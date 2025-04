Los pobres que no olvidarán al Papa Francisco

En el Palazzo Migliori, junto a la Plaza de San Pedro, los huéspedes siguieron la misa funeral por el Pontífice en un ambiente tan íntimo como en un verdadero hogar. Unos con emoción, otros en silencio, todos con gran gratitud hacia quien les amó profundamente

Benedetta Capelli - Ciudad del Vaticano

Amanece, las calles ya están abarrotadas de gente, hay un bullicio, un frenesí por entrar en la Plaza de San Pedro para ganar el mejor sitio y participar en el último adiós al Papa Francisco. Este mundo exterior desaparece al subir las escaleras del Palazzo Migliori, la residencia construida en 1800 por la noble familia romana que el Pontífice donó en 2019 a los pobres, ahora confiada a la Comunidad de Sant'Egidio.

Las escaleras conducen al segundo piso, donde se encuentran los comedores. Marco Cimolino, que lleva aquí casi seis años, está ocupado con el desayuno. Ha preparado leche y café, panecillos y bocadillos. Poco a poco la casa se despierta, los huéspedes, unas 45 personas, 22 son italianos, la mayoría. Sólo hay cinco mujeres, dos de ellas: Emilia y Rosa también tienen cuidadoras. Hoy el día es diferente, la rutina cambia, los huéspedes pueden quedarse más allá de las 8, la hora habitual de salida. Todos pueden quedarse para ver el funeral de Francisco, el Papa que sienten como un amigo fraternal, Padre, uno de ellos.

El sello en la piel

Antes de la misa funeral, muchas personas se marcharon, prefirieron mezclarse con la multitud, alejarse, pero no para faltar al respeto al Papa Francisco. Lo hicieron por ese sentimiento innato de vergüenza que te pega la calle, como un sello en la piel, por el que te sientes inadecuado e incómodo porque no te has duchado y no tienes ropa limpia; por ahí pasa también la dignidad. En sus palabras hay aprecio, gratitud, buenos recuerdos. Gennaro, de 84 años, comenta la ceremonia, conoce a obispos y cardenales. Junto a él están las caras más familiares para los invitados, como Carlo Santoro y Marco Bartoli, de la Comunidad de Sant'Egidio, está Marco Cimolino, que vive con ellos, con «sus chicos», dice, o Pina, la señora de la limpieza que se asoma para ver si ha empezado el ritual antes de volver a sus quehaceres.

Mirando al Papa Francisco

Los ojos de esta humanidad están fijos en la pantalla, es el homenaje al Papa que les ha amado profundamente. Violetta sujeta en sus manos el rosario y el móvil, de vez en cuando cuenta episodios históricos relacionados con las iglesias de Roma o lo que encontró en la basura, al cuello lleva unos auriculares porque dice que se concentra mejor si escucha música, en sus pies zapatillas abiertas pero también una falda con hilos dorados, signo de una feminidad que ni la calle borra.

Nikolai ha colocado su gorra amarilla con las palabras «Diócesis de Parma» sobre la mesa donde se sirve el almuerzo, lleva una camiseta -también amarilla- que recuerda una frase de Juan Pablo II. Rosa ha elegido sentarse de lado, está atenta y mira la televisión aunque de vez en cuando se queja de dolor en las piernas. Nicholas tiene aplomo inglés, pero los casi 40 años que ha pasado en Roma le han cambiado. Está a punto de cumplir 70 años y desde esta mañana tiene los ojos vidriosos; cuando habla, a menudo hace pausas porque no le salen las palabras. Aquí el recuerdo del Papa Francisco, de su atención a los pobres, está vivo, es real, conmueve.

El Papa Francisco visitó Palazzo Migliori en 2019

Llega Emilia, que había bajado a fumar, se sienta y bromea con Marco. Lleva un paraguas de colores en la mano, el día es soleado pero nunca se sabe. Lleva un gorro de lana azul, un ligero abrigo de piel ecológica y no se separa de su bolso. «El Papa Francisco era amigo mío», dice pero no quiere dar más explicaciones, desde por la mañana esquiva los micrófonos de los periodistas presentes. Mira el Evangelio abierto colocado sobre el féretro del Pontífice, a menudo se lleva las manos a la cara y suspira. Alberto es un señor mayor que llegó hace tres meses, es amigo de la Comunidad de Sant'Egidio, pero todo el tiempo no pronuncia palabra, permanece con las manos cruzadas, es un solitario y la soledad es también una forma de sobrevivir.

El corazón de Dios

A la señal de la paz, todos se levantan de sus asientos para estrechar la mano de quienes sienten como compañeros de viaje. Desde las ventanas abiertas del Palacio se oye el eco de la plaza, el eco de un mundo al que estas personas vulnerables y sufrientes a menudo sentían que no pertenecían. En cambio, el Papa Francisco los ha querido cerca, junto a su casa, porque son precisamente los pobres los preciosos custodios del corazón de Dios