Reina: Nuestro obispo nos fue dado como signo luminoso del Evangelio

Misa celebrada en sufragio por el Papa Francisco en la Basílica de San Juan de Letrán. El Cardenal Vicario de la Diócesis de Roma: «Su amor a la Iglesia, su atención a los últimos, su valentía profética quedan grabados en el corazón del pueblo cristiano»

Beatriz Guarrera - Ciudad del Vaticano

En esta Santa Eucaristía, en la que celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte, recordamos con emoción y gratitud a nuestro obispo, el Papa Francisco. Damos gracias a Dios por habernos lo dado como signo luminoso del Evangelio. Con estas palabras, el cardenal Baldassare Reina, vicario del Papa para la diócesis de Roma, abrió la celebración eucarística en sufragio por Francisco, presidida esta tarde, 21 de abril, en la Basílica de San Juan de Letrán, en presencia de sacerdotes, diáconos y numerosos fieles. «Su amor por la Iglesia, su atención a los últimos, su valentía profética y su incansable proclamación de la ternura de Dios —dijo Reina con voz emotiva— siguen grabados en el corazón del pueblo cristiano. Encomendamos su alma a la misericordia del Padre para que lo acoja en la paz y la alegría del Reino eterno».

Unidos en oración

En la basílica repleta de fieles y religiosos, se elevó fuerte y potente la oración por el alma del Obispo de Roma. Una oración hecha de rostros, manos y voces de romanos de nacimiento y de adopción, de sacerdotes y religiosas venidos de todo el mundo por motivos de estudio en las diversas universidades pontificias o por servicio en las parroquias o en las numerosas instituciones caritativas del territorio. También estuvieron presentes autoridades civiles, entre ellas el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri.

Las lágrimas de María Magdalena

“Nuestra Diócesis derrama esta tarde las lágrimas de María Magdalena”, dijo el Cardenal Vicario Reina en su homilía. El amigo de Jesús que salió cuando aún estaba oscuro para ir a la tumba de Jesús, buscando allí, en ese último contacto con su cadáver, el consuelo de la pérdida. Tanto amor, lágrimas y oscuridad. Y sí, la fe pascual es así: entra en la oscuridad, mientras aún está oscura, recoge las lágrimas, comprende amando. Del mismo modo, la pregunta dirigida a la mujer se dirige a la diócesis de Roma: ¿Por qué lloráis? «Lloramos a nuestro obispo», continuó Reina, «el testigo del Evangelio, el apóstol de la misericordia, el profeta de la paz, el amigo de los pobres. Nos sentimos suspendidos, como ovejas sin pastor». El dolor es tan grande que uno se siente como María Magdalena: "Estamos perdidos sin su cuerpo, su voz, sus gestos. Éramos su pueblo, su diócesis".

Un momento de celebración

La misión se realiza mezclando corazón y Evangelio.

En este tiempo de sufrimiento, sin embargo, debemos tener presente el mensaje dejado por el Pontífice y su llamado a seguir al Señor en fidelidad al Evangelio. “Nos dio ejemplo al cambiar su lenguaje y su estilo”, explicó el cardenal vicario. El Papa Francisco también fue un modelo en su petición de cercanía a los que están lejos: «Nos pidió salir, no esperar a la gente, sino ir a buscarla —dijo Reina—, especialmente a quienes no esperan ser considerados, deseados, buscados, y salir a las periferias geográficas y existenciales. Nos hizo comprender que la Palabra pide nuestra carne, y que la misión se realiza uniendo corazón y Evangelio». Su petición fue “transformar la Iglesia en un hospital de campaña”. “Llevo en mi corazón”, dijo el cardenal, “la fuerza de su insistencia en repetir “siempre, siempre, siempre”… para indicar que el perdón es un don que trasciende fronteras”.

Su palabra de paz

“Fue un Papa que no cambió su forma de actuar cuando se trató de ensuciarse con barro”, observó Reina, recordando que “los pobres y los migrantes eran para él el sacramento de Jesús en un mundo gobernado por la globalización de la indiferencia”. “El mundo siente el silencio de su voz justo cuando su palabra era la única capaz de no rendirse ante el fracaso de la búsqueda de la paz.” La paz, en cambio, es «la palabra del Resucitado», que vence la muerte de toda esperanza. “Así también nosotros, en el huerto del sepulcro de Jesús, viendo quitada la piedra, pedimos aligerar el peso que pesa sobre nuestro corazón”, afirmó el cardenal vicario. “Acabamos de celebrar la Pascua”, continuó, “y nos ha conmovido la muerte de nuestro obispo, el papa Francisco. Se nos pide que no lo retengamos, como María Magdalena. No que nos quedemos en su muerte, sino que lo dejemos ir en su regreso al Padre. La promesa de ser partícipes de la Resurrección de Cristo nos sostiene en la fe, nos da esperanza y nos consuela en el dolor”.

Misa en San Juan de Letrán en sufragio por el Papa

Sus enseñanzas permanecerán

Toda la basílica, entre la emoción y las lágrimas, elevó una súplica especial durante la oración de los fieles: «Dios, Padre de misericordia, acoge a tu siervo y nuestro Papa Francisco en la Jerusalén celestial: concédele contemplar eternamente el misterio al que sirvió fielmente en la tierra». Una oración que todos los presentes hicieron suya. "Lamentamos mucho la muerte del Papa; no fue repentina. Su situación era conocida, pero esperábamos que hubiera podido ir un poco más allá", dijo una pareja romana. Incluso una joven estudiante del Conservatorio de Roma, procedente de Japón, expresó su pesar: “Me quedé muy sorprendida, recé mucho por él”. Paola, una mujer romana, dijo que caminó desde el barrio de Casal Bertone hasta San Giovanni para asistir a la misa en memoria del papa Francisco: «La noticia de su muerte me impactó. Lo quería muchísimo. Fue un gran papa, una persona profunda y comprometida con los pobres». Entre los presentes también había algunos peregrinos que estaban en Roma con motivo del Jubileo, como un grupo de monjas indias reunidas en oración. “Nuestro Papa se ha ido”, concluyó un joven romano. “Él nos deja, pero sus enseñanzas permanecen entre nosotros”.