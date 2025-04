Mujeres comprometidas en el diálogo interreligioso: Francisco, guía y maestro

La red de mujeres de diferentes confesiones, teólogas, académicas, representantes de organizaciones o asociaciones, líderes de sus comunidades, recuerda al Pontífice: «Que su memoria sea una bendición y una llamada a seguir construyendo un mundo en el que todos sean escuchados, valorados y empoderados».

Elena Dini - Ciudad del Vaticano

Entre las diversas expresiones de condolencia por el Papa Francisco que han llegado de todo el mundo desde su muerte, se encuentra también la de un grupo de mujeres de diferentes confesiones, teólogas, académicas, representantes de organizaciones o asociaciones, líderes de sus propias comunidades, que se reunieron en una conferencia organizada en el Vaticano por el Dicasterio para el Diálogo Interreligioso y que desde entonces han decidido seguir en contacto regularmente y organizarse en una red. Cuando murió el Pontífice, el deseo de conmemorarlo se transformó rápidamente en acción y se publicó un mensaje.

Francisco y las mujeres

«Como mujeres de diferentes tradiciones religiosas», escriben, »nos unimos en un espíritu de profundo respeto y gratitud para honrar la vida y el legado del Papa Francisco. En sus años de servicio ha defendido y afirmado la dignidad espiritual, el liderazgo y la sabiduría de las mujeres en las comunidades religiosas de todo el mundo.» En un momento en el que, prosiguen, «las voces de las mujeres de fe siguen luchando por ser plenamente escuchadas, su reconocimiento de nuestra presencia y contribuciones ha dado esperanza y aliento no sólo a las mujeres católicas, sino a las mujeres de todas las tradiciones religiosas».

Compromiso con el diálogo interreligioso



Monseñor Indunil Janakaratne Kodithuwakku Kankanamalage, secretario del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, recuerda el acontecimiento que presentó a estas mujeres en enero de 2023: la conferencia Mujeres construyendo una cultura del encuentro interreligioso, una iniciativa interdicasterial, en colaboración con la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, que tenía como eje central las intuiciones del Santo Padre.«Nos habíamos dado cuenta -explica Kodithuwakku Kankanamalage- de que las mujeres no estaban suficientemente representadas en las mesas de diálogo. En 2017, nuestra Asamblea Plenaria versó sobre el tema del papel de la mujer en la educación para la fraternidad universal, y el discurso del Santo Padre a los participantes lanzó algunas intuiciones fundamentales que quisimos retomar en 2023: las mujeres -dijo el Papa Francisco- están a menudo más comprometidas que los hombres en el diálogo de la vida, pero no es seguro que no apliquen también sus competencias en el ámbito del diálogo teológico y espiritual». Y subrayó: «La complementariedad y la colaboración son importantes y el diálogo es un camino que hombres y mujeres deben hacer juntos, no separados».

Recuerdos personales

En la conferencia, los ponentes se reunieron con el Pontífice el 26 de enero de 2023.Ese momento dejó una profunda impresión en los participantes.«Recuerdo vivamente que me dio un apretón de manos firme y una sonrisa alegre.Me arrodillé porque, según mi cultura, así se saluda a los mayores y a quienes tienen autoridad (un gesto de respeto), pero enseguida me pidió que no lo hiciera. Fue una muestra de gran humildad», dice Ruth Mkwaira, de Malawi, que añade: “Invitarme, como miembro de la religión tradicional africana, a una plataforma y a una red mundial será para siempre un momento decisivo en mi vida”. Christie Chang, ex presidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Budistas Sakyadhita, de Taiwán, recuerda cómo el Papa le hizo una broma sobre un ideograma del texto que le estaba mostrando: «Los dos nos echamos a reír y las cámaras captaron ese momento, que se quedó en mi corazón». «Para mí Francisco fue un guía, un modelo, un maestro a pesar de que él era católico y nosotros budistas», concluyó Chang.

Comprometido con la fraternidad

«El Papa Francisco no se limitó a hablar o escribir sobre las mujeres, actuó concretamente», comenta Alissa Wahid, musulmana, directora de la Red Gusdurian en Indonesia.Desde Israel, la rabina Tamar Elad-Appelbaum recuerda: «El Papa insistió en que el liderazgo de las mujeres es importante para detener el odio y la destrucción y crear un lenguaje de fe y responsabilidad.Insistió en reunirse con nosotras y hablarnos de ello.Insistió en bendecir personalmente a cada una de nosotras, la religión y el país del que procedemos, y en honrar nuestra contribución».La red de mujeres concluye así su mensaje: «Nos unimos a personas de todo el mundo en el duelo por su fallecimiento y en la celebración de su compromiso con la justicia, la misericordia y la paz.Que su memoria sea una bendición y una llamada a seguir construyendo un mundo en el que todos seamos escuchados, valorados y empoderados.Con dolor, gratitud y solidaridad».