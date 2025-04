La adolescencia "rebelde" descubre la esperanza

Vida y pérdida se entrelazan en la experiencia de las nuevas generaciones, llegadas a Roma para el Jubileo tras el funeral de Francisco: sin "respuestas" seguras, pero con la fuerza de la cercanía. La Iglesia "vuelve a empezar" confiándoles su nuevo camino.

Edoardo Giribaldi - Ciudad del Vaticano

Las "paradojas" de nuestro tiempo han sido a menudo acogidas, casi acariciadas, por la atenta mirada del Papa Francisco, capaz de leerlas sin juzgar, con la comprensión de quien camina entre los hombres. La más evidente, la más cruel, sigue siendo la de la desigualdad: "Cuando unos pocos festejan opíparamente y demasiados no tienen pan para vivir". Y, sin embargo, quizá también haya paradojas buenas, capaces de desquiciar el statu quo, como a menudo ha pretendido Francisco, y de devolver el sentido incluso al dolor. Paradojas que brillan bajo la frágil luz de la esperanza, ese mismo valor que parece paradójico en un mundo tan acostumbrado a la fealdad.

Miles de jóvenes participaron en la santa misa en el segundo día de los novendiales en sufragio por el Papa Francisco el domingo 27 de abril de 2025.

Gritos, sonrisas, alguna que otra palabrota lanzada para sentirse mayor. La Via della Conciliazione no ha cambiado, pero hoy, domingo 27 de abril, caminar por ella transmite una sensación diferente. Ayer mismo, en esa misma calle, el mundo saludó al Papa Francisco. Sólo un día después, decenas de miles de jóvenes, procedentes de todos los rincones del mundo, la recorren festivamente en dirección a la Plaza de San Pedro, haciendo ese "ruido" que el Papa tantas veces les ha instado a hacer.

"Nada será demasiado grande"

La tensión entre memoria y horizontes de futuro se lee en las palabras del cardenal Pietro Parolin, que en la homilía de la segunda Misa de los Novendiali en sufragio del Pontífice exhorta a los jóvenes:

"No olviden nunca alimentar vuestra vida con la verdadera esperanza que tiene el rostro de Jesucristo. Nada será demasiado grande ni demasiado desafiante con Él".

Jubileo de los adolescentes, del 25 al 27 de abril de 2025.

Estar allí, "una gracia"

Mientras se espera a que empiece la celebración, la escena se llena de pequeñas fotografías de normalidad: improvisados juegos a 40 en las aceras, scrolling -verbo utilizado para describir el movimiento del pulgar desplazándose de abajo arriba en la pantalla de los teléfonos- distraídos, algunos chicos dormidos con sus mochilas bajo la nuca, recuperándose del cansancio de una noche romana. Escenas de la infancia y del futuro, superpuestas como transparencias.

Cuando el "ruido" es demasiado fuerte, son los acompañantes quienes ponen orden. Silenciosamente presentes, como faros amables. El Fray Austin, religioso de la Orden Menor Capuchina venido de California, cuenta un viaje que comenzó para visitar Asís y Roma, pero que de repente se convirtió en parte de una historia más grande: "Una gracia", dice con sencillez, hablando del funeral del Papa.

La Iglesia “vuelve a empezar” desde los jóvenes, dice un joven de Friuli Venezia Giulia. Junto con sus amigos, cuenta una auténtica peregrinación a Roma, vivida en la pobreza, "sin ducharse siquiera", viviendo el viaje en su sentido más auténtico.

Las respuestas al dolor, que no están ahí

Llamar “gracia” a un funeral. Hablar de "recomenzar". He aquí la paradoja que el corazón joven puede comprender sin vergüenza, incoherencia, hipocresía. Fray Austin, con quien nos encontramos ayer, vuelve esta mañana a la plaza con un grupo de jóvenes. Entre ellos está Dawn, de 22 años, ojos oscuros y piercing en la nariz. "Ayer compartiste un hermoso pensamiento con el grupo. ¿Te gustaría repetirlo?", le pregunta el religioso. Ella vacila. Su voz es insegura, su sonrisa contenida. "Hagámoslo sin grabaciones", propone el fraile, y Dawn, que en realidad es del Estado de Oregón, se va soltando poco a poco. Habla de una canción que escuchó en el vuelo: One of Us, de Joan Osborne, una balada rock de 1995 que se pregunta si Dios no es, después de todo, "uno de nosotros", "un extraño en el autobús". La última estrofa, suspendida en una línea de guitarra eléctrica, dice:

"Nobody callin' on the phone, 'cept for the Pope maybe in Rome". ""Nadie llamando por teléfono. Sólo, quizá, el Papa en Roma".

Pero, ¿y si ni siquiera el Papa puede responder a las grandes preguntas sobre la vida y la muerte? Dawn cuenta haber visto un reel en Instagram -porque no todo scroll viene mal- en el que el Papa Francisco admitía, ante unos adolescentes rumanos ayudados por la ONG "Fdp Protagonistas en la Educación", que lleva años activa en el país europeo, que algunos “porqués” no tienen respuesta: "¿Por qué sufren los niños? ¿Quién puede responder a esto? Nadie". Y es ahí, en el no saber, donde se esconde una forma de esperanza: "Bueno, si no hay consuelo en las respuestas", prosigue Dawn, "creo que sólo puede venir del hecho de que, en cierto modo, Dios es realmente uno de nosotros. Eso me reconforta, sí".

Esperanza compartida entre generaciones

Los jóvenes saben ser implacables con su sinceridad: basta una foto tomada en horizontal -en lugar del formato vertical, más adecuado para las redes sociales- para que un acompañante sea tachado de boomer.

"Adolescencia rebelde", como la llamó el Papa Francisco, refiriéndose a la presencia de chicos y chicas "que, por complejas razones históricas y culturales, experimentan con mayor fuerza la necesidad de hacerse autónomos de sus padres, casi de 'liberarse' de la herencia de la generación precedente'".

En este caso, las disputas entre los boomers, personas de entre 52 y 70 años, y los jóvenes de la Generación Z, se limitan a bromas de buen tono. Bajo las bromas se vislumbra una verdad más profunda: una alianza silenciosa en la que los adultos hacen posible el evento y los jóvenes le dan vida, color, corazón. La sabiduría no tiene edad. Está en los jóvenes, que enseñan sin saberlo. Está en los mayores, que dan destellos que ven más allá del horizonte. Cuánto insistió el Papa Francisco en valorar la relación entre nietos y abuelos, capaz de enseñar "a cultivar los afectos más importantes, que no se obtienen a la fuerza, no aparecen con el éxito, sino que llenan la vida".

El verdadero "encanto" de la juventud

Al despedirse, el Hermano Austin deja caer su teléfono al suelo. El religioso se agacha, se roza la espalda con una mueca. "Me estoy haciendo viejo", admite. El síndrome de Peter Pan, el "miedo a lo definitivo". Se vive en un "tiempo suspendido", se desearía prolongarlo hasta el extremo. Francisco ha sabido leer este aspecto de la juventud en la Exhortación apostólica postsinodal Christus Vivit, dedicada precisamente a las nuevas generaciones. Su partida a la Casa del Padre parece invitar a todos los jóvenes -y no sólo a ellos- a no quedarse quietos. A pasar por el dolor. A hacer "elecciones", incluso cuando dan miedo. Este, el último "encanto" de la juventud.

Jóvenes participan en la santa misa del segundo día de los novendiales en sufragio por el Papa Francisco este domingo 27 de abril de 2025.

Un punto de distribución de agua.