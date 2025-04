El Papa ha preparado las meditaciones del Viernes Santo

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informa sobre el estado de salud de Francisco, quien se encuentra convaleciente en la Casa Santa Marta: se registran avances en la movilidad, la respiración y la voz. El uso de oxígeno de alto flujo es ya “residual” y está limitado a “fines terapéuticos”, mientras que se prolongan los periodos en los que el Pontífice “logra prescindir” del oxígeno.

El Papa Francisco continúa mejorando en su recuperación, registrando avances en su movilidad, respiración y voz, según las últimas actualizaciones proporcionadas este Martes Santo, 15 de abril de 2025, por la Oficina de Prensa de la Santa Sede. El Pontífice se encuentra convaleciente en el Vaticano desde el 23 de marzo, tras ser dado de alta del Hospital Gemelli.

El Papa sigue manteniendo encuentros de trabajo, aunque más breves, con algunos superiores de la Curia. Además, continúa con su fisioterapia motora y respiratoria, así como con ejercicios específicos para mejorar su voz. El uso de oxígeno en altos flujos es ahora "residual" y se limita a "fines terapéuticos", realizándose principalmente por la tarde y solo cuando es necesario. En cuanto a su oxigenación, se observan "períodos más largos" en los que el Pontífice ya no necesita el apoyo de las cánulas nasales.

La Oficina de Prensa también ha dado a conocer detalles sobre las celebraciones litúrgicas de Semana Santa. La Misa Crismal, que se celebrará el Jueves Santo, 17 de abril, a las 9:30 en la Basílica de San Pedro, será presidida por el cardenal Domenico Calcagno, presidente emérito de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA).

El Viernes Santo, 18 de abril, a las 17:00, será el cardenal Claudio Gugerotti, prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales, quien oficiará la celebración de la Pasión en la Basílica Vaticana. La tradicional ceremonia del Vía Crucis, prevista a las 21:15 en el Coliseo, será presidida por el cardenal Baldassare Reina, vicario general de Su Santidad para la diócesis de Roma. Las meditaciones para esta pía práctica han sido preparadas por el Papa y se publicarán al mediodía.

La Oficina de Prensa subraya que es el propio Papa quien ha delegado la presidencia de estas liturgias a los cardenales mencionados. Aunque aún no se ha confirmado su participación en los ritos del Triduo Pascual, el calendario completo de las celebraciones en la Basílica de San Pedro será publicado a lo largo del día, incluida la Misa de la Cena del Señor del Jueves Santo, que tendrá lugar a las 18:00. No obstante, esta última no está programada como una de las celebraciones papales.

