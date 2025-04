"Nuestra caricia al Papa", el homenaje de los amigos de la calle a Francisco

Una treintena de personas vinculadas al periódico escrito por los pobres y fuertemente deseado por el propio Obispo de Roma rindieron homenaje a sus restos en la Basílica Vaticana. Muchos lo han conocido durante los almuerzos en el Aula Pablo VI, en Santa Marta antes de sus viajes, y durante las visitas a los dormitorios que él quería alrededor de San Pedro.

Benedetta Capelli – Ciudad del Vaticano

Las lágrimas de Grazia, las lágrimas de Bartolo, el homenaje silencioso de Fabrizio. La compañía del Osservatore di Strada ha devuelto a Francisco esa mirada amorosa que él como padre regaló incondicionalmente, poniendo a los pobres en el centro de su enseñanza, pensando en ellos y cuidándolos, ofreciéndoles asistencia médica, duchas para lavarse, una cama para dormir y un periódico donde expresar los propios pensamientos, donde poder poner la mirada -siempre la misma- sobre la realidad. Esta tarde en San Pedro se rindió homenaje a los restos del Papa.

Antes de entrar a la Basílica

La reunión estaba prevista para las 14,30 frente a la entrada del Petriano pero la compañía llegó temprano por miedo a ser bloqueada por la gran cantidad de personas que hacían cola para el homenaje al Papa. Fray Agnello, párroco de la Basílica Vaticana y amigo de esta humanidad herida por una vida que no ha hecho descuentos, los acompañó junto a Don Stefano, Piero y tantos otros que los cuidan con cuidado y gracia. Desde allí el paso hacia Piazza Santa Marta y luego la entrada por la Porta della Preghiera. Muchos miran a su alrededor asombrados por la belleza de la Basílica, intentan ver el féretro del Papa, observan el paso incesante de los fieles. Poco a poco llegan ante su amigo, el Papa que los miró y los amó. Es un momento conmovedor, verdaderas lágrimas corren por los rostros de algunos, la señal de la cruz, un beso lanzado hacia Francisco, luego la oración que se dice mirando al Papa, confiándole pensamientos, recuerdos y esperanzas. La compañía se disuelve, cada uno vuelve a su vida con la certeza de que la cura del Papa quedará para siempre en su alma.

Listos para el homenaje al Papa

“Uno de nosotros”

Giuseppe escribe en el Osservatore di Strada, incluso en el último número está su firma, se nota y es periodista. “Fuiste –escribe– ese rayo de luz que, delicada pero poderosamente, iluminaba la oscura oscuridad que cínicamente se apoderaba de nuestra mirada”. “Tuvo una relación muy directa con nosotros, fue un Pontífice muy cercano a las necesidades de los necesitados, era de todos, pero sobre todo nunca se olvidó de las personas más humildes, por eso lo consideramos uno de los nuestros”.

En fila para dar el último adiós a Francisco

Amigo y padre

Entre los amigos del Osservatore di Strada se encuentra también Bartolo Mercuri , presidente de la asociación “ Il Cenacolo” con sede en Maropati, en la provincia de Reggio Calabria, una ciudad de 1400 almas a los pies del Aspromonte. Lo llaman “Papa África” porque ayuda a los inmigrantes de la llanura de Gioia Tauro. Fue una gran alegría verlo por última vez. El papa Francisco ha estado más cerca de mí que nadie en el mundo. El Señor me ha usado para ayudar a cientos de miles de personas durante 25 años y Francisco ha estado cerca de mí, especialmente durante la pandemia, cuando envió al cardenal Krajewski con una camioneta llena de alimentos, me dejó una buena suma y ayudamos a todos los pobres de Calabria. Luego, hace dos meses, el limosnero visitó a los niños del campamento de San Ferdinando, permitió la construcción de las duchas y donó la lavandería. Bartolo cambia su vida en prisión, tras las rejas conoce el amor de Dios. Pasé 25 meses siendo inocente, pero —explica— entendí lo que significa el sufrimiento y por eso debo ayudar a todos los que sufren. Le prometí a Dios que ayudaría a cualquier pobre, a cualquier persona que sufriera y que conociera en mi vida. «Il Cenacolo» cuenta con 7.000 personas asistidas. «Es una pequeña esperanza —dice Bartolo— para muchos pobres de Piana di Gioia di Tauro, que son muchísimos, sobre todo niños africanos, ucranianos, búlgaros y rumanos. Les damos un poco de esperanza». Estoy seguro de que el Papa me ayudó en la tierra y me ayudará desde el cielo; estoy seguro de que también intercede por mí porque me ama. Una vez me vio triste, amargado, desconsolado porque me sentía solo a pesar de estar rodeado de tantos voluntarios. Estábamos en Santa Marta, a la hora del almuerzo, le había llevado cítricos y él notó mi tristeza. Me dijo: «Eres más fuerte en la tristeza que en la alegría. Dios está contigo». Estas palabras quedaron grabadas en mi corazón; nunca las olvidaré. Para mí, el Papa Francisco fue más que un padre.

Oración por Francisco

Las lágrimas de Francisco

Francesco es voluntario de “Il Cenacolo”, en el campamento de San Ferdinando comprendió quiénes son los últimos de la tierra, “la carne herida de Cristo”. Se emociona tras ver al Papa, confiesa haber llorado. Recordad su regalo: una encíclica y el rosario que guarda celosamente en casa. Por la noche rezamos con mi esposa y los niños. Es una emoción enorme e indescriptible. Me puse a llorar al pasar frente al Papa. Al verlo allí, con sus restos mortales, me conmovió. “Lo recordaré siempre como el Papa de los últimos, de los que sufren, de los necesitados, lo recordaré como una caricia que llegó inesperadamente a mi vida”.

Bartolo, el tercero a la derecha, Francesco, el cuarto.

Los rosarios de Francisco

Miles de rosarios del Papa Francisco fueron distribuidos este día a los pobres de la ciudad de Roma. El cardenal Konrad Krajewski, limosnero del Papa, los trajo con la intención de regalar para siempre la “caricia” del Santo Padre. Una distribución que se realizó en comedores sociales, dormitorios y estaciones: los principales lugares de refugio para las personas sin hogar.

