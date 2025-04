Desde el Gemelli, infectólogo Torti: Francisco nos dio "el cuidado de los vínculos"

A los medios vaticanos el testimonio del director de la Unidad Operativa de Enfermedades Infecciosas del equipo médico que atendió a Francisco durante su estancia en el Policlínico: «Supo cimentar nuestro grupo, un verdadero guía, en varias ocasiones nos regaló Rosarios de Tierra Santa porque siempre estaba preocupado por las necesidades de los demás, no sólo por su propia integridad física. Hasta el final, quiso lanzar su corazón por encima del obstáculo de su aliento hacia el aliento del mundo

Antonella Palermo - Ciudad del Vaticano

Un verdadero «pulmón» para un mundo desgarrado, un amplio «aliento» para mirar más allá de los estrechos confines de la propia individualidad. Esto es lo que fue el Papa Francisco hasta el final, y aún más en las últimas etapas de su vida terrenal: a medida que su aliento disminuía y sus palabras se volvían delgadas, su preocupación por los demás se hacía aún más fuerte. El Dr. Carlo Torti, director de la Unidad Operativa de Enfermedades Infecciosas de la Fondazione Policlinico Gemelli, profesor titular de la Clínica de Enfermedades Infecciosas de la Universidad Católica del Sagrado Corazón, y uno de los miembros del personal médico que trató al Pontífice durante su hospitalización por neumonía bilateral, lo confirma ante los medios vaticanos y cuenta cómo fueron las últimas semanas del Papa, desde su ingreso en el hospital hasta el abrazo al mundo que el Sucesor de Pedro hizo el Domingo de Pascua.

«El Papa ha sido una guía para nosotros, los médicos»

«Cuando llegó la noticia de que cuidaríamos al Papa, el impacto emocional fue muy intenso en todos nosotros. Estábamos llamados a seguir a una persona que representaba un punto de apoyo, espiritual y moral, para todo el mundo». En la primera visita con él», recuerda el doctor Torti, “toda esta preocupación, sin embargo, se resolvió, se disolvió, hasta el punto de que incluso la actitud de sufrimiento que mostró hacia nosotros fue la de cualquier paciente que se relaciona de forma equilibrada con un médico”. El infectólogo subraya la extrema confianza en el personal del hospital: «También ayudaron mucho al curso del tratamiento. Estábamos muy cohesionados y muy centrados en sus necesidades, no sólo físicas sino también humanas. La cercanía, el intercambio de un apretón de manos, para él como para todos los demás pacientes, es algo muy importante'. La reciprocidad era tal que el Papa, explica el médico, «representaba también una guía para nosotros, con sus necesidades físicas y psicológicas que, en la medida de lo posible, intentábamos tener en cuenta».

«Nos ha regalado varias veces rosarios de Tierra Santa»

Torti cuenta que en varias ocasiones Francisco regaló al equipo Gemelli un rosario, subrayando, el Papa, que procedía de Tierra Santa. Ese comentario no fue casual, según Torti: «Incluso en esos momentos tenía bien presente la fragilidad del mundo. Lo que me sorprendió fue que, en sus momentos de fragilidad personal, utilizara estas referencias para pensar en los demás, en las personas más necesitadas, aunque él tuviera necesidades en esos momentos y las sintiera más agudamente. Evidentemente su dimensión espiritual se dirigía más al prójimo», prosigue, recordando esos signos reveladores de una personalidad, la de Jorge María Bergoglio, constantemente abierta al mundo: »Una persona que identificaba bien las necesidades, no sólo materiales, de las personas y trataba de apoyarlas en un sentido global. Efectivamente, hemos perdido un punto de referencia en este mundo que parece tener cada vez menos», concluye.

El Papa, tejedor de vínculos, cimentó el equipo médico

«Al final del día te quedas con la sensación de lo que has hecho, percibido, dado, más que con un hecho concreto», confiesa Torti, »pero debo decir que, en efecto, cada vez que entrábamos en la habitación y pedíamos visitarle, quizá al principio con cierta circunspección, nunca nos hacía sentir ninguna molestia que pudiéramos haberle causado, sobre todo en los momentos más exigentes para él. Se trata, si se quiere, también de una especie de «claridad» metafórica que nos transmitía. Por supuesto, hubo momentos en los que estuvimos muy preocupados, algunas caídas, pero el hecho de que formáramos un equipo, y el hecho de que él mismo lo cimentara, fue un poco una cura para nosotros. Nosotros le curamos a él, pero él curó a todo el equipo. Para mí, este es el paradigma del paciente que tiene una buena relación con las personas que le tratan, y los médicos también están muy contentos. En resumen, Francisco fue una persona bondadosa hasta el final, y 'quizás en el momento más crítico de su salud. Esto vale más que una anécdota porque demuestra su profundidad y hondura, incluso poco convencional. Algo que nunca olvidaré'.

El Papa se preocupaba por el 'aliento' del mundo

El Dr. Torti destaca la capacidad del Papa para generar una atmósfera de serenidad, casi como si quisiera «desmitificarlo». Lo manifestó también en la audiencia en el Vaticano concedida el 16 de abril al grupo de altos directivos y al personal del Policlínico, de la Universidad Católica y de la Dirección de Sanidad e Higiene de la Ciudad del Vaticano: «Apareció como un punto de referencia más allá de su autoridad". Se comprende que los grandes son tanto más grandes cuanto más se rebajan y se hacen comprender por las personas con las que se relacionan. Para mí, ésta sigue siendo una de las características más importantes del Papa Francisco: hacerse cercano y rebajarse al nivel de los demás, incluso en momentos en los que uno sólo pensaría en su propia integridad física». Mirando de nuevo al periodo de convalecencia, la percepción fue la de «un paciente ciertamente apegado a la vida y a su valor, pero también muy abierto a la voluntad de Dios. Esto es algo que, en mi opinión, le daba serenidad». Y concluye: «Ciertamente, incluso cuando tenía disnea y luchaba por respirar, estaba claro que la respiración que más le interesaba no era su respiración, sino respirar en el mundo y para el mundo. El hecho de que incluso se sumergiera en la multitud era como lanzar su corazón por encima de ese obstáculo de su aliento hacia el aliento del mundo».