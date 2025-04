Marengo: El Papa ha escrito nuevas páginas para Mongolia

El país del este asiático llora la muerte del Pontífice, que realizará una visita apostólica a la capital, Ulán Bator, en 2023. Francisco es considerado el impulsor de nuevas relaciones con la Santa Sede. El Cardenal: con ese viaje abrió un camino en los corazones. Khamba Nomun Khan D. Javzandorj, abad primado del budismo mongol, ofrece una oración ritual por el alma del Pontífice.

Federico Piana - Ciudad del Vaticano

Incluso en uno de los suburbios más extremos y pobres del mundo, la muerte del Papa Francisco ha sumido a la población en la desesperación. Sin embargo, en Mongolia, un estado del este asiático situado entre dos gigantes como China y Rusia, los católicos son menos del 1%. “Pero el Santo Padre hizo un gran avance en los corazones cuando visitó Ulán Bator, la capital de la nación, en el otoño de 2023. Y de hecho fue el presidente de la república, Ukhnaagiin Khürelsükh, quien fue el primero en enviar sus condolencias”, dijo el cardenal Giorgio Marengo , prefecto apostólico de Ulán Bator, en una conversación con los medios vaticanos.

Llanto coral

El asesor que transmitió el mensaje presidencial de condolencias subrayó cómo ese histórico viaje apostólico “representó una nueva página, escrita con letras de oro, en las relaciones entre Mongolia y la Santa Sede”. Pero hay más, añade el cardenal: «El Khamba Nomun Khan D. Javzandorj, abad primado del budismo mongol, me llamó para decirme que está ofreciendo una oración ritual por el alma del papa Francisco, como ya hizo durante su reciente hospitalización, tras haberlo conocido personalmente en el Vaticano el pasado enero. Y, además, el expresidente Enkhbayar tradujo personalmente la encíclica «Fratelli tutti» al mongol , pues le ha parecido de suma importancia transmitir el mensaje de fraternidad universal que nuestro mundo necesita más que nunca».

Esperanza hasta el final

El prefecto apostólico de esta pequeña congregación católica de 1400 fieles se conmueve al recordar el momento en que se enteró de la muerte del Pontífice: «Estábamos reunidos para la habitual reunión del Lunes de Pascua, celebrando juntos la Eucaristía en la pequeña capilla de nuestra casa de espiritualidad, a las afueras de Ulán Bator. Habíamos estado reflexionando sobre el pasaje evangélico del día, inspirándonos también en las palabras del Santo Padre pronunciadas en el mensaje Urbi et Orbi del día anterior: «El mal no ha desaparecido de nuestra historia, permanecerá hasta el final, pero ya no tiene dominio, ya no tiene poder sobre quienes acogen la gracia de este día. […] Hermanas y hermanos, especialmente ustedes que sufren y se encuentran angustiados, su grito silencioso ha sido escuchado, sus lágrimas han sido recogidas, ¡ni una se ha perdido! En la pasión y muerte de Jesús, Dios cargó sobre sí todo el mal del mundo y con su infinita misericordia lo venció». “¡Incluso su último mensaje público fue un mensaje de esperanza!”.

La muerte no prevalece

Marengo también señala un detalle que parece condensar todo el amor de Mongolia por Francisco: «Cuando nos enteramos, lágrimas y miradas perdidas se alternaron en los rostros de los fieles y los misioneros que trabajan por el Evangelio en la tierra de Gengis Kan. Sin embargo, esos hombres y mujeres tuvieron que rendirse a esa esperanza, más fuerte que la muerte, de que él, el Papa que vino aquí a Mongolia, vivió hasta el final».