Haití, Monseñor Dumas: con Francisco hemos perdido a un padre

«Ha sido el Papa de los pueblos, de los débiles, de los vulnerables, de los inocentes que sufren, de los alejados, de los heridos de la historia, de los crucificados. Para los haitianos, ha sido un Papa que ha comprendido nuestro sufrimiento». Lo afirmó el obispo de Anse-à-Veau y Miragoâne a los medios de comunicación vaticanos.

Myriam Sandouno y Francesco Ricupero - Ciudad del Vaticano

«Personalmente, cuando me enteré de la muerte del Santo Padre, pensé inmediatamente: 'He perdido verdaderamente un padre, un padre espiritual, un punto de referencia, una referencia fuerte', porque cada vez que me encontraba con él era para mí la ocasión de descubrir la hermosa y rarísima humanidad de un hombre de Dios, que acogía a todos y permitía que cada uno de nosotros se sintiera como un ser querido. Para mí ha sido una pérdida enorme», declaró a los medios vaticanos monseñor Pierre-André Dumas, obispo de Anse-à-Veau y Miragoâne. El prelado se mostró convencido de que el Papa Francisco ha cumplido su misión. «Nos hubiera gustado que pudiera seguir viviendo, pero la divina Providencia decidió que fuera de otra manera, siempre se hace la voluntad de Dios».

La herencia de Francisco

Creo que la herencia que nos dejó debe ser bien guardada y bien compartida; mi consuelo es éste: se fue el día después de Pascua. Celebró, como decimos, su Pascua. El Papa Francisco -añadió el prelado- hizo todo para que hubiera una Resurrección de los pobres, de los abandonados, de los refugiados, de los migrantes y de todos los que están heridos en su historia, crucificados en su historia, y por eso él, al irse el día de la Resurrección, nos hace entender que Dios quiso darnos este signo».

Arriesgarse con el Evangelio

Monseñor Dumas recuerda la importancia de este año jubilar para la Iglesia. «Nos invita a cambiar la mirada que tenemos sobre el hombre, debemos aprender a mirar con el ojo misericordioso de Dios, debemos relacionarnos unos con otros con compasión y ternura. Hoy -continúa- el mundo necesita esta misericordia, si no volvemos a esta compasión no tendremos paz». El Papa Francisco fue un hombre de paz, trabajó por la paz, besó los pies de algunos hombres de guerra, para decirles que hicieran la paz. Este hombre -añadió el obispo- fue a Lampedusa para acoger a los extranjeros, a los migrantes, envió delegados a Ucrania y a Rusia para buscar la paz. Este hombre nos hizo comprender que debemos arriesgar con el Evangelio, debemos arriesgar con el amor, debemos arriesgar la esperanza». En estos años de pontificado, Francisco ha rejuvenecido la Iglesia, ha traído frescura, ha acercado la Iglesia al hombre, a las periferias, una Iglesia que es un hospital de campaña. Como él decía, una Iglesia sencilla, humilde, una Iglesia de los pobres entre los pobres que llega a todos los hombres».

Cercano al pueblo haitiano

«El Santo Padre ha marcado mucho el corazón de los haitianos, porque siempre ha estado cerca de nosotros. Ha sido el Papa del pueblo, de los débiles, de los vulnerables, de los inocentes que sufren, de los alejados, de los heridos de la historia, de los crucificados. Para los haitianos, era un Papa que comprendía nuestro sufrimiento. Cada vez que me encontraba con él y hablábamos de la situación de nuestro país, él casi lloraba. Soñaba con la solidaridad internacional para Haití». Además, monseñor Dumas destaca que Francisco ha creado al primer cardenal de la historia de Haití, Chibly Langlois, que participará por primera vez en un Cónclave'. El obispo de Anse-à-Veau y Miragoâne asegura que lamenta estar lejos de su país porque está en tratamiento tras el atentado incendiario que sufrió su casa en febrero del año pasado. «Esto me hizo darme cuenta de que el Evangelio nos lleva a arriesgar, como el Papa» ha arriesgado en varias ocasiones.

Un Papa cercano a los que sufren

Finalmente, el prelado recuerda cuánto la Iglesia de Francisco ha tratado de entender a la gente que sufre, estando cerca de ellos.«El Papa no ha juzgado a quienes se encuentran en situaciones difíciles, ha tratado de entender a los divorciados, ha evitado juzgar las elecciones sexuales, ha tratado de incluir e integrar a las mujeres también en las estructuras de la Iglesia a nivel más alto. Y no olvidemos la atención y el cuidado de la Creación con la encíclica Laudato sì’, en la cual el Papa nos recomienda cuidar de la tierra, porque el pecado contra la creación – recuerda monseñor Dumas - es un pecado contra el hombre, contra Dios, porque son los pobres quienes sufren la degradación de la tierra. Pienso que el Santo Padre ha resucitado en nosotros la esperanza, esa esperanza que nos dice que para cualquier persona, para cualquier dificultad de la vida, el propósito de Dios nunca será la muerte, sino la resurrección».