos y Camilla -de visita oficial en Italia del 7 al 10 de abril- se han reunido esta tarde en privado con el Papa Francisco. El encuentro ha tenido lugar en la Casa Santa Marta, donde el Pontífice se encuentra convaleciente desde hace más de dos semanas, tras ser ingresado en el Hospital Gemelli, y donde recientemente ha reanudado algunos encuentros.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informa: «El Papa Francisco se ha reunido esta tarde en privado con Sus Majestades, el Rey Carlos y la Reina Camilla. Durante el encuentro, el Papa ha expresado sus mejores deseos a Sus Majestades con motivo de su aniversario de boda y ha correspondido a los deseos de Su Majestad de una pronta recuperación de su salud».

Una referencia, esta última, al estado de salud del Rey, hospitalizado a finales de marzo debido a los efectos secundarios de un tratamiento contra el cáncer diagnosticado hace un año.

El Palacio de Buckingham había anunciado un encuentro oficial con el Papa a principios de marzo, mientras Francisco llevaba unos días hospitalizado por una neumonía bilateral, explicando que la realeza británica pasaría la primera etapa de su viaje a Italia para celebrar el Jubileo con el Papa en el Vaticano. Una nota posterior del 24 de marzo anunciaba que el Rey Carlos III y su consorte ya no verían al Papa debido a razones relacionadas con su convalecencia. Sus Majestades expresan al Papa sus mejores deseos para su convalecencia y esperan visitar la Santa Sede tan pronto como se haya recuperado».

Un deseo que la pareja pudo expresar en persona durante su encuentro el miércoles 9 de abril por la tarde. Carlos III no solo es monarca del Reino Unido, sino también cabeza de la Iglesia anglicana. En 2019, en vísperas de la canonización del cardenal John Henry Newman, el primer británico proclamado santo desde hacía más de cuarenta años, el entonces príncipe de Gales había escrito un artículo en L'Osservatore Romano, en el que calificaba el acontecimiento de «motivo de celebración no solo en el Reino Unido y no solo para los católicos, sino también para todos aquellos que aprecian los valores que lo inspiraron». Carlos asistió entonces a la ceremonia en el Vaticano el 13 de octubre de 2019, al término de la cual saludó al Papa Francisco.

Durante su visita de tres días, los monarcas británicos se reunieron con el Presidente de la República, Sergio Mattarella, y con la Primera Ministra, Giorgia Meloni. El Rey pudo dirigirse a la Asamblea del Parlamento reunida en Montecitorio.